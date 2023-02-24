«Хуй войне». Беларусы весь год выступали против войны в Украине, а их за это преследовали

«Остановите войну». Антивоенные акции и пикеты

Через несколько дней после начала полномасштабной войны в Беларуси проходил основной день референдума о поправках в конституцию. Беларусы писали антивоенные лозунги в бюллетенях и выкрикивали их на участках для голосования. Тогда же минчане собрались возле здания Генштаба Минобороны и ходили по улицам с украинскими флагами; милиция задержала более 1100 человек.

В начале марта 2022 года минчанка Жанна Трофимец вместе с внучкой вышла на Октябрьскую площадь в Минске с плакатом «Остановите войну» и желто-голубыми шариками. Минчанку фотографировал студент Никита Антоневич — его арестовали на 15 суток за неподчинение милиционеру, а саму Трофимец суд оштрафовал на 3 040 рублей за несанкционированный пикет.

В сентябре прошлого года бобруйчанин Вячеслав Букас зажег две желтые и две голубые лампадки возле памятника «Бобруйчанам — жертвам необоснованных репрессий». Суд счел, что Букас посредством пикета «высказал свое общественно-политическое мнение ко Дню независимости Украины» и арестовал его на 15 суток.

В том же месяце силовики задержали пятерых минчан, вывесивших украинский и бело-красно-белый флаги на фасаде дома по улице Леси Украинки. Сначала им предъявили обвинение в злостном хулиганстве. Как утверждают правозащитники, сейчас минчан обвиняют в создании экстремистского формирования и содействии экстремистской деятельности.

За надписи «Хуй войне» розовой краской на стенах нескольких зданий суд оштрафовал полочанку Ольгу Ковалеву. В Ляховичах работник ЖКХ Александр Касумов нанес граффити «Нет войне!» на стены гаража. Когда его закрасили, он сделал новые сверху — «No war!» и «Luka убийца!». Касумова осудили на полтора года домашней химии по делу об осквернении сооружений. Такое же дело возбудили против пенсионерки из Бреста за надписи «Нет войне» и «Жыве Беларусь» на рекламном баннере. За наклейку «Украина, прости» на автомобиле греко-католического священника Василия Егорова оштрафовали на 1 600 рублей.

Двузначные сроки. Кибератаки, диверсии и данные о перемещении военных эшелонов

Вскоре после начала войны хакерская группа «Киберпартизаны» атаковала компьютерную сеть «Беларускай чыгункі», из-за чего железная дорога перешла на ручной режим управления. Хакеры писали, что это позволит «затормозить переброс оккупационных войск и дать украинцам больше времени на отражение нападения».

Замедлить переброску российских военных и техники пытались не только «Киберпартизаны» — известно об уголовных делах как минимум против 12 «рельсовых партизан», которые физически повреждали элементы железной дороги.

Светлогорские «рельсовые партизаны» получили 66 лет лишения свободы на троих: суд приговорил Дениса Дикуна к 23 годам колонии усиленного режима, Дмитрия Равича — к 22 годам, а Олега Молчанова — к 21 году колонии. По версии следствия, ночью с 28 февраля на 1 марта жители Светлогорска по заданию BYPOL подожгли релейный шкаф с оборудованием на железной дороге.

В начале февраля суд вынес приговор бобруйчанам, которых задержали со стрельбой за «теракт» на железной дороге. Дмитрию Климову и Владимиру Аврамцеву присудили 22 года лишения свободы, а Евгению Минкевичу — 1,5 года.

Бывший милиционер, спортсмен и водитель. Что известно о трех бобруйчанах, которых со стрельбой задержали за подготовку «диверсии» на железной дороге

41-летний житель Минского района Виталий Мельник получил 16 лет колонии строго режима. По версии Генпрокуратуры, в марте он поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов. При задержании сотрудники милиции «обоснованно применили огнестрельное оружие» — выстрелили по нижним конечностям из-за «реальной угрозы вооруженного сопротивления».

Жителя Столбцов Сергея Глебку суд приговорил к 11 годам колонии. В «покаянном» видео, которое публиковало МВД, Глебка рассказал, что положил два полена на пути, потому что «насмотрелся телеграм-каналов»: «Был не согласен, хотел выразить свою поддержку и подпалил эти полена», — говорил он.

О диверсиях на железной дороге и передвижении российской техники писал телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси». Недавно силовики задержали 15-летнего брата Войтеховича. Активист рассказал «Медиазоне», что «сотрудник КГБ», с которым он переписывался, обещал отпустить его брата в обмен на удаление канала и прекращение любой активности. Войтехович не стал удалять канал — его несовершеннолетнему брату предъявили обвинение по уголовному делу, подросток находится в СИЗО.

«Не валяйте дурака». Админ сообщества железнодорожников рассказал, как силовики предложили отпустить из СИЗО его 15‑летнего брата в обмен на удаление канала

Сроки за фото и видео военной техники

Военную активность на территории Беларуси ежедневно отслеживает проект «Беларускі Гаюн». По подсчетам правозащитников, за передачу данных о военной технике «Беларускаму Гаюну» и негосударственным СМИ осуждены не менее 30 человек. Как правило, им вменяют содействие экстремистской деятельности.

По этой статье осудили 23-летнего журналиста Intex-press Юрия Гонцаревича — он получил 2,5 года колонии за пересылку фото с подписью «аэродром в Барановичах» в бот «Радыё Свабода». В суде журналист говорил, что «хотел показать, что в сторону Украины летают не беларуские самолеты, а российские, и таким образом доказать, что Беларусь не участвует в военных действиях».

Учительница из Хойников Ирина Абдукерина сфотографировала перемещение колонны военной техники и отправила снимки в «Беларускі Гаюн». Суд признал ее виновной не только в содействии экстремизму — ей вменили дискредитацию Беларуси и разжигание вражды. Суд приговорил Абдукерину к 4 годам колонии.

Ветеринара Евгения Глушкова — жителя деревни Зябровка, рядом с которой находится аэродром — задержали по подозрению в шпионаже. Правозащитники писали, что в его телефоне силовики нашли старый снимок аэродрома, сделанный с дрона. Суд приговорил Глушкова к 9 годам колонии по обвинению в измене государству и содействии экстремизму.

«Путін здохне». Репрессии за антивоенные тиктоки

Большинство задержанных тиктокеров публиковали видео о протестах в Беларуси, но силовики обращали внимание ролики в поддержку Украины — им не понравилась песня «Путін, сука, здохне», украинский гимн или госсимволика.

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Двоих солидарных с Украиной тиктокеров — Алексея Бондаря и Елену Балтрукову — уже приговорили к 3 годам домашней химии.

«Вела инстаграм и тикток, в котором негативно отзывалась о военных действиях России на территории Украины», — говорила Балтрукова в «покаянном» видео.

В одном из своих роликов девушка обращалась к предполагаемой авторке нашумевшего объявления о продаже дрели в тверском паблике «ВКонтакте»: «Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины».

— Буду говорить по-русски, чтобы эта и другие русские мрази меня поняли. Ты же, сука, понимаешь, откуда это и как это досталось твоему мужу? «Спецоперация», говоришь? Блядь, да не смеши ты меня. По-твоему, он это вытащил у врага, с которым он воевал? Да нифига подобного. Украинские военные не ходят на бой наперевес с микроволновками, дрелями и прочими телефонами, которые тебе принесли, — говорила тиктокерка.

«Оккупантов не обслуживаем». Песня, молитва и услуга

Поводом для преследования за проукраинскую позицию силовики сочли даже молитву. В январе они задержали священника минского храма Дионисия Коростелева за молитву об украинских военных. В новогоднем молебне он прочитал записку о здравии «воинов и защитников Украины». Авторы близкого к силовикам канала написали, что во время службы Коростелев «агитировал за нацистов из "Азова"».

Митрополит Вениамин отправил письмо «об инциденте» благочинным Минской епархии — его опубликовала «Хрысціянская візія». В сообщении говорится, что Коростелев «был отстранен от совершения священнодействий для принесения покаяния».

В августе 2022 года певица Мерием Герасименко спела песню «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи». Вскоре об этом написали провластные каналы. Певица перестала выходить на связь, а в бар «Банки-бутылки», рядом с которым она выступала, приехали силовики. Суд приговорил Герасименко к 3 годам домашней химии. Владелец бара Андрей Жук получил 2,5 года домашней химии по той же статье.

Громят квартиры и заставляют мам отрекаться от сыновей на камеру. Как силовики давят на беларуских добровольцев в Украине

Осенью директор магазина автозапчастей в Барановичах Виктор Макаренко отказался продавать детали российским военным. На одном из заседаний по своему делу владелец магазина рассказывал, что в октябре 2022 года увидел в магазине трех военных; у двоих были шевроны с символом Z. Он сказал: «Оккупантов мы не обслуживаем», а один из солдат спросил, почему директор считает их оккупантами. Макаренко ответил, что их армия «вторглась в Украину и убивает там людей». Суд признал Маккаренко виновным в нарушении равноправия граждан и оштрафовал на 11 100 рублей.

Кроме того, за год войны власти преследовали беларусов, желающих воевать на стороне Украины (как минимум 11 человек задержаны), и родственников добровольцев, вступивших в ВСУ.