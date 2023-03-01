200 задержанных в Гомеле и уголовное дело. Что такое «ЧВК Редан» и почему силовики ловят подростков в ТЦ

Комиксы, черная одежда, пауки

Вчера в гомельском ТЦ «Секрет» «без применения физической силы» задержали 200 подростков, 183 из них — несовершеннолетние. Тех, кому нет 16, поставят на учет в ИДН, а старшим подросткам грозит административная ответственность. Тогда же в милицейском канале появилось «покаянное» видео с тикток-блогеркой Ксенией Марук, в котором она сказала, что «повелась на тренд и снимала видео на тему "ЧВК Редан"».

По утверждению МВД, все задержанные принадлежат к субкультуре «ЧВК Редан». Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о грубом нарушении порядка.

Один из подростков, задержанных вчера в Гомеле, рассказал «Зеркалу», что в милиции с ними обращались как с преступниками, «держали на холоде с руками за головой». По его словам, он не принадлежит к движению «Редан», не подписан на подобные каналы и чаты: просто оказался не в то время не в том месте. На него составили протокол о досмотре, домой его забрали родители только к часу ночи.

«Редан» — это недавно возникшая субкультура, приверженцы которой носят черную одежду с изображением двенадцатиногого паука — символа клана «Редан» из популярной японской манги и аниме-сериала Hunter x Hunter. Татуировку с пауком носит каждый член группировки.

Российская «Медиазона» предположила, что подростки обратились к этому образу из-за трека популярного в тиктоке дота-рэпера shadowraze. Shadowraze — это заклинание героя Shadow Fiend, одного из самых узнаваемых и любимых игроками в компьютерной игре Dota 2. «Здесь пауки, мы поколение, со мной "Редан" // Скайлайн узнает, где ты, сука, нам не нужен скан», — зачитывает рэпер.

«Смысла в этом мало, это все просто хайп»

Стремительно оформившаяся субкультура не имеет отношения к частным военным компаниям. Аббревиатуру вместе с названием клана они используют, похоже, просто так.

Теперь в телеграме появилось множество каналов и чатов, посвященных «ЧВК Редан» в Беларуси. Подписчиков у них не много. Большая часть из них либо не имеет отношения к происходящему, либо содержит видео избиения и унижения подростков.

В одном из таких каналов «Медиазона» нашла пост, в котором авторы объясняют, что «не преследуют политические цели» и «не прикрываются государственными флагами».

«Мы просто хотим что бы оффники и прочее быдло перестало вылавливать людей, за то, что они Пауки. Если вы видите на аве [государственный] флаг — значит это либо ловушка ментов, либо люди, которые хотят использовать нас для своих нужд. Сейчас очень много создается каналов, где призывают собираться на ТЦ и ничего не бояться, ведь менты не трогают. Это все лож и провокация. Мы не государство, мы не политики, мы ПАУКИ», — говорится в посте.

Упоминание «оффников» встречается не только в этом канале. По всей видимости, речь идет о приверженцах «околофутбольного» движения или фанатах.

Издание «Зеркало» поговорило с 17-летним подростком, состоящим в одном из чатов «Редана». По его мнению, сторонники субкультуры в России «идут против людей "нерусской национальности", футбольных фанатов, а у нас в Беларуси они просто хотят показать, что их много».

«Что они носят то, что хотят. Смысла в этом мало, это все просто хайп. Пришло к нам через СМИ, тикток разные паблики. Я сам просто наблюдаю со стороны, никуда не лезу», — объясняет подросток.

С чего все началось. Драки в московском ТЦ

В России внимание на «Редан» обратили после массовой драки в московском ТЦ «Авиапарк» 22 февраля. Как пишет «Медиазона», ей предшествовало несколько других стычек. За несколько дней до этого в том же ТЦ до парней в черных кофтах «доебалась компания спортсменов просто за внешний вид». Те «не затерпели и дали отпор» — так произошла первая драка 22 февраля, после которой «какие-то далбаебы начали спамить в комменты пасты с националистической и прочей хуетой», и «гости из ближнего зарубежья, офники и прочие касты обиделись [на "ЧВК Редан"]».

Сторонники «ЧВК Редан» появились и в Украине: по сообщению Нацполиции, за последние два дня в разных регионах страны прошло около 30 собраний субкультуры. Задержаны более 700 человек, в основном несовершеннолетних.