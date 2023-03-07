«Балканский Лукашенко». Как оппозиция Черногории ограничивает влияние человека, который остается у власти много лет

«Диктатор» в стране с работающим парламентом

Сейчас город Никшич — это территория современной Черногории, но тогда это еще была Югославия. Именно там родился Мило Джуканович — пожалуй, главное действующее лицо черногорской политики. Когда в 1979 году Мило было 17 лет, он вступил в местный Союз коммунистов. Джуканович, вероятно, понимал, что как сын судьи и авторитетного члена партии, сможет сделать политическую карьеру при его поддержке — и не ошибся.

В 1986 году Джуканович получил диплом экономического факультета, и уже через два года начал становиться заметной фигурой в молодежной политике Черногории. Особенно быстрый старт его карьера получила благодаря Слободану Милошевичу, на тот момент председателя Президиума ЦК Союза коммунистов Сербии.

С его подачи в автономных краях Воеводина (Сербия), Косово, а также в Черногории начались «антибюрократические» революции: протестующие, поддерживающие Милошевича, требовали отставки старых правительств. К началу 1989 года они добились своего — так власть в коммунистической партии Черногории перешла в руки политиков, поддержавших Милошевича, а значит — перемены в Коммунистической партии. Одним из них как раз был Мило Джуканович, который на тот момент уже не только успел обрасти полезными знакомствами, но и занимал место в ее Центральном комитете.

Чуть позже он стал одним из трех основателей новой Демократической партии социалистов Черногории (ДПС), которая по сути представляла собой старую, но реформированную компартию. А в 1991 году 29-летнего Джукановича избрали премьер-министром Черногории. Он до сих пор остается самым молодым человеком, когда-либо бывшим на этой должности в Европе.

У власти Джуканович, которого в Черногории называют «диктатором», так или иначе тоже остается уже больше 30 лет. В 1998-м, когда его полномочия как премьера закончились, Джуканович выиграл президентские выборы: тогда еще не независимой страны, а Черногории в составе Югославии. Возможно, за него голосовали, потому что к тому времени он дистанцировался от Милошевича. А в начале 2000-х стал чуть ли не главным черногорским националистом. Затем Джуканович снова занял кресло премьера. Затем — еще раз. И еще.

После того, как Хорватия и Словения объявили о выходе из Югославии в 1991 году, Слободан Милошевич был тем, кто отправил туда Югославскую народную армию. В распаде Югославии он обвинял Германию, которая якобы хотела взять реванш над теми, кто выиграл Вторую мировую. При этом Милошевич признавал, что народы имеют право на самоопределение, но оправдывал свои действия тем, что это же право имеют и сербы. Такая политика, а также неутихающие конфликты на Балканах привели к тому, что в 1999 году НАТО обвинил Милошевича в военных преступлениях, нарушении Женевской конвенции и геноциде. На следующий год он проиграл президентские выборы в Сербии.

Сейчас Джуканович снова президент — уже независимой — Черногории. Очередные президентские выборы назначены на 19 марта 2023 года.

Но Джукановича называют «диктатором», а его власть — режимом не только за количество сроков на главных должностях в стране. Черногория — это парламентско-президентское государство, где народ голосует не только за президента, но и за мандаты партий в парламенте. И у Джукановича получается манипулировать результатами даже тех выборов, где участвует не только лично он, но и ДПС — его партия.

«Папіццот» не только как беларуская национальная идея

Еще в 2016 году результаты голосования на парламентских выборах вызывали вопросы у оппонентов партии ДПС. Коалиция «Демократический фронт» и другие оппозиционные партии вместе получили 39 из 81 места в парламенте, но не признали такие итоги: в день выборов двух лидеров-оппонентов ДПС арестовали якобы из-за планируемого госпереворота. Несмотря на то, что в 2017 году парламент все-таки начал работу, в 2018, когда должны были состояться очередные президентские выборы, оппозиция потребовала провести внеочередные выборы. Большинство парламента, поддерживающее ДПС, отклонило это предложение.

Когда пришло время выбирать новый парламент в 2020 году, никто не рассчитывал на новый сценарий. Соцопросы в июле 2020-го, за месяц до голосования, показывали, что партия ДПС во главе с Джукановичем остается самой популярной в стране с поддержкой около 40% населения. А почти половина голосующих опасалась, что на выборах будут провокации, которые приведут к пересмотру результатов в «нужную» сторону.

ДПС из года в год и так наскребали на нужное большинство, поэтому формально их победы выглядят честными. В обмен на лояльность выборщика партия выделяет деньги (в 2016 году на это потратили 630 тысяч евро), чтобы организовать рабочие места. Нанимают, например, на почту или секретарем в какой-нибудь орган — найти согласных на такую сделку не так трудно. Плюс — с такого места практически невозможно быть уволенным: многие работают на одной и той же должности до пенсии. Минус — достаточно низкая зарплата (около средней по стране) и практически никакого карьерного роста. Но для многих местных жителей это тоже плюс: для них стабильные «папіццот» лучше, чем большие деньги, но тяжелая работа с утра до ночи. Некоторые даже соглашаются голосовать за нужного кандидата лишь ради кратковременного трудоустройства.

Политический аналитик и исполнительный директор черногорского «Центра гражданских свобод» Борис Марич говорил в августе 2020-го, что хотя все оппозиционные партии выступают за свержение режима Джукановича, их действия часто разобщены, а это — плохой знак для избирателей, которые ждут сплоченной оппозиции. Но партия ДПС в парламенте сама дала оппозиции повод сплотиться — в 2019 году она подготовила новый закон, который касался церковной собственности.

Согласно нему, большинство церквей и земель Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории должны были стать собственностью правительства. Церкви могли показать документы, подтверждающее их право на владение, и оспорить это, но проблема в том, что во многих случаях таких документов не существовало. Потенциально принятый закон возмутил многих православных черногорцев, которых в стране большинство, — люди вышли на улицы и протесты не затухали вплоть до парламентских выборов.

Джуканович остался президентом, но без возможности контролировать парламент: 31 августа 2020-го стало понятно, что большинство кресел в нем теперь займут не депутаты из ДПС, а оппозиционных ей партий. Тогда они говорили, что свергли «балканского Лукашенко».

Два правительства за два года

Оппозиционные коалиции договорились о сотрудничестве между собой — в основном, оно заключалось в том, чтобы выступать против решений ДПС. Выбранные пропорционально набранным голосам представители партий оказались в парламенте, где их первой задачей стало формирование нового правительства. Идея была в том, чтобы набрать не представителей своих же партий, а «неполитических» министров — экспертов из разных областей.

Решать эту задачу дали Здравко Кривокапичу, который занял место премьер-министра. Он сформировал правительство, но вскоре парламент посчитал, что его решения не оправдывают ожидания ни одной партии. Из-за этого парламент инициировал вотум недоверия правительству — правительство Кривокапича сложило полномочия в феврале 2022 года, проработав чуть больше года.

Тогда у руля правительства встал Дритан Абазович — представитель партии, коалиция которой собрала 5,7% голосов на выборах. Но его правительство не смогло полноценно проработать и года: 20 августа 2022 года очередной вотум недоверия от парламента вынес такое же решение, как и по Кривокапичу. Сейчас правительство Абазовича действует с ограничениями — до тех пор, пока парламент не выберет новое правительство. Этого не происходит уже полгода — оппозиция просто не может договориться. А законы Черногории никак не регулируют временные ограничения в таком случае.

Кроме того, разлад в парламенте коснулся и работы Конституционного суда: он не работал больше полугода. Причина та же — в июле 2022 года депутаты должны были выбрать четыре новых кандидата из семи, но ни один из них не набрал достаточно голосов. К январю 2023-го вице-президент парламента Бранка Бошняк заявила, что если так продолжится и дальше, то судей выберут просто жребием.

Такой простой в работе правительства и Конституционного суда уже отражается на бытовом уровне. К примеру, получение черногорского гражданства по недавно принятым правилам, пока приостановлена, хотя люди уже подали документы: финальное решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд. Но в нем все это время не хватало большинства представителей для проведения голосования.

Все это, наверное, могло бы остаться внутренними проблемами, если бы не желание Черногории вступить в Евросоюз. В начале 2023 года министр иностранных дел Словении Таня Файон сказала, что если судьи Конституционного суда Черногории так и не будут выбраны, есть большой шанс, что переговоры по вступлению в ЕС будут приостановлены. В конце февраля 2023 года парламент все же сошелся на трех кандидатах для Конституционного суда: теперь в нем есть три судьи, выбранных старым парламентом и три — новым. Однако, возможно, проблему это не решит: теперь судей достаточно для принятия решений, но если их голоса разделятся три на три, процессы снова могут затормозиться.

Выборы президента 2023: снова Джуканович?

Неразбериха во всех ветвях власти — не единственное слабое место оппозиционной коалиции, занявшей парламент. Партии, которые получили возможность управлять страной, известны своими просербскими настроениями (это как если бы в Беларуси парламент был не бутафорский и большинство мест в нем получили бы пророссийские депутаты).

Оппозиция постоянно давала поводы в ней усомниться. За месяц до своего назначения премьером Здравко Кривокапич сравнил 12 министров правительства с 12 апостолами. Позже журналисты заметили, что, судя по всему, Кривокапич слишком сильно полагался на мнение представителей Сербской православной церкви при назначении в правительство, к тому же абсолютно все выбранные им министры были ее прихожанами. Да и сам Кривокапич никогда не скрывал свою приверженность СПЦ.

Также Кривокапич от имени правительства успел подписать с Сербской православной церковью так называемый Базовый договор (Temeljni ugovor). Этот документ гарантирует СПЦ право собственности на церкви и монастыри на территории Черногории. Ранее такой Базовый договор с Сербской православной церковью никогда не подписывался — многим черногорцам это не понравилось.

Всего за два года оппозиции удалось дискредитировать себя, а некоторые стали поговаривать, что Джуканович — не так уж плох, как казалось раньше (как минимум, потому что он прозападник и хочет вступить в Евросоюз). Для «поддержания имиджа» Джуканович попытался воспользоваться ситуацией с подписанием Базового договора и выступал за раскрытие его текста. Также ему «помогло» начало войны в Украине: именно Джуканович в свое время проводил политику вступления Черногории в НАТО, хотя эта идея была не так уж популярна в обществе. Теперь ситуация изменилась: если в 2016 году только 39% черногорцев поддерживали вступление в НАТО, то в июле 2022 года — уже 50%, а к октябрю число выросло до 55%.

Джуканович уже объявил, что пойдет на выборы в 2023-м. Но у него, кажется, будут серьезные конкуренты. Это стало понятно благодаря результатам местных муниципальных выборов, прошедших в конце 2022 года. В столице Черногории больше всех голосов после представителя партии ДПС — 21,7% — получил Яков Милатович из Evropa Sad («Европа Сейчас»). Эту партию буквально в том же, 2022 году, создали два молодых выходца из развалившегося правительства Здравко Кривокапича: сам Милатович и Милойко Спайич.

Программу, которую своим избирателям предложила Evropa Sad, можно назвать популистской. Политики обещают поднять уровень жизни черногорцев и вступить в Евросоюз так быстро, насколько это возможно. Но люди охотно поверили Милатовичу и Спайичу. Во-первых, они олицетворили надежду, что альтернативой Джукановичу и его партии ДПС могут быть не только партии с явной сербскоориентированной программой. А во-вторых, скорее всего именно эти два экс-министра занимались одним из немногих успешных проектов правительства Кривокапича: за короткий срок у власти им удалось поднять минимальную зарплату в стране с 250 до 450 евро.

Сейчас Evropa Sad обещает привести страну к средним 1 000 евро зарплаты до конца 2023 года и вступить в Евросоюз до президентских выборов 2028 года. Если, конечно, Милатович, который пойдет на предстоящие выборы от Evropa Sad, выиграет их этой весной. Недостатки у Милатовича тоже есть: часть людей обвиняют членов его партии в связи с Сербией (например, у Спайича нашелся сербский паспорт) и именно этим объясняют то, что Джуканович снова победит.

По большому счету, Evropa Sad предлагает людям то же самое, чего хочет Джуканович, только, в отличие от него, у этой партии есть «свежий» успех, о котором в Черногории помнят. А вот у «альтернативной» оппозиции, прорыв которой казался в 2020 году успехом, шансов, похоже, еще меньше чем у Джукановича. Demokratski Front с их идеей отменить признание Косово независимым государством набрал меньше голосов на муниципальных выборах, чем Evropa Sad с обещаниями о Евросоюзе.