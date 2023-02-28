«Огнестрельное ранение грудной клетки». Что известно о гибели украинского бойца на границе с Беларусью

Выстрелы на границе

«Младший сержант волынской теробороны Сергей Панасюк погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные лица с территории Беларуси 25 февраля в 4:59», — с такого сообщения телеграм-канала DeepState началась волна публикаций о выстрелах на беларуско-украинской границе. Волынская областная администрация подтверждает гибель бойца. В некрологе, который написал глава Ратновского сельсовета Виталий Бирук, указано, что у 33-летнего Сергея Панасюка остались сын и дочь, в ВСУ он был призван 26 февраля 2022 года. Деталей гибели нет ни в сообщениях администрации, ни в постах главы сельсовета.

В справке о причине смерти Панасюка указано огнестрельное ранение грудной клетки. Место происшествия — участок железной дороги возле приграничного села Тур.

«Со стороны Беларуси»

Брат погибшего Максим Панасюк рассказал «Медиазоне», что боец служил в 100 отдельной бригаде территориальной обороны в Волынской области, был распределен на границу с Беларусью.

— Известно, что было пересечение границы со стороны Беларуси. Кто пересекал и сколько человек — неизвестно. Кто стрелял — тоже нет информации, сейчас идут следственные действия. Погиб Сергей от пулевого ранения. Пуля вошла сбоку бронежилета, — рассказывает брат.

Сестра Сергея, Олеся Панасюк, сообщила Медиазоне, что о выстрелах со стороны Беларуси ей рассказали сослуживцы погибшего брата. Такую же информацию дали в военкомате брату Максиму Панасюку.

— Сегодня был в военкомате. В военкомате сказали, что выстрелы были со стороны Беларуси.

«Не со стороны Беларуси»

26 февраля пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь написала, что информация о перестрелке, о которой пишут СМИ, «не соответствует действительности».

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали. Подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации».

Инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волынской области Марина Балдич рассказала «Суспільному», что по факту гибели военного заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Балдич добавила, что «точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси. Детали будут выяснены во время продолжающегося досудебного следствия».