Партизанский дрон проник на военный аэродром, а самолет после атаки смог улететь. Что известно о диверсии в Мачулищах спустя неделю

Воскресенье. «Точно не взлетит»

26 февраля днем канал «МотолькоПомоги» рассказал о том, что около 8-9 утра жители города Мачулищи слышали «звуки, похожие на взрывы».

На протяжении дня телеграм-канал бывших беларуских силовиков BYPOL сначала рассказал о том, что в результате двух взрывов был поврежден военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Позже в инициативе уточнили, что от участников плана «Перамога» им стала известна модель самолета — ДРЛО А-50. По словам BYPOL, были повреждены «передняя и центральная части самолета», «авионика и радиолокационная антенна».

Канал «МотолькоПомоги» уточнил модель самолета. По данным канала, в Мачулищах поврежден самолет модификации ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608.

Поначалу BYPOL оценил повреждения как «серьезные» и уверял, что «самолёт точно уже никуда не полетит». Вечером руководитель инициативы Александр Азаров рассказал, что диверсия планировалась несколько месяцев, самолеты повреждены с помощью дронов, а исполнители атаки успели выехать из Беларуси. Однако они «находятся в карантине» и не хотят давать комментарии.

При этом он сказал, что «зафиксировать это повреждение было невозможно, поскольку люди действовали на расстоянии». По словам Азарова, они сами ждут от спецслужб Беларуси информации «что там происходит и какие повреждения зафиксированы».

По информации канала «Беларускі Гаюн», в воскресенье сотрудники ГАИ останавливали проезжающие в районе Мачулищ машины, проверяли багажники и документы водителей. Люди в штатском начали проверять личные вещи выезжающих в Литву и Польшу.

Понедельник. Комментарий, которого нет, и ориентировка на украинца

Утром в понедельник Александр Лукашенко собрал на встречу силовиков.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать атаку на самолет, сославшись на «опровержение» со стороны Минска. Ни в тот ни в последующие дни публично ни один из беларуских чиновников про инцидент не сказал ни слова.

Днем в районе Мачулищ проверки водителей продолжились.

В тот же день телеграм-канал NEXTA опубликовал «ориентировку» на уроженца Крыма Никиту Владимировича Швеца 1993 года рождения. Как писал канал, ее разослали во все райотделы милиции и МЧС. О том, связан ли розыск мужчины с диверсией на военном аэродроме в Мачулищах, источники NEXTA не знали. Читатель «Зеркала» рассказал, что ее распространили в рабочих чатах автопарков Гомеля.

На вопрос «Зеркала», связан ли мужчина с ориентировки с диверсией в Мачулищах, глава BYPOL Александр Азаров ответил «нет».

Вторник. Первые спутниковые снимки

Редакция проекта «МотолькоПомоги» нашла автомобиль из ориентировки — синий Daewoo Nubira 1997 года выпуска с транзитным регистрационным номером 5 КС 5513. Объявление о продаже машины было появилось 15 января, а продали автомобиль «как минимум за день» до диверсии, пишет «МотолькоПомоги».

«Наша Ніва» нашла родную сестру Никиты Швеца, которого указали в ориентировке. По ее словам, он никогда не был в Беларуси, а 25 февраля «сидел дома в Украине».

Вечером появились снимки самолета оператора Planet и спутниковые фотографии Maxar.

Журналисты Bellingcat заметили разницу в цвете крыльев, по сравнению со снимком от 19 февраля, но предположили, что это может быть из-за снега.

Среда. Видео, где самолет едет в темноте

В среду BYPOL поделился новыми подробностями операции. По их словам, в операции участвовали два коптера компании DJI, переработанные в дроны-камикадзе. Каждый из них нес «200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», а в качестве поражающего элемента использовались около 200 металлических шаров в каждом.

Вечером, телеграм-канал ATN_NEWS опубликовал видео с самолетом. Самолет снят в темное время суток снизу или сбоку. По опубликованным кадрам невозможно было понять, есть ли какие-то повреждения в верхней части самолета.

«Как летал, так и летает», — прокомментировала диктор в программе «Панорама» видео с едущим по взлетной полосе бортом.

Четверг. Самолет улетел, но появилось видео, где дрон летит на аэродром

В 11:24 на военном аэродроме в Мачулищах взлетел российский разведывательный самолет ДРЛО А-50У, зафиксировал «Беларускі Гаюн».

Тем временем телеграм-канал ATN_NEWS утверждал, что самолет совершил облет государственной границы Республики Беларусь и опубликовал видео со взлетом самолета-разведчика и его полетом.

Вечером телеграм-канал пресс-службы Лукашенко рассказал, что самолет «успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке» .

Канал «Беларускі Гаюн» отнесся скептически к этой информации. По подсчетам мониторинговой группы, самолет Лукашенко приземлился спустя три часа после того, как должен был приземлиться А-50У.

Более того, «Гаюн» утверждал, что А-50У пересек беларускую границу в 13:22 и направился в 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге. То, что самолет прилетел в Таганрог, подтвердило также «Зеркало».

BYPOL поделился видео с дрона, который, как утверждается, на протяжении двух недель совершал разведку. Он залетел на территорию аэродрома, пролетел вблизи самолёта и сел на его радиолокационную станцию.

Вечером на вопрос журналистов «Зеркала», почему самолет смог взлететь, Азаров ответил что цель атаки была оборудование, а не крылья или двигатель, и за три дня можно было «что-то починить»

«Всему своё время», — ответил на вопрос когда будет опубликовано видео с атакой, руководитель BYPOL.

Вечером на экране торгового центра в центре Минска показали видео со взлетающим самолетом A-50У, лицо Александра Азарова с нарисованными слезами и кадр из программы «Ералаш» со словами «Парам-парам-пам всё». На следующий день руководство ТЦ объяснило видео «хакерской атакой».

Пятница. Второе видео дрона

Днем телеграм-канал «Реальная Война» опубликовал видео, где дрон подлетает к самолету, садится на фюзеляж. Через несколько секунд сигнал видео пропадает — в посте канал утверждает, что это «непосредственный момент взрыва». По словам авторов канала, ролик передали СБУ беларуские партизаны.

На видео погода отличается от ранее опубликованного — видно больше снега.

Как сообщает канал «Украина Сейчас», второй дрон в это время снимал процесс, а позже приземлился на «тарелку» и тоже взорвался. Авторы предположили, что вскоре будет и второе видео.