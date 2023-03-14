Смертная казнь за госизмену и до 4 лет колонии за дискредитацию Вооруженных сил. Какие изменения внесли в Уголовный кодекс

Смертная казнь за госизмену

Закон ужесточил наказание за госизмену. Согласно обновленному УК, по второй части этой статьи теперь могут привлекать госслужащих, а раньше она распространялась на должностных лиц и военнослужащих.

— Это и «воинские должности», и «должности начальствующего и рядового состава военизированных организаций» и «государственные гражданские должности». Под последними понимаются начальники, инспекторы, специалисты различных госорганов — отнесение лиц к таковым нужно сверять по соответствующему реестру, этих должностей много, — поясняет «Медиазоне» юрист, пожелавший остаться анонимным.

За госизмену суд может приговорить госслужащих к пожизненному заключению или даже смертной казни. В предыдущей версии кодекса аналогичное преступление наказывалось лишением свободы от 10 до 20 лет.

— Принятие такого закона направлено на устрашение граждан, занимающих должности в госсекторе, поскольку режим боится инакомыслия в своих рядах и утечки информации, что с 2020 года распространено достаточно широко, — комментирует бывший следователь Игорь Лобан.

До 7 лет за оправдание терроризма

Закон вводит уголовную ответственность за «пропаганду терроризма или его публичное оправдание»: первая часть статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, а вторая — до семи. Под пропагандой терроризма в документе понимается распространение информации с целью «формирования приверженности к террористической идеологии» или признание ее допустимой. Что подразумевается под такой идеологией, закон не указывает.

Закон «О борьбе с терроризмом» трактует терроризм как социально-политическое криминальное явление, которое представляет собой идеологию и практику применения насилия или угрозы насилием в целях воздействия на принятие решений властями, воспрепятствования политической или другой общественной деятельности, провокации международных осложнений или войны, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Чтобы определить, относится ли распространение информации к пропаганде терроризма, орган предварительного расследования (например, КГБ или Следственный комитет) будет проводить различные «экспертизы антинаучного свойства», предполагает юрист, пожелавший остаться анонимным.

— Никакого отношения к экспертизе ни с процессуальной, ни с научной точки зрения эти «экспертные заключения» не имеют. Однако именно такого рода макулатура является основным доказательством по «экстремистским преступлениям», — говорит он.

Еще один вариант, добавляет юрист, — экспертизы проводить не будут, а состав преступления будут признавать обоснованным без доказательств.

— Формулировки «с целью …», «по мотивам…» относятся к субъективной стороне состава преступления. Несмотря на то, что их также необходимо доказывать и оценивать с точки зрения здравого смысла, на практике это абсолютно не волнует орган уголовного преследования и судилище. Они считают: «Раз эти вещи субъективные, значит мы вольны их трактовать так, как захотим (или как нам скажут)», — объясняет юрист.

Результаты лингвистических экспертиз, на которые будет основываться суд, оценивая, является ли высказывание пропагандой терроризма, будут «направлены против лиц, оставляющих комментарии» и «не в пользу подозреваемых», — предполагает юрист Лобан.

За дискредитацию Вооруженных сил Беларуси — уголовная ответственность

Подписанный закон расширяет формулировку статьи о дискредитации Беларуси. Теперь дискредитацией считается в том числе распространение ложной информации о деятельности «Вооруженных сил Беларуси, других войск и воинских формирований, военизированных организаций». Такая формулировка недостаточно четко определяет, о каких воинских формированиях идет речь, считает Игорь Лобан.

— Конструкция закона в этой части построена таким образом, чтобы дать маневр репрессивным органам при необходимости привлекать к ответственности за высказывания о любых воинских формированиях. К примеру, о той же «Союзной группировке войск», которая не является в чистом виде беларуским воинским формированием, — говорит бывший следователь.

Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Защита госсекретов

Еще одно нововведение — статья о нарушении требований по защите госсекретов. Под нее подпадает незаконное перемещение носителя, содержащего госсекреты Беларуси или переданные ей госсекреты других стран, если в действиях обвиняемого нет признаков госизмены, шпионажа , умышленного разглашения гостайны или служебной тайны. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы по первой части и до пяти — по второй.

Игорь Лобан считает, что новую статью ввели в рамках борьбы с утечками информации. Юрист говорит, что она дает возможность устрашить тех, у кого есть доступ к госсекретам, и улучшить соблюдение требований по их защите.

— Оперативники часто грешили тем, что для удобства работали с секретными документами на компьютерах, не предусмотренных для этого, то есть формально незаконно переносили носитель информации, — приводит пример бывший следователь.

Если раньше за такие действия, не повлекшие последствий, сотрудника можно было привлечь к дисциплинарной ответственности, то сейчас — к уголовной, объясняет он.

Освобождение от ответственности

По новому закону от уголовной ответственности могут освободить тех, готовил диверсию или нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, в случае отказа от таких намерений и содействия в предотвращении замысла.

Штрафы до 650 тысяч долларов

Увеличены штрафы по ряду статей, среди которых акт терроризма, массовые беспорядки и госизмена. Согласно документу, размер штрафа устанавливается в пределах от 500 до 50 000 базовых величин. Ранее максимальная сумма штрафа была в десять раз меньше — 5000 базовых величин. Штраф не заменяет наказание по статьям (арест, ограничение или лишение свободы), а налагается вдобавок к нему.

Юрист, пожелавший остаться анонимным, объясняет, что в нормальной ситуации достаточно подсчитать ущерб от преступления и предъявить гражданский иск о его компенсации. Штраф — это дополнительная мера, которая позволяет в ускоренном порядке взыскать с осужденного деньги и имущество без подсчетов ущерба.