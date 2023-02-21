Избивали, отрезали палец, поджигали. В Беларуси задерживают коллекторов наркошопов, которые «наказывают» закладчиков

Подожгли одежду, отрезали палец, облили зеленкой

В пресс-релизе по одному из дел в Гомеле Следственный комитет описывает схему работы коллекторов. «Заказчик» присылает им информацию о закладчике: фото, паспортные данные, координаты фиктивного тайника и время, к которому должен прийти курьер. Для избиения и запугивания коллекторы использовали биты, металлическую арматуру, цепи, перцовые баллончики. Все это они снимали на видео, заставляя курьеров извиняться на камеру. Запись отправляли «нанимателю», после получали вознаграждение.

Кроме избиений, коллекторы поджигали и разрезали одежду своих жертв, совершали «насильственные действия сексуального характера», обрезали волосы, обливали зеленкой и крали деньги; в домах двух курьеров они разбили окна и подожгли входные двери, утверждает СК.

По этому делу проходит 14 человек; их действия в зависимости от роли каждого квалифицированы в сумме по 11 статьям. Среди них — незаконный оборот наркотиков организованной группой, насилие сексуального характера в отношении несовершеннолетней, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц.

По информации СК, оплата коллекторов наркошопов варьировалась в зависимости от жесткости расправы, суммы доходили до двух тысяч долларов. Представительница Генпрокуратуры рассказала, что в одном из случаев за тысячу долларов коллекторы отрезали палец девушке-курьеру, которая украла 20 грамм психотропа.

В ноябре 2022 года в Могилеве СК предъявил обвинение несовершеннолетнему местному жителю и двум его 18-летним друзьям. Они подобрали в городе безлюдное место, прислали координаты «работодателю», тот переслал их курьеру под видом места закладки. Когда он пришел, молодые люди стали избивать его руками и битой, стреляли в него из пневматического пистолета, подожгли на нем одежду и потребовали извиниться перед наркошопом. Все это они записывали на телефон.

Это не все случаи жестоких расправ коллекторов: согласно сводке СК, уголовные дела в сумме возбуждены в отношении 30 человек, 11 из них — несовершеннолетние; трое еще учатся в школе.

Правозащитная группа MAYDAY в конце января без ссылок на источники писала, что осужденным по наркотическим статьям в разных городах задерживают этапирование из СИЗО из-за расследований по делам коллекторов.

Есть наркошоп — есть коллекторы

Бывший начальник Лидского наркоконтроля Сергей Курочкин считает, что появление таких коллекторов закономерно: если есть «магазин», логично, что найдутся и те, кто захочет этот «магазин» «кинуть».

«Думаю, "нанимая" коллекторов на работу, им просто преподносят это как легкий способ заработать. Поясняют что вот, нужно будет "выбить" из кого-то долг как в девяностые, запугать и отчитаться за работу. И не нужно даже делать это одному. Они же обычно действуют группами по два-три человека. И никто, конечно, им не рассказывает, что за это грозит, что это может быть злостное хулиганство, или участие в организованной группе по наркотической статье», — говорит он.

Сергей Курочкин объясняет, что наркомаркеты вербуют коллекторов также, как и курьеров: в даркнете, через объявления в телеграме или знакомых. Бывший милиционер предполагает, что такое явление в Беларуси еще не достигло своего пика.

По данным МВД, в прошлом году за наркотики в Беларуси задержали 2 371 человек, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (в 2021 году — 2 154). Основным источником наркотрафика в Беларусь остается Россия.

По мнению журналиста Павла Коркина, изучающего тему коллекторов в России, схемы их работы аналогичны в обеих странах. По словам Коркина, в России «спортики» появились больше пяти лет назад. В последние годы стало появляться больше видеозаписей их «работы».

«Никто, конечно, не вербует коллекторов лично, все происходит онлайн. Наниматель может попросить прислать фото с голым торсом, чтобы убедиться, что человек для такой работы подходит. Свои деньги после выполнения задания "спортики" получают на киви-кошелек или в криптовалюте», — рассказывает он.

Сумма вознаграждения, по словам Коркина, зависит от города. В регионах она может быть небольшой — около 200 долларов. За особую жестокость — например, сломанные конечности — наркомаркет может доплачивать.

«Если самого курьера найти не удается, то они могут начать давить на родственников, запугивать, поджечь или просто как-то повредить входную дверь в квартиру и так далее».

По словам Коркина, если коллектор в какой-то момент перестает выполнять задания нанимателя, то к нему самому могут прийти «наниматели».