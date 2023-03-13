Оперативная съемка с дрона и засада в 100 метрах от границы. За попытку бежать из Беларуси в Гродно судят троих человек

Дважды политзаключенная. Анита Бакунович

В первый раз на тот момент 18-летнюю минчанку Аниту Бакунович задержали в январе прошлого года. Ее обвинили в участии в протестах 2020 года. Тогда сотрудники милиции и СОБР выломали двери в квартиру, где Бакунович жила с мамой и братом Яном. Его жена Христина рассказывала, что к парню применили грубую силу, чтобы узнать «личную информацию» и пароль от телефона. ППосле допросов в отделе милиции и ГУБОПиК Ян попал в больницу в предынфарктном состоянии, а самой Христине пришлось уехать из Беларуси.

Аниту Бакунович суд арестовал на 15 суток по административной статье, а после ей предъявили обвинение в грубом нарушении порядка. Спустя четыре месяца в СИЗО суд назначил ей 2 года домашней химии.

Через три месяца после приговора Бакунович снова задержали: в Гродненской области и, как утверждает госканал «Беларусь-1», при попытке незаконного пересечения границы. Против нее возбудили уголовное дело.

Задержание Бакунович показали в фильме БТ. На оперативной съемке с дрона видно, как к беларуско-литовской границе подъезжает красный автомобиль, из него выходят два человека. Диктор говорит, что «до литовского забора — метров 100». В этот момент видеоряд меняется на кадры задержания.

На видео люди в форме цвета хаки кричат: «Не двигаться!», валят на землю двоих человек и скручивают им руки за спиной. Задержаны Анита Бакунович и ее «проводник» — в сюжете не показывают его лица и не называют имени.

В следующих кадрах с Бакунович она находится уже в кабинете и на камеру рассказывает, что после приговора не думала бежать из Беларуси: «Все нормально, домашняя химия, чего бояться?» В фильме говорится, что вскоре Бакунович получила контакт директорки литовского фонда «Дапамога» Наталии Колеговой, которая могла бы помочь ей уехать из Беларуси, но минчанка с ней не связалась. Колегова вышла на связь сама. Сначала Бакунович отказалась от предложения из-за проблем со здоровьем, но затем все-таки согласилась.

«Медиазона» обратилась к Наталье Колеговой с просьбой прокомментировать сюжет БТ, но директорка «Дапамогі» ответила, что предпочитает «не обсуждать это с прессой».

Бывший таможенник и «лучший тренер». Николай Кулешов

Вероятно, задержанный с Бакунович «взрослый мужчина» — это 52-летний Николай Кулешов, второй фигурант дела. В сюжете показали скриншот из телеграма: в сообщении, отправленном Аните Бакунович, сказано, что у нее будет «поход» с «лучшим тренером». Как утверждает БТ, «тренером» Колегова называла Кулешова.

В сюжете пропагандистов Кулешов говорит, что познакомился с Натальей Колеговой через уехавшего из Беларуси активиста Михаила Чемурако. Тот попросил его помочь беларусам, желающим покинуть территорию страны. Михаил Чемурако отказался отвечать на вопрос «Медиазоны», помогал ли Николай Кулешов репрессированным беларусам переходить границу, но сказал, что знаком с ним.

Несколько лет назад Николай жил в Поставах и работал на таможне, рассказывает его знакомая, активистка Наталья Горячко-Басалыга. По ее словам, Кулешов попал под сокращение.

Горячко-Басалыга рассказывает, что в 2016 году, уже после увольнения, Николай Кулешов стал свидетелем того, как «пограничники ведут через деревню нелегалов». Он рассказал об этом при задержании, и один из пограничников ударил его пистолетом по голове. Против Кулешова завели дело за применение насилия к начальнику погранпоста Евгению Сазановичу. Бывший таможенник провел в СИЗО восемь месяцев, а после суд приговорил его к полутора годам колонии, зачтя срок, проведенный в следственном изоляторе.

Николай Кулешов был членом БСДП и оказывал беларусам помощь в юридических вопросах. Во время парламентской кампании 2019 года он вошел в избирательную комиссию на одном из участков в Сеннице.

В последнее времмя Кулешов жил в Дубровно и ухаживал за матерью с инвалидностью. Осенью 2020 года к нему домой приходили сотрудники ГУБОПиК. Кулешова на месте не было — силовики выломали двери и искали алкоголь. Об этой ситуации «Медиазоне» рассказали и Чемурако, и Басалыго- Горячко.

— Маці сказалі, што нехта напісаў «ананімку» з-за таго, што Мікалай варыць самагон. А ён не ўжывае спіртныя напоі. Па выніку нічога не было, — рассказывает активистка.

В сюжете пропагандисты один раз показали сына Кулешова Ивана. В ролике он сказал, что отец рассказывал ему, что «помогает людям переходить через границу». «Медиазона» нашла страницу Ивана во «Вконтакте» — в последний раз он был онлайн спустя две недели после выхода фильма на госканале. Задержан ли он, неизвестно.

Отчисленный студент и «уклонист». Егор Курзин

В незаконном пересечении границы обвиняют и 21-летнего Егора Курзина. Он проходит по одному делу с Кулешовым и Бакунович, но как связан с ними — неизвестно.

В пропагандистском фильме Курзин говорит, что год проучился в БГУИРе и был отчислен за неуспеваемость. В армию он идти не хотел, а «в палітвязнях не значился» (такую формулировку использует БТ), поэтому выдумал историю о политическом преследовании. В сюжете говорится, что Курзин обратился в «Дапамогу», хотя сам он не упоминает конкретную организацию.

— Я еще думал, что это как-то слишком легко. Чтобы так просто втупую на машине приехать, вот забор — бери и иди. Дорога вдоль этого забора. Между дорогой и забором овраг с камышами метров 20. Мы возле этой дороги остановились, только с дороги спустились, метров десять прошли, и нас задержали, — рассказывает на камеру задержанный Курзин.

О человеке, который был вместе с бывшим студентом в момент задержания, в сюжете нет ни слова. Но показаны кадры из машины: камера направлена на переднее пассажирское сидение — на записи видно, как Курзин садится в автомобиль и выходит из него. Подпись на видео — «оперативная съемка».

Аниту Бакунович, Егора Курзина и Николая Кулешова обвиняют незаконном пересечении границы. Кроме того, Кулешову и Бакунович инкриминируют участие в «экстремистском формировании». Судя по всему, речь идет о «Дапамоге», которую КГБ признал «экстремистским формированием» в октябре прошлого года, уже после их задержания.

Курзина, вероятно, обвиняют и в уклонении от призыва (эта статья указана в расписании на сайте Верховного суда). Еще две статьи в расписании — это хищение либо уничтожение личных документов и изготовление или использование поддельных документов. Кому из фигурантов их вменяют, неизвестно.