Лукашенко подтвердил диверсию на военном аэродроме: 20 задержанных, маленький беспилотник и «жесточайшая зачистка»

Террорист с двумя паспортами

По словам Лукашенко, 6 или 8 месяцев назад в Киеве СБУ под руководством ЦРУ «не то сбоку, не то за спиной» разработало операцию против Беларуси. Спецслужбы подготовили «террориста». Лукашенко указал, что это «россиянин с российским и украинским паспортом», «айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях», родился в Кривом Роге, жил в Крыму, есть родственники в Киеве и Австрии. В 2014 году, сказал политик, его завербовала СБУ.

«Естественно, через границу с Украиной он пройти не мог — она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава — Лодзь — Рига — Псков. А затем Минск», — описал Лукашенко путь айтишника в Беларусь.

Политик пожаловался на российских пограничников, которые пропустили его в Россию по российскому паспорту. Из Пскова украинец приехал на автобусе в Минск.

Слишком маленький беспилотник оставил незначительную пробоину

«Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили», — попытался оправдать Лукашенко неудачу в обнаружении дрона, который минимум два раза залетал на военный аэродром в Мачулищах.

По словам политика, два беспилотника китайского производства продали в США, после чего они «вернулись в Украину». Там же прошли обучение оператор дрона и некие «другие, которые ему помогали».

Лукашенко заверил, что самолет «не претерпел каких-то значительных повреждений» — обошлось «царапинами» и «одной пробоиной в корпусе», которая «не помешала военному самолету выполнять его обязанности».

Однако, несмотря на незначительные повреждения, россиян попросили «взять самолет на обслуживание и прислать другой».

Лукашенко пожаловался, что самолет в рамках своих задач никогда «не давал повода» и не приближался к границам Польши, Литвы — «всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси».

Врач, подвал с бэчэбэшными тряпками и 20 задержанных

Лукашенко вспоминает, что на следующий день после диверсии, во время совещания он отдал «самые жесткие распоряжения силовикам», «ругался, и матерные слова говорил». Но он их обнадежил, что «это обнуляется сегодня».

По его словам, чтобы «перекрыть границы» были задействованы «сотни, а может быть, и тысячи людей» военных «всех подразделений». Под руководством председателя КГБ был развернут антитеррористический штаб.

Лукашенко признался, что они «провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции». В ответ они «поддались» и показали «куда и где они хотят выводить этого террориста».

Лукашенко поразился тем, что для «террориста» «скорее всего ЦРУшники, американцы», создали «специальную программу» и вручили «специальный телефон», по которому «отслеживали каждый шаг в аудио- и видеорежиме». Также у него был еще один, «параллельный телефон», который айтишник оставил в «квартире». Через него «СБУ» смог увидеть силовиков.

Силовики, проанализировав «тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев» смогли вычислить особняк под Боровлянами, в котором обнаружили «террориста», а подвале — типографию с «тряпками бэчэбэшными и прочей литературой».

Лукашенко изложил свою версию цепочки команд. От СБУ шли команды «беглым за границей», оттуда они связывались с «мерзавцами» в Беларуси, а те помогали «террористу» прятаться. По его словам, в Беларуси помогал укрыться «террористу» врач.

Также были задержаны 20 «соучастников». Их роль в диверсии или укрытии «террориста», не уточняется.

По словам Лукашенко, он распорядился провести в стране «жесточайшую зачистку» и сравнил ситуацию с 1941 годом.

«Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти», — поделился своими опасениями политик.

Также он заявил, что «вычислит всех» пособников террористов и «вычистит из нашего общества».

«Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение», — заявил политик.

По словам Лукашенко, именно заявления Александра Азарова о том, что совершившие диверсию в безопасности и то, что их до сих пор не показали, подтолкнули его к мысли, что «террорист» все еще в Беларуси

«Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!". Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски здесь», — хвалится политик.

Переговоры с Зеленским

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — рассказал Лукашенко.

По его словам, президент Украины «бегает вокруг Беларуси» и «просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН». Но после случившегося Лукашенко охарактеризовал ситуацию словами «Вызов брошен».

Невероятные

По итогам операции Лукашенко наградил председателя КГБ Ивана Тертеля орденом «За службу Родине» I степени, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр внутренних дел Иван Кубраков получили орден II степени.

Также Лукашенко попросил всех силовиков, «даже если их будут тысячи», представить к награждению.

«Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное. Это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей», — завершил свой рассказ Лукашенко.