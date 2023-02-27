Дроны, взрывы, самолет. Что известно о диверсии на военном аэродроме в Мачулищах под Минском

Самолет-разведчик

По информации «МотолькоПомоги», в Мачулищах получил повреждения самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608.

Согласно описанию на сайте Минобороны РФ, самолет используется для обнаружения и определения координат воздушных объектов, выдачи информации на командные пункты, наведения истребителей-перехватчиков и вывода самолетов фронтовой авиации в район наземных целей.

«Беларускі Гаюн» пишет, что самолет прилетел в Беларусь 3 января и совершил 12 вылетов. До этого он прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного военного вторжения в Украину.

В издании The Military Balance 2022 указано, что в российской армии находятся на вооружении всего 6 самолетов модификации А-50У.

Взрывы на военном аэродроме

Днем в воскресенье канал «МотолькоПомоги» с пометкой «не подтверждено» рассказал о том, что около 8-9 утра жители города Мачулищи слышали «звуки, похожие на взрывы».

В 16 часов в телеграм-канале бывших беларуских силовиков BYPOL появилась информация, что в результате двух взрывов был поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Через 4 часа BYPOL уточнили: от участников плана «Перамога» им стало известно, что в Мачулищах подорван российский военный самолет ДРЛО А-50. В результате двух взрывов пострадали «передняя и центральная части самолета», повреждены «авионика и радиолокационная антенна», сообщили в инициативе.

Позже руководитель BYPOL Александр Азаров в интервью «Белсату» рассказал, что атаку на самолет планировали несколько месяцев. Самолет был поврежден с помощью «переделанных из обычных» дронов, а диверсию организовали беларусы из плана «Перамога» — вчера они успели выехать из Беларуси.

«Они действительно находятся сейчас в безопасности, находятся в так называемом карантине. Пока мы держим радиомолчание. Они не хотят давать никаких комментариев, но когда они будут готовы, мы сообщим», — сообщил Азаров.

При этом он сказал, что «зафиксировать это повреждение нами было невозможно, поскольку люди действовали на расстоянии». По словам Азарова, они сами ждут от спецслужб Беларуси информации «что там происходит и какие повреждения зафиксированы».

Позже «Беларускі Гаюн» сообщил, что силовики нашли сумку с пультами управления дронами.

Проверки на дорогах

По информации канала «Беларускі Гаюн», в воскресенье сотрудники ГАИ останавливали проезжающие в районе Мачулищ машины, проверяли багажники и документы водителей. По информации проекта «МотолькоПомоги» и «Беларусь за МКАДом», на следующее утро проверки водителей продолжились.

Правозащитникам из «Вясны» сообщили о том, что вечером в Мачулищах задержали Кристину Максименко. Связано ли это с подрывом самолета и по какой статье она задержана, не уточняются.

Начались также выборочные проверки багажа выезжающих из Беларуси в Польшу и Литву. Личные вещи читателя издания «Зеркало» «осматривал и ощупывал» человек в штатском, который задавал вопросы о месте работы, времени отъезда из Минска и планируемом маршруте. О досмотрах багажа сообщали также собеседники «Радыё Свабода».

Как сообщает издание Зеркало, силовики разослали в чаты сотрудников автопарков в Гомеле ориентировки с фото предполагаемого диверсанта, причастного к взрывам на аэродроме. В ориентировке укаазано, что Минское РУВД разыскивает 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца по подозрению в совершении «особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля». В ОВД Гомельского райисполкома «Зеркалу» подтвердили, что такого человека ищут.



Обновлено в 20:37. Добавлена информация о милицейских ориентировках.