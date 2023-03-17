Бавовна, хапун и экстремисты. Какие слова появились в беларуской реальности после 2020 года

А

«А я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение» — фраза Александра Лукашенко, которую он произнес на встрече с Владимиром Путиным в марте 2022 года. Лукашенко оправдывал нападение России на Украину и утверждал, что если бы Россия не начала войну, то Украина бы напала на Беларусь. Фраза «ушла в народ», появилось множество мемов, за которыми последовали и задержания.

Б

Бавовна — украинский мем, возникший после начала полномасштабной войны. Он высмеивает привычку российских СМИ называть взрыв хлопком. В переводе с украинского «бавовна» — это хлóпок. Поэтому, используя игру слов «хлопóк» и «хлóпок», так в украинских медиа начали называть взрывы в России. Позже Минобороны Украины представило нового персонажа современного украинского фольклора — бавовнятко. Он описывается как непоседливый зверь-призрак, приходящий на российские склады и играющий там с огнем.

В

Внедрение силовиков в беларуские инициативы — практика, в результате которой осудили многих активистов. «Кроты» проникли в команду Черной книги Беларуси, инициативу Рабочы рух, организацию «Отряды гражданской самообороны». В деле о заговоре по захвату власти таким «кротом» был человек по имени «Иван», выдающий себя за высокопоставленного офицера из Минобороны, готового оказывать помощь. На деле он оказался сотрудником КГБ.

Офицер Минобороны, похититель Азаренка и заводчанин. Как силовики внедрялись в протестные инициативы

Г

Грубое нарушение порядка — «народная» статья 342 УК. По этой статье судят за участие в акциях протеста в Минске и других городах в 2020-21 годах. Например, два года в колонии по обвинению в грубом нарушении порядка провел спортивный журналист Александр Ивулин.

Д

Донаты и преследование за донаты. После ковида и протестов в 2020 году беларусы солидаризировались и много донатили разным инициативам и фондам. Многие из них позже власти признают экстремистскими. Такой «статус» дает возможность силовиками преследовать беларусов за «финансирование экстремистского формирования», по этой статье может грозить от трех до пяти лет колонии.

Однако в последнее время появилась новая тактика: людей вызывают в КГБ и принуждают перевести сумму, существенно превышающую пожертвование, в одно из социальных учреждений страны — детский дом, интернат для пожилых и так далее.

Заплатите 500 долларов и принесите квитанцию. КГБ задерживает беларусов и требует «возмещать» донаты «экстремистам»

Ж

Железнодорожники. «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» — телеграм-канал, регулярно публикующий информацию о перемещении российских солдат и техники по железной дороге в Беларуси. Силовики шантажировали администратора канала, Сергея Войтеховича — задержали его брата и требовали удалить канал, но Войтехович отказался и сообщество продолжает работать.

З

Зимбабве — новая «братская» страна. Недавно у Лукашенко был тур в Африку, с Зимбабве Беларусь подписала много соглашений и по репортажам провластных журналистов казалось, что речь идет о давней политической дружбе.

Отношения с Зимбабве Беларусь развивает с 2011 года. Страны связывает товарооборот в 39 миллионов долларов, совместные проекты, а также добыча золота.

Беларуские тракторы, зимбабвийское золото и «братская страна». С каких пор Беларусь дружит с Зимбабве

И

Импортозамещение — то, что должно, по мнению пропагандистов, спасти Беларусь от санкций.

К

«Коллективный запад» — некий союз, существующий в воображении у беларуских и российских пропагандистов. «Коллективный запад» противостоит Беларуси и России, вводит санкции и т.д.

Л

Лишение гражданства — новая мера в законодательстве Беларуси. После изменений в законе о гражданстве беларусов могут лишить гражданства по рождению. Сделать это можно будет после вступившего в силу приговора суда, «подтверждающего участие» в «экстремистской» деятельности по одной из 55 статей УК, среди которых — разжигание вражды и массовые беспорядки.

М

Мигранты и миграционный кризис — коллапс на границе, который беларуские власти устроили в 2021 году. По мнению официального Минска, в нем виновата Польша, которая не впустила тысячи мигрантов. Как такое количество мигрантов одновременно оказалось в приграничной зоне у пункта пропуска «Брузги-Кузница», власти не комментировали.

Н

NEXTA, NEXTA Live — беларуские телеграм-каналы, на которые в сумме подписано более полутора миллионов человек. Беларуские власти считают их координаторами протестов в Беларуси в 2020 году. Сейчас трех редакторов каналов судят, Степана Путило и Яна Рудика заочно, Романа Протасевича — очно. Рудик и Путило обвиняются по нескольким статьям УК, среди которых организация террористической деятельности и заговор с целью захвата власти.

О

Объединение родственников политзаключенных и бывших заключенных по политическим статьям. Они выступили с обращением к политикам и обществу, призывая действовать более решительно для освобождения политзаключенных, в том числе вести переговоры с властями.

П

«Покаянные видео» — видео, которые беларуские силовики снимают с задержанными, где заставляют их извиняться и раскаиваться на камеру. Изначально такие видео снимали только с задержанными по политическим статьям, сейчас — даже с подростками из «ЧВК Редан» или с нарушителями ПДД.

Р

«Рельсовая война» — явление, появившееся после начала полномасштабной войны в Украине. Беларусы, которых называют «рельсовыми партизанами», совершали диверсии на железной дороге для того, чтобы остановить перемещение российской военной техники. «Рельсовых партизан» в Беларуси судят по статье о терроризме, хотя от их действий ни разу не пострадали люди. Например, двух беларусов из Бобруйска приговорили к 22 годам колонии за то, что они подожгли два релейных шкафа в районе Осиповичей.

С

Санкции не работают — часто звучащий от беларуских пропагандистов штамп. Причем время от времени, по их заявлениям, санкции то не работают и совершенно незаметны, то тяжелы и задуманы коварно, но Беларусь им успешно противостоит.

Т

«Терроризм» — статья 359 УК. Терроризмом в Беларуси могут посчитать любые хулиганские действия. Жителей Бобруйска осудили на сроки до 16 лет за то, что они подложили на ЖД-станцию предмет, «похожий на взрывное устройство», подожгли чучело Лукашенко и стрелковый тир. Еще в Беларуси есть «список лиц, причастных к террористической деятельности». В него включены, среди прочих, например, журналисты Анджей Почобут и Ольга Лойко, адвокат Максим Знак и другие.

Ф

Формирование (экстремистское) — в законе о противодействии экстремизму сказано, что формирование — это группа граждан, осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность. На практике экстремистские формирования в Беларуси — это независимые СМИ, телеграм-каналы (и аккаунты в других соцсетях) протестных инициатив, некоммерческих организаций и так далее.

Х

Хапун — народное название массовых задержаний. Например, хапун на площади — это задержание всех собравшихся. Или бывает «хапун» в каком-то городе, когда силовики приходят с обысками или задерживают много людей.

Ц

Цены и регулирование цен. В октябре 2022 года Лукашенко запретил повышать в Беларуси цены. С тех пор в стране время от времени заводят уголовные дела в связи с повышением цен. Затем Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров. За повышение цены на сыр на 78 копеек, например, директора магазина из Могилева отправили в колонию на два года с отсрочкой.

Ч

Чат-рулетка — сайт, где можно анонимно общаться с другими пользователями с помощью видео и чата. Посетитель сайта попадет на случайно выбранного собеседника и начинает с ним разговор. Близкие к силовикам телеграм-каналы отчитались о задержании не менее восьми человек за разговоры в чат-рулетке; их собеседниками оказались провокаторы .

Ш

ШИЗО — штрафной изолятор в колонии и форма давления на политических заключенных. Их туда переводят за нарушения режима. Среди нарушений режима может быть небритость или невежливое приветствие. В ШИЗО нельзя брать с собой личные вещи, кроме туалетной бумаги, зубной пасты и щетки и тапок. В ШИЗО нет постельного белья, а кровать — это пристегнутая к стене деревянная скамья, которая отстегивается только на ночь.

Э

Эвакуация — срочный выезд из Беларуси из-за угрозы политического преследования. Некоторым приходится спасаться, нелегально переходя границу через леса, болота и даже форсируя реки.

Я

«Я выхожу» — последние слова Романа Бондаренко с «Площади перемен» в дворовом чате. Он вышел во двор, там его задержали, избили и увезли силовики в гражданском. Из РОВД его доставили в больницу без сознания, где он потом скончался.

В 2021 году была издана книга «Я выхожу», где опубликовали фото с плакатами на беларуских протестах. Сейчас силовики утверждают, что идентифицируют и задерживают людей по фото из этой книги.