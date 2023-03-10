Схрон с дронами и сорвавшийся побег через Столин. Провластная версия диверсии на военном аэродроме в Мачулищах

Николай Швец. «Завербован СБУ»

Задержанным за диверсию оказался Николай Швец с позывным «Гаспар». Швец — гражданин Украины, который в Крыму получил российский паспорт и вернулся в Киев, где, как утверждают провластные СМИ, был завербован СБУ.

В декабре Швец получил задание на подрыв российского борта А-50 в Мачулищах. 15 января он выехал из Киева в Варшаву, оттуда на автобусе поехал в Беларусь, но беларуские пограничники его в страну не пустили. Тогда Швец добрался до Риги, а затем переехал в российский Псков. На рейсовом автобусе Швец доехал до Минска.

Виталий Якутик. «Заготовил схроны с дронами»

В сюжете провластных СМИ говорится, что арендовать квартиру в Беларуси Швецу помог беларус Виталий Якутик. «Наша Нiва» узнала, что Якутику 35 лет, он увлекался стрельбой и стабильно занимал высокие места на соревнованиях по практической стрельбе в Беларуси.

Издание писало, что за несколько дней до задержания Швеца, КГБ «наведывалось» в гости участниками стрелковых клубов, страйкболистами и реконструкторам. Всем показывали фотографию Виталия Якутика и отправляли на полиграф.

Провластные СМИ считают, что до приезда Швеца в Беларусь, Якутик заготовил схроны с дронами и прочим оборудованием, которыми собирались подорвать самолет.

— Я заказал такси и поехал в ближайший от этой точки поселок. Оттуда я пошел пешком несколько километров, нашел схрон, погрузил в рюкзак и поехал обратно в квартиру, — сказал на допросе Швец.

«Наша Нiва» предполагает, что Виталий Якутик сейчас находится не в Беларуси.

Михаил Демин. «Доставил ретранслятор»

По версии государственных СМИ, Швец пробовал запустить дроны 19 февраля. Однако летательный аппарат плохо «слушаются» командам управления из-за плохого сигнала пульт-дрон. Для более устойчивого сигнала нужен был ретранслятор, который помог доставить беларус Михаил Демин. Провластные СМИ подчеркивают, что Демин часто бывал в Украине.

Про местонахождение Демина в сюжете не сообщается. Также нет информации, задержан ли он. Авторы сюжета называют его просто «пособником».

Алла Яцута. «Должна была вывезти диверсанта из Беларуси»

Когда Швец уходил с места управления дронами, то потерял рюкзак с оборудованием, говорится в сюжете АТН. Оперативный сотрудник КГБ в сюжете говорит, что так подозреваемый в подрыве российского разведывательного самолета А-50У был установлен в день диверсии. В интернете ориентировки на Швеца появились на следующий день после диверсии.

По версии государственных СМИ, вывезти Николая Швеца из Беларуси должна была украинка Алла Яцута. Для этого она 25 февраля приехала в Беларусь, остановилась «погостить» у двоюродной сестры Лилии Шарай. В социальных сетях беларуски есть видео, где она встречает Яцуту.

В сюжете, который показали 7 марта, утверждается, что это Яцута арендовала для Швеца квартиру в Беларуси. 9 марта провластный телеканал говорит, что этим занимался Якутик.

Яцута должна была встретиться со Швецом в Столине и оттуда помочь ему эвакуироваться в Украину. Оперативный сотрудник КГБ в сюжете говорит, что этот план не удался из-за усиления беларуской стороной государственных границ.

«Медиазона» пыталась связаться с девушкой, но она удалила свою страницу в фейсбуке после прочтения сообщения.

Евгения Точицкая. «Помогла найти дом для диверсанта»

После провала плана эвакуации, Швец попытался спрятаться в Беларуси. В деревне Слобода он бросил свою первую машину, а на трассе Минск-Микашевичи сел в машину к Михаилу Демину. Тот завез парня в Столин, где Швец встретился с Аллой Яцута. Девушка передала ему ключи от квартиры-убежища, после чего покинула Беларусь. Сестре украинка сказала, что у нее дома заболел ребенок.

В сюжете рассказывают, что первая квартира-убежище была в Минске, но Швецу поступила команда ее сменить, так как ее раскрыли беларуские спецслужбы. Второе убежище было в Минском районе. Согласно информации из провластного сюжета, помогла его найти врач-психотерапевт Евгения Точицкая (в первом сюжете ее называли Екатериной).

Евгения сейчас живет в Польше. На вопросы «Медиазоны» она не ответила.

Лопатин. «Отвез диверсанта»

Дом, где Швецу предстояло скрыться, находился в садовом товариществе «Березовая роща-1» Боровлянского сельсовета. Из Минска в садовое товарищество Швеца отвез Лопатин. Провластные СМИ не называют его имя, но говорят, что он «товарищ Точицкой». Неизвестно, задержан ли он.

Люди, которые проживают в садовом товариществе, рассказали изданию , что в этом же доме 4 марта задержали Олега Сычева вместе с женой. В тот же день силовики показывали односельчанам ориентировку на Швеца.

— В субботу ближе к обеду нашу деревню оцепили. Выборочно останавливали машины, проверяли багажники, телефоны. Интересовались конкретно жителями-мужчинами, — рассказывала журналистам Zerkalo Анастасия.

Точная дата задержания Швеца неизвестна. Видео, как в дом Сычева врываются силовики и задерживают Швеца появилось 7 марта.

В этот же день Лукашенко заявлял о задержании 20 пособников Швеца, однако провластные СМИ не называют ни одной фамилии задержанных.