Бавовна, хапун и экстремисты. Какие слова появились в беларуской реальности после 2020 года

Иллюстрация: Мария Толстова / Медиазона
Эвакуация, ШИЗО, бавовна и экстремисткое формирование — слова, которые появились в обиходе беларусов после протестов 2020 года, репрессий за ними и начала полномасштабной войны. Когда беларусы говорят друг другу «хапун», «рельсовые партизаны» или «экстремисты», все поймут, о чем именно идет речь. «Медиазона» составила словарь новой реальности, в которой беларусы разбираются в уголовных статьях, могут быть осуждены за пожертвования или лишены гражданства за «экстремизм».
«А я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение» — фраза Александра Лукашенко, которую он произнес на встрече с Владимиром Путиным в марте 2022 года. Лукашенко оправдывал нападение России на Украину и утверждал, что если бы Россия не начала войну, то Украина бы напала на Беларусь. Фраза «ушла в народ», появилось множество мемов, за которыми последовали и задержания.
Бавовна — украинский мем, возникший после начала полномасштабной войны. Он высмеивает привычку российских СМИ называть взрыв хлопком. В переводе с украинского «бавовна» — это хлóпок. Поэтому, используя игру слов «хлопóк» и «хлóпок», так в украинских медиа начали называть взрывы в России. Позже Минобороны Украины представило нового персонажа современного украинского фольклора — бавовнятко. Он описывается как непоседливый зверь-призрак, приходящий на российские склады и играющий там с огнем.
Внедрение силовиков в беларуские инициативы — практика, в результате которой осудили многих активистов. «Кроты» проникли в команду Черной книги Беларуси, инициативу Рабочы рух, организацию «Отряды гражданской самообороны». В деле о заговоре по захвату власти таким «кротом» был человек по имени «Иван», выдающий себя за высокопоставленного офицера из Минобороны, готового оказывать помощь. На деле он оказался сотрудником КГБ.
Грубое нарушение порядка — «народная» статья 342 УК. По этой статье судят за участие в акциях протеста в Минске и других городах в 2020-21 годах. Например, два года в колонии по обвинению в грубом нарушении порядка провел спортивный журналист Александр Ивулин.
Донаты и преследование за донаты. После ковида и протестов в 2020 году беларусы солидаризировались и много донатили разным инициативам и фондам. Многие из них позже власти признают экстремистскими. Такой «статус» дает возможность силовиками преследовать беларусов за «финансирование экстремистского формирования», по этой статье может грозить от трех до пяти лет колонии.
Однако в последнее время появилась новая тактика: людей вызывают в КГБ и принуждают перевести сумму, существенно превышающую пожертвование, в одно из социальных учреждений страны — детский дом, интернат для пожилых и так далее.
Железнодорожники. «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» — телеграм-канал, регулярно публикующий информацию о перемещении российских солдат и техники по железной дороге в Беларуси. Силовики шантажировали администратора канала, Сергея Войтеховича — задержали его брата и требовали удалить канал, но Войтехович отказался и сообщество продолжает работать.
Зимбабве — новая «братская» страна. Недавно у Лукашенко был тур в Африку, с Зимбабве Беларусь подписала много соглашений и по репортажам провластных журналистов казалось, что речь идет о давней политической дружбе.
Отношения с Зимбабве Беларусь развивает с 2011 года. Страны связывает товарооборот в 39 миллионов долларов, совместные проекты, а также добыча золота.
Импортозамещение — то, что должно, по мнению пропагандистов, спасти Беларусь от санкций.
«Коллективный запад» — некий союз, существующий в воображении у беларуских и российских пропагандистов. «Коллективный запад» противостоит Беларуси и России, вводит санкции и т.д.
Лишение гражданства — новая мера в законодательстве Беларуси. После изменений в законе о гражданстве беларусов могут лишить гражданства по рождению. Сделать это можно будет после вступившего в силу приговора суда, «подтверждающего участие» в «экстремистской» деятельности по одной из 55 статей УК, среди которых — разжигание вражды и массовые беспорядки.
Мигранты и миграционный кризис — коллапс на границе, который беларуские власти устроили в 2021 году. По мнению официального Минска, в нем виновата Польша, которая не впустила тысячи мигрантов. Как такое количество мигрантов одновременно оказалось в приграничной зоне у пункта пропуска «Брузги-Кузница», власти не комментировали.
NEXTA, NEXTA Live — беларуские телеграм-каналы, на которые в сумме подписано более полутора миллионов человек. Беларуские власти считают их координаторами протестов в Беларуси в 2020 году. Сейчас трех редакторов каналов судят, Степана Путило и Яна Рудика заочно, Романа Протасевича — очно. Рудик и Путило обвиняются по нескольким статьям УК, среди которых организация террористической деятельности и заговор с целью захвата власти.
Объединение родственников политзаключенных и бывших заключенных по политическим статьям. Они выступили с обращением к политикам и обществу, призывая действовать более решительно для освобождения политзаключенных, в том числе вести переговоры с властями.
«Покаянные видео» — видео, которые беларуские силовики снимают с задержанными, где заставляют их извиняться и раскаиваться на камеру. Изначально такие видео снимали только с задержанными по политическим статьям, сейчас — даже с подростками из «ЧВК Редан» или с нарушителями ПДД.
«Рельсовая война» — явление, появившееся после начала полномасштабной войны в Украине. Беларусы, которых называют «рельсовыми партизанами», совершали диверсии на железной дороге для того, чтобы остановить перемещение российской военной техники. «Рельсовых партизан» в Беларуси судят по статье о терроризме, хотя от их действий ни разу не пострадали люди. Например, двух беларусов из Бобруйска приговорили к 22 годам колонии за то, что они подожгли два релейных шкафа в районе Осиповичей.
Санкции не работают — часто звучащий от беларуских пропагандистов штамп. Причем время от времени, по их заявлениям, санкции то не работают и совершенно незаметны, то тяжелы и задуманы коварно, но Беларусь им успешно противостоит.
«Терроризм» — статья 359 УК. Терроризмом в Беларуси могут посчитать любые хулиганские действия. Жителей Бобруйска осудили на сроки до 16 лет за то, что они подложили на ЖД-станцию предмет, «похожий на взрывное устройство», подожгли чучело Лукашенко и стрелковый тир. Еще в Беларуси есть «список лиц, причастных к террористической деятельности». В него включены, среди прочих, например, журналисты Анджей Почобут и Ольга Лойко, адвокат Максим Знак и другие.
Формирование (экстремистское) — в законе о противодействии экстремизму сказано, что формирование — это группа граждан, осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность. На практике экстремистские формирования в Беларуси — это независимые СМИ, телеграм-каналы (и аккаунты в других соцсетях) протестных инициатив, некоммерческих организаций и так далее.
Хапун — народное название массовых задержаний. Например, хапун на площади — это задержание всех собравшихся. Или бывает «хапун» в каком-то городе, когда силовики приходят с обысками или задерживают много людей.
Цены и регулирование цен. В октябре 2022 года Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены. С тех пор в стране время от времени заводят уголовные дела в связи с повышением цен. Затем Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров. За повышение цены на сыр на 78 копеек, например, директора магазина из Могилева отправили в колонию на два года с отсрочкой.
Чат-рулетка — сайт, где можно анонимно общаться с другими пользователями с помощью видео и чата. Посетитель сайта попадет на случайно выбранного собеседника и начинает с ним разговор. Близкие к силовикам телеграм-каналы отчитались о задержании не менее восьми человек за разговоры в чат-рулетке; их собеседниками оказались провокаторы .
ШИЗО — штрафной изолятор в колонии и форма давления на политических заключенных. Их туда переводят за нарушения режима. Среди нарушений режима может быть небритость или невежливое приветствие. В ШИЗО нельзя брать с собой личные вещи, кроме туалетной бумаги, зубной пасты и щетки и тапок. В ШИЗО нет постельного белья, а кровать — это пристегнутая к стене деревянная скамья, которая отстегивается только на ночь.
Эвакуация — срочный выезд из Беларуси из-за угрозы политического преследования. Некоторым приходится спасаться, нелегально переходя границу через леса, болота и даже форсируя реки.
«Я выхожу» — последние слова Романа Бондаренко с «Площади перемен» в дворовом чате. Он вышел во двор, там его задержали, избили и увезли силовики в гражданском. Из РОВД его доставили в больницу без сознания, где он потом скончался.
В 2021 году была издана книга «Я выхожу», где опубликовали фото с плакатами на беларуских протестах. Сейчас силовики утверждают, что идентифицируют и задерживают людей по фото из этой книги.