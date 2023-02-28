«Подозреваемый» — украинец, машина куплена накануне диверсии. Кого ищут силовики после диверсии на военном аэродроме

Ориентировка на жителя Крыма

Об ориентировке на мужчину, совершившего «особо тяжкое преступление» в Мачулищах, первым написал телеграм-канал NEXTA. Авторы поста со ссылкой на источники писали, что силовики разыскивают уроженца Крыма Никиту Владимировича Швеца 1993 года рождения.

Ориентировку, как писал канал, разослали во все райотделы милиции и МЧС. О том, связан ли розыск мужчины с диверсией на военном аэродроме в Мачулищах, источники NEXTA не знали.

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Позже об ориентировке написали другие беларуские СМИ. Читатель «Зеркала» рассказал, что ее распространили в рабочих чатах автопарков Гомеля. По его словам, ориентировку также присылали медикам и государственным маршрутчикам. В ОВД Гомельского райисполкома журналистке издания подтвердили, что разыскивают подобного человека.

На вопрос «Зеркала», связан ли мужчина с ориентировки с диверсией в Мачулищах, глава BYPOL Александр Азаров ответил отрицательно.

Позже телеграм-канал «МотолькоПомоги» написал, что к ориентировке «есть ряд вопросов». Авторы поста отметили, что в «различных чатах и каналах» можно найти «минимум 5-6» ее версий и опубликовали фото трех из них.

Ориентировки отличались информацией об автомобиле, на котором «передвигается преступник»: в одной указан цвет машины, в другой — нет, в третьей — «устанавливается».

Машина, в которой «передвигается преступник»

На следующий день «МотолькоПомоги» написал, что редакция проекта нашла автомобиль из ориентировки — синий Daewoo Nubira 1997 года выпуска с транзитным регистрационным номером 5 КС 5513 (в некоторых ориентировках в номере было 8 символов из-за буквы T).

Объявление о продаже машины было опубликовано 15 января, а продали автомобиль «как минимум за день» до диверсии, пишет «МотолькоПомоги».

«Совершил особо тяжкое преступление в Мачулищах», пока был в Украине

«Наша Ніва» нашла родную сестру Николая Швеца. Она рассказала, что их семья родом из Кривого Рога, хотя жила в Большой Ялте до российской оккупации.

Дать журналистам контакт Николая Швеца девушка отказалась «так как это может быть для него опасно при всей серьезности дела». Сестра мужчины с ориентировки считает, что он точно не имеет отношения к диверсии — никогда не был в Беларуси, а 25 и 28 февраля «сидел дома в Украине».

— Брат совсем не военный. В самом начале войны Николай записался в тероборону, но теперь он не там, так как людей хватает и без него, набора нет. Вообще постоянной профессии брат не имеет и работает, где придется. И он не спецслужбист, — сказала девушка.

Сестра Швеца считает, что фото Николая с ориентировок «слили» из базы «ПриватБанка»:

— Мне как жительнице Украины заметно, что это фото, которые делали в банке при выдаче карточки. В Украине это обычное дело, что фото клиентов банков продают в интернете. Я лично считаю, что это «вброс» с какой-то стороны. Этого не мог совершить мой брат.