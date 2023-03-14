Смертная казнь за госизмену и до 4 лет колонии за дискредитацию Вооруженных сил. Какие изменения внесли в Уголовный кодекс
Полина Хрушч
Смертная казнь за госизмену и до 4 лет колонии за дискредитацию Вооруженных сил. Какие изменения внесли в Уголовный кодекс
Полина Хрушч
14 марта 2023, 15:43
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Активист Amnesty International держит плакат с требованиями отменить смертную казнь в Беларуси. Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

 
 
 
 
 

9 марта Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». «Усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности» — так пресс-служба политика обозначила цель документа. «Медиазона» коротко рассказывает, что изменилось.

Смертная казнь за госизмену

Закон ужесточил наказание за госизмену. Согласно обновленному УК, по второй части этой статьи теперь могут привлекать госслужащих, а раньше она распространялась на должностных лиц и военнослужащих.

— Это и «воинские должности», и «должности начальствующего и рядового состава военизированных организаций» и «государственные гражданские должности». Под последними понимаются начальники, инспекторы, специалисты различных госорганов — отнесение лиц к таковым нужно сверять по соответствующему реестру, этих должностей много, — поясняет «Медиазоне» юрист, пожелавший остаться анонимным.

За госизмену суд может приговорить госслужащих к пожизненному заключению или даже смертной казни. В предыдущей версии кодекса аналогичное преступление наказывалось лишением свободы от 10 до 20 лет.

— Принятие такого закона направлено на устрашение граждан, занимающих должности в госсекторе, поскольку режим боится инакомыслия в своих рядах и утечки информации, что с 2020 года распространено достаточно широко, — комментирует бывший следователь Игорь Лобан.

До 7 лет за оправдание терроризма

Закон вводит уголовную ответственность за «пропаганду терроризма или его публичное оправдание»: первая часть статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, а вторая — до семи. Под пропагандой терроризма в документе понимается распространение информации с целью «формирования приверженности к террористической идеологии» или признание ее допустимой. Что подразумевается под такой идеологией, закон не указывает.

Чтобы определить, относится ли распространение информации к пропаганде терроризма, орган предварительного расследования (например, КГБ или Следственный комитет) будет проводить различные «экспертизы антинаучного свойства», предполагает юрист, пожелавший остаться анонимным.

— Никакого отношения к экспертизе ни с процессуальной, ни с научной точки зрения эти «экспертные заключения» не имеют. Однако именно такого рода макулатура является основным доказательством по «экстремистским преступлениям», — говорит он.

Еще один вариант, добавляет юрист, — экспертизы проводить не будут, а состав преступления будут признавать обоснованным без доказательств.

— Формулировки «с целью …», «по мотивам…» относятся к субъективной стороне состава преступления. Несмотря на то, что их также необходимо доказывать и оценивать с точки зрения здравого смысла, на практике это абсолютно не волнует орган уголовного преследования и судилище. Они считают: «Раз эти вещи субъективные, значит мы вольны их трактовать так, как захотим (или как нам скажут)», — объясняет юрист.

Результаты лингвистических экспертиз, на которые будет основываться суд, оценивая, является ли высказывание пропагандой терроризма, будут «направлены против лиц, оставляющих комментарии» и «не в пользу подозреваемых», — предполагает юрист Лобан.

За дискредитацию Вооруженных сил Беларуси — уголовная ответственность

Подписанный закон расширяет формулировку статьи о дискредитации Беларуси. Теперь дискредитацией считается в том числе распространение ложной информации о деятельности «Вооруженных сил Беларуси, других войск и воинских формирований, военизированных организаций». Такая формулировка недостаточно четко определяет, о каких воинских формированиях идет речь, считает Игорь Лобан.

— Конструкция закона в этой части построена таким образом, чтобы дать маневр репрессивным органам при необходимости привлекать к ответственности за высказывания о любых воинских формированиях. К примеру, о той же «Союзной группировке войск», которая не является в чистом виде беларуским воинским формированием, — говорит бывший следователь.

Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

Защита госсекретов

Еще одно нововведение — статья о нарушении требований по защите госсекретов. Под нее подпадает незаконное перемещение носителя, содержащего госсекреты Беларуси или переданные ей госсекреты других стран, если в действиях обвиняемого нет признаков госизмены, шпионажа , умышленного разглашения гостайны или служебной тайны. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы по первой части и до пяти — по второй.

Игорь Лобан считает, что новую статью ввели в рамках борьбы с утечками информации. Юрист говорит, что она дает возможность устрашить тех, у кого есть доступ к госсекретам, и улучшить соблюдение требований по их защите.

— Оперативники часто грешили тем, что для удобства работали с секретными документами на компьютерах, не предусмотренных для этого, то есть формально незаконно переносили носитель информации, — приводит пример бывший следователь.

Если раньше за такие действия, не повлекшие последствий, сотрудника можно было привлечь к дисциплинарной ответственности, то сейчас — к уголовной, объясняет он.

Освобождение от ответственности

По новому закону от уголовной ответственности могут освободить тех, готовил диверсию или нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, в случае отказа от таких намерений и содействия в предотвращении замысла.

Штрафы до 650 тысяч долларов

Увеличены штрафы по ряду статей, среди которых акт терроризма, массовые беспорядки и госизмена. Согласно документу, размер штрафа устанавливается в пределах от 500 до 50 000 базовых величин. Ранее максимальная сумма штрафа была в десять раз меньше — 5000 базовых величин. Штраф не заменяет наказание по статьям (арест, ограничение или лишение свободы), а налагается вдобавок к нему.

Юрист, пожелавший остаться анонимным, объясняет, что в нормальной ситуации достаточно подсчитать ущерб от преступления и предъявить гражданский иск о его компенсации. Штраф — это дополнительная мера, которая позволяет в ускоренном порядке взыскать с осужденного деньги и имущество без подсчетов ущерба.

     
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