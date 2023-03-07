«Не молчи, иначе я тебя пиздану». Беларус вернулся из Польши, отсидел 10 суток, лишился паспорта и польского ВНЖ

Приехали из ГУБОП, залезли в телеграм. «Сейчас начнем тебя пиздить тут, при детях»

44-летний Николай живет и работает в Польше с 2018 года. В последнее время работал оператором станков ЧПУ. Накануне нового года Николай поехал в Беларусь. Границу пересекал на автобусе и, по его словам, ничего необычного при прохождении паспортного контроля не было. После границы мужчина поехал не по адресу прописки, а к родственникам. Через три дня туда приехали из ГУБОПиК.

— Никакого маски-шоу с выламыванием двери не было. Все культурно. В 2020 году в Варшаве проходил первый марш беларусов Варшавы. Я в тот момент как раз был в там и сбросил анонс этого марша в какой-то чат: то ли «Беларусы Варшавы», то ли «Беларусы Польши», не помню уже точно. Сотрудники приехали с распечаткой этого скрина.

Беларус утверждает, что в новостных каналах, которые признаны экстремистскими, он не состоял. В настройках телеграма его данные были скрыты, но недавно он поставил на аватарку свое фото и сделал его доступным для просмотра всем пользователям. Николай думает, что по этой фотографии сотрудники милиции смогли его опознать.

Перед въездом в Беларусь Николай вышел из своего основного аккаунта в телеграм, который был на польском номере, оставив лишь «чистый» аккаунт, закрепленный на беларуский номер. Но сотрудники ГУБОПиКа несколько раз спрашивали про польскую сим-карту (на которую может быть зарегистрирован другой телеграм-аккаунт).

— В квартире были мои двое детей. И «старший» [губоповец] говорит: «Мы сейчас начнем тебя пиздить тут, при детях». Я тогда отдал «симку», но знал, что ничего противозаконного в моем аккаунте не найдут.

Сотрудники ГУБОПиК досмотрели рюкзак, с которым Николай приехал в Беларусь и не поверили, что это все его вещи.

— Я зачем-то сказал, что часть вещей на моей квартире. Меня посадили в машину и повезли по месту моей прописки. Но по дороге я признался, что квартира пустая. Сказал им, что приехал ее продать и там нет даже мебели. В итоге мы развернулись и поехали в ГУБОПиК. Всю дорогу «старший» изучал мои сообщения в чате.

Нашли в чате сообщения, в бумажнике — ВНЖ. «Ты нам соврал три раза — я на тебе отработаю три удара»

В чате сотрудники ГУБОПиК нашли сообщения Николая со словами «нарушение прав человека» и «синепалый». Николай ответил, что это шутки про поляков.

— В целом, все было спокойно. Что отвечать — неважно, главное — не молчать. Когда я начинал сильно тупить, старший доставал дубинку и повышал голос: «Не молчи, иначе я тебя пиздану».

Позже у Николая забрали паспорт. Сотрудник ГУБОПиК начал детально изучать отметки о прохождении границы и визы: силовиков «смутило» отсутствие актуальной визы. Николай признался, что у него есть польский ВНЖ, но он «оставил его дома».

Силовики проверили бумажник беларуса, обнаружили там ВНЖ и водительские права. Все документы, включая паспорт, забрали.

— Я все это время стоял в наручниках в коридоре. В руках держал пакет с телефоном и ноутбуком. Подходит их старший и говорит: «Ты нам соврал три раза: про сим-карту, вещи на квартире и ВНЖ. Поэтому становись в стойку, я на тебе отработаю три удара». Ну и немного мне пизданул. В целом было 6-7 ударов в грудь, пресс, почки и ноги.

После этого силовики отошли в сторону на «совещание». Николай говорит, что никаких бумаг в ГУБОПиК на него не составляли, поэтому он думал, что его отпустят.

Завели в студию, дали сценарий

После короткого «совещания» Николая завели в соседний кабинет-видеостудию. Там было около семи человек.

В видео, которое с ним записали в ГУБОП, беларуса вынудили сказать, что поляки относятся к беларусам, как «ко второму сорту», а также извиниться перед беларуским посольством в Варшаве и пропагандистом Бенько — сообщения о них от имени Николая силовики тоже нашли в чатах.

— Первое видео со мной записали в виде свободного рассказа. Я на камеру сказал, что уехал из Беларуси 8 августа, в митингах не участвовал. Был задержан за оскорбление сотрудника беларуского посольства и журналиста. В содеянном раскаиваюсь. Но сотрудники предложили мне свой сценарий. Главное было сказать, что в Польше поляки прессуют беларусов, у нас там все плохо.

Видео с Николаем опубликовали на провластном телеграм-канале в начале января.

Минус 10 суток и 3 документа

Николай говорит, что в ГУБОПиК не оформляли протокол задержания, опись имущества или какие-то другие бумаги. После записи ролика силовики отвезли его в отделение милиции, оттуда его перевели в ИВС. Перед арестом у него под опись изъяли личные вещи, в том числе кошелек и телефон. Документов, собранных ранее сотрудниками ГУБОП, в описи не было.

Суд вынес 10 суток ареста за «вызывающее поведение и нецензурную брань в отделении милиции». Николая перевели в изолятор, где в шестиместной камере находилось 25 человек. После освобождения документы беларусу не вернули и он занялся их восстановлением.

Паспорт был готов через неделю, права беларус решил не делать, визу поставили после обращения в консульство. Сейчас Николай восстанавливает в Польше «карту побыта».