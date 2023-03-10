СМИ писали, что попавшего в плен к ВСУ беларуса обменяли. Его близкие говорят, что это не так

После публикации новости об обмене Зезюльчика с редакцией «Медиазоны» связался его близкий, предоставив подтверждение родства. По его словам, на видео, опубликованном Минобороны России, запечатлен не Максим Зезюльчик, а другой человек: «И даже никакого сходства».

Беларуса, как утверждает наш собеседник, не включали в списки на обмен. «Тогда оповещают родных и близких, что в списках есть ваш муж-брат-родственник. Чтобы иметь возможность, например, приехать на тот пункт, где будет обмен. Нас бы оповестили».

18 января украинский суд назначил 22-летнему Зезюльчику 10 лет лишения свободы за наемничество. 2 марта суд постановил передать Зезюльчика Координационному штабу для обмена его как военопленного. Это решение не означает, что осужденного обязательно обменяют. В том же постановлении указано, что если обмен не случится, прокурор может требовать отправить осужденного отбывать назначенное наказание.

«Медиазона» пыталась дозвониться в украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (на горячей линии ответ не дали и посоветовали записаться на консультацию); Главное управление разведки; ЧВК «Редут»; российской омбудсменке Татьяне Москальковой — но безрезультатно.

На видео, опубликованном Министерством обороны РФ, зафиксирован обмен пленными 7 марта. Другие кадры тех же событий публиковал депутат российской Госдумы Шамсаил Саралиев. В паблике «Комитет солдатских матерей» во «Вконтакте» размещены списки обменянных в тот день пленных; фамилии Зезюльчика среди них нет. Они опубликованы в виде скриншотов из закрытого чата, название которого начинается с «Шамсаил Сар…». Достоверны ли списки, неизвестно — официально Россия не публикует такую информацию.

Собеседник «Медиазоны» предполагает, что сейчас Зезюльчик находится в лагере для военнопленных «Захід 1» во Львовской области.

Служил в армии, узнал про ЧВК «Редут», уехал воевать

Согласно материалам дела, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Зезюльчик служил по контракту в беларуской армии. По словам связавшегося с «Медиазоной» близкого Зезюльчика, он служил в 5-ой отдельной бригаде специального назначения в Марьиной горке. СБУ писало, что Максим Зезюльчик — разведчик 2-го антитеррористического отдела КГБ, зачислен на службу в декабре 2020 года. После начала полноамсштабной войны он получил задачу на «проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины». По утверждению близкого Зезюльчика, «ни в каком КГБ он не служил»: «С дулом пистолета у виска и не то скажешь».

В материалах дела указано, что от командира своей части Зезюльчик узнал, что ЧВК «Редут» в России набирает наемников для участия в войне. Беларус приехал в Россию в июле 2022 года. В Тамбове его встретили представители ЧВК «Редут» с позывными «Мажор» и «Киборда» (их личности не установлены судом).

В тот же день Зезюльчик подписал контракт с ЧВК, по которому должен был получать 3 600 долларов в месяц, и был назначен на должность пулеметчика-ретранслятора.

Три дня беларус пробыл на полигоне «Тригуляй» в Тамбовской области, а после этого был направлен в город Изюм в Харьковской области, где получил оружие. Там он до 25 августа в составе подразделения «Ветераны» удерживал боевые позиции российских сил. В его обязанности входили оборона пункта связи и помощь связным. Вскоре подразделение Зезюльчика передислоцировали в Донецкую область. Там он получил ранение и вернулся обратно в Изюм. После беларуса вновь отправили в Донбасс, где его опять ранили. Это случилось 19 сентября — в тот же день он попал в плен ВСУ.