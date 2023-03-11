На протестах продают еду и напитки, а грузины — не котики. Как беларуска ходила на митинги в Тбилиси

7 марта депутаты грузинского парламента в первом чтении приняли законопроект об «иностранных агентах». В ответ в Тбилиси начались многотысячные митинги, полиция применяла слезоточивый газ и водометы против протестующих. МВД отчитались о задержании нескольких сотен человек. Протесты повторились 8 и 9 марта, полиция продолжала разгоны.

9 марта правящая партия отозвала законопроект, а 10 марта парламент отклонил его во втором чтении.

Беларусы без бчб

В эти дни в протестах в Тбилиси участвовала и 34-летняя беларуска Янина. В 2021 года она вынуждено уехала из Беларуси, так как «активно участвовала в [беларуских] протестах». До мартовских митингов Янина ходила в Тбилиси на антивоенные акции, организованные беларуской диаспорой.

«На акцыях супраць вайны ўсе грузіны дзякавалі і запытваліся, што гэта за сцяг, таму што не ўсе ведаюць бчб. Калі даведваліся, што беларусы, усе пачыналі: "Вось беларусы, вы малайцы, вы суперкрутыя". Не было ніводнай негатыўнай рэакцыі», — вспоминает Янина.

Но во время протестов против закона об «иностранных агентах» в чатах диаспоры разгорелась дискуссия: стоит ли обозначать себя бело-красно-белым флагом.

«Ніхто не лаяўся, але былі пытанні без адказаў. Ці трэба далучацца беларусам са сцягамі беларускімі. Атрымліваецца, гэта [пратэст] супраць дзеючай улады — ці не выклікае гэта складанасцяў для беларусаў? То бок ты выйшаў са сцягам Беларусі — ты прадстаўляеш усіх беларусаў».

В чате решили, что к грузинским акциям протеста желательно присоединяться без беларуского флага.

Тут можна выказвацца, каб цябе пачулі

«У Беларусі няма магчымасці хадзіць, выказвацца, мірна мітынгаваць і каб цябе пачулі. Гэта псіхілагічная рэч: "А тут можна". Таму далучаешся да людзей», — объясняет Янина, почему ходила на митинги.

Кроме того, выбор присоединиться к протесту — это проявление солидарности для нее: поддержать демократию и защитить беларусов, которых тоже может коснуться этот закон.

«Беларусы адчынілі НДАшкі таксама, і атрымаецца, што беларускім актывістам, якія тут робяць нешта для беларусаў, прыйдзецца з’язджаць. Тут трэба змагацца і за беларусаў , не тое каб толькі за грузінаў. Калі гэта нейкі грузінскі закон, гэта больш справа грузінаў, гэта ім вырашаць. А тут датычыцца і замежнікаў».

«Прогрессивный» протест

Во время грузинских протестов Янина «ловила флешбэки»: ей казалось, что беларуские протесты были совсем недавно: «Можа яшчэ псіхіка не перабудавался, што ў Сакартвэла ўсё інакш».

Ее удивило, что на митингах в Тбилиси продавали флаги, еду и напитки — в отличие от Беларуси, где все это раздавали бесплатно.

«Гэта было так дзіўна, што тут гэта не камерцыялізавана, а больш на нейкім прагрэсіўным узроўні. У нас усё ж гэта было нібыта самапальнае: як прыдумалі, так і зрабілі».

Янина говорит, что видела людей, которые на выходе из метро сразу надевали маски, оглядывались в поисках полицейских, просматривали места для отступления, и заметила такое же поведение за собой. Она решила, что это могут быть беларусы. Тогда же она обратила внимание, что рядом неторопливо, улыбаясь, шли индусы с грузинскими флагами.

Грузины — не котики

По словам Янины, «крэўтаўных плакатаў у Беларусі было больш» (она вспомнила и Папу Бо, который во время минских протестов ходил с диджейским пультом) — в Тбилиси ничего подобного девушка не заметила.

Тем не менее, в Грузии протесты проходили более эмоционально, а толпа была более заряженной. Иногда Янина не чувствовала себя в безопасности.

«У Беларусі нават калі ты ведаеш, што будзе разгон праз гадзіну-паўгадзіны, што людзі разыходзяцца, ты бачыш, што ўсё, пачынаецца. Хтосьці пад’язджае. І ты пачуваеш небяспеку толькі з боку сілавікоў. То бок ты разумееш, што сілавікі могуць штосьці зрабіць, а ад людзей — ні ад кога. Я нават калі бачыла п’янага чалавека ў верасні на маршы — ён нармалёвы быў, ад яго не пачувалася небяспекі. А вось тут ідзеш і пачуваецца, што і натоўп зараджаны і людзі такія… Не коцікі, карацей».

Вместе с тем Янина не видела насилия со стороны протестующих. Она списывает свои ощущения это на то, что еще не привыкла к местному культурному коду.

«Яны ўзрушаныя. Усе мілыя былі і калі ідзеш, і ўсе "бадзішы" кажуць, саступаюць. Ветлівыя, нармалёвыя людзі».

Столкновений с полицией Янина не застала, так как спешила домой до закрытия метро и не оставалась на протестах до конца.

«Потым прыязджаеш дадому, уключаеш канал Леўшыца, і глядзіш там такі жах, нібыта ты ў іншым мейсцы нейкім быў».

Янине было интересно, соберутся ли протестующие после того, как грузинские власти отозвали законопроект, ставший причиной протестов. В тот день она пришла заранее — главный проспект города — Руставели — не был перекрыт.

«Я думаю, ну ўсё. Не бачна было, што людзі збяруццца. А потім як пачалі збірацца, то там натоўп быў як у сераду. Бачна, што людзі дасведчаныя. "Мала што вы сказалі, трэба замацаваць. Трэба яшчэ раз прыйсці, каб вы пабачылі, што мы сур’ёзна ўвогуле, мы не проста тут прыйшлі пастаяць 8 сакавіка"», — говорит Янина.