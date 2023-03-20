«Дорогому солдату из Белой Руси с любовью». Беларуский монастырь торгует в Европе и собирает помощь российским солдатам

Монастырь. «Дорогому солдату из Белой Руси с любовью»

Свято-Елисаветинский монастырь собирает гуманитарную помощь и медикаменты, сотрудничает с писателем Дмитрием Гавриловым, координатором группы «Помощь Донбассу». Гаврилов с 2015 года ездит с гуманитарной помощью на оккупированные украинские территории. Под заметкой на сайте монастыря «Собираем на декабрьскую поездку на Донбасс» появился комментарий от читательницы с вопросом как передать помощь «ребятам на фронте». Все публикации о поездках собраны на сайте под тэгом «Донбасс».

В ноябре 2022 года телеграм-канал «Хрысціянская візія» сообщил , что монастырь собирает помощь для российских военных. На опубликованных фото видно, что прихожанам храма при монастыре предлагается принести для военных теплые вещи или оставить пожертвование. Кроме того, солдатам можно написать письмо, а среди опубликованных снимков есть фото конвертов с подписью «Дорогому солдату из Белой Руси с любовью».

В январе обитель посетил Лукашенко. В своей речи он похвалил монахинь за инициативу собрать помощь для российских военных на фронте, за что монастырь попал под критику «проплаченных беглых».

«Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев».

В ноябре 2022 года в монастыре проходил православный фестиваль «Радость». Россотрудничество организовало там фотовыставку «Глаза непокоренного Донбасса» со снимками фотокорреспондентов РИА «Армия России» и российского министерства обороны.

«Каждая работа — отражение ужаса, смятения, отчаяния и надежды людей, которые столкнулись лицом к лицу с украинскими карателями», — писало о выставке российское издание Sputnik.

Судя по фото, на том мероприятии тоже собирали помощь российским военным.

Активисты. Собирают подписи, готовят акцию против «русскомирского» монастыря

В Свято-Елисаветенскомм монастыре есть много мастерских: швейные, иконописные, росписи по дереву, стеклосувенирная, свечная и другие. Изделия мастерских можно купить и онлайн, на сайте монастыря есть интернет-магазин. С продукцией монастыря монахини ездят и по странам Европы (и сталкиваются с активистами, критикующими их пророссийскую и провоенную позицию).

Активисты движения «Рух» рассказали «Медиазоне», что видели палатки монастыря в польских городах Ченстохова, Познань, Варшава и на Подляшье. За границей монастырь продает обычную церковную утварь и не транслирует позицию по отношению к Украине, отмечают активисты.

В ноябре 2022 года Участники «Руха» пикетировали у торговой палатки монастыря в Варшаве, рассказывая покупателям о позиции обители в Беларуси.

«Большасць з пакупнікоў былі ўкраінцамі і для іх было вялікай нечаканасцю даведацца пра агрэсіўную "рускасветную" пазыцыю, якую манастыр займае ў Беларусі. Пасля нашых размоў большасць людзей нічога не набывала і сыходзіла, але былі і адзінкавыя асобы, хто казаў, што ім усё роўна», — рассказал участник «Руха».

Активисты движения разослали письма в официальные органы польской православной церкви и католического костела. Создали петицию за запрет такой торговли. Сбор подписей активисты пока не прекращают, так как ожидают, что представители монастыря приедут в Польшу на Пасху.

«Жадалі б правесці акцыі пратэсту і сабраць больш подпісаў пад петыцыяй. Каб быў бачны моцны і выразны ціск грамадства па прысутнасці "рускасветнага" манастыра ў Польшчы».

Внимание на монастырь обратили и в Швеции. Как пишет Expressen, монахини Свято-Елисаветинского монастыря уже несколько лет посещают шведский город Селангер. В этом году им снова предоставили место для торговли. Но через несколько дней принимавшая монахинь община узнала, что деньги от продажи изделий могут пойти на помощь российской армии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы могли это отменить. …Мы можем только извиниться за то, что произошло. Мы совершенно не хотим, чтобы нас ассоциировали с поддержкой России», — говорила изданию Хелена Вестерлинд, дьяконисса прихода в Селангере.

В городе Уинчестер в Англии городской совет отказался предоставить монастырю место для торговли — благодаря действиям беларуской диаспоры.

Монахиня. «Против нас за границей выступают люди, которые гомо-всякие там»

«Медиазона» позвонила в монастырь по телефону, указанному на сайте. Поднявшая трубку монахиня уверяет, что монастырь собирает пожертвования мирному населению.

«На Донбасс с самого начала войны ездит Николай Петрович Гаврилов. Он помогает именно мирным жителям Донбасса и монастырь — это место, куда стекается вся помощь. Кто хочет, несет сюда вещи, продукты. "Скарбонки" у нас стоят для сбора пожертвований. Мы этому человеку доверяем, знаем, что все попадет по адресу. И он сам регулярно отчитывается про свою деятельность», — рассказывает она.

Помощь российским военным, по ее словам, это «инициатива отдельных людей, а не монастырский проект».

«У нас есть монахиня, у нее есть знакомые, друзья в России. Но важно, [что] это никакая не покупка оружия или что-то такое. Просто некоторые люди хотят помогать раненым солдатам в госпиталях. Или еще чем-то, например, солдаты нуждаются…российские солдаты, конечно, потому как бы там есть возможность помогать. Украинским у нас собственно как бы нет возможности помогать, потому что тут как бы граница, сложно что-то сделать», — рассказывает она.

По утверждению монахини, деньги монастыря были пожертвованы на нужды Донбасса только однажды, речь шла о трех тысячах долларов. Тогда Николай Гаврилов обратился в обитель и рассказал, что в регионе «разбомбили больницу, и нужны были деньги, чтобы все починить и организовать отопление».

Собеседница «Медиазоны» сказала, что деньги с продаж на ярмарках в Европе идут не на помощь российской армии, а на содержание подворья монастыря, где «живет около 200 бездомных».

«Там против нас за границей выступают люди, которые гомо-всякие там ЛГБТ-сообщества и так далее. Они нас терпеть не могут, потому что мы за традиционные ценности. Вот эти люди — они и пишут всякие гадости и клевету про монастырь», — говорит монахиня об активистах, выступающих против торговли монастыря в европейских городах.

Духовник монастыря. «Приезд президента — это праздник»

Со Свято-Елисаветинским монастырем связано еще несколько неоднозначных ситуаций. Еще до войны «славу» обители принесли высказывания духовника Андрея Лемешонка.

После августовских протестов Андрей Лемешонок дал интервью государственному изданию «СБ Беларусь сегодня», в котором поддержал Лукашенко и обеспокоился судьбами пострадавших на протестах милиционеров.

«То, что на улицах правоохранительные органы где-то превышали свою власть и было насилие, — это плохо. Но, с другой стороны, сколько было жертв среди милиционеров? Хирург госпиталя говорил мне, что несколько суток подряд им привозили солдат с ранениями, с оторванными руками. Ведь ясно, что всё это организовано не стихийно, к этим протестам готовились».

Во время сестринского собрания в ноябре 2022 года Лемешонок призвал «не путать христиан с несанкционированными митингами». Сотруднице монастыря, которая с ним спорила, пришлось заявить в итоге, что беларуский ОМОН — «мученики».

Весной 2020 года в разгар пандемии у половины монахинь диагностировали коронавирус, однако сам монастырь на Пасху для прихожан закрыт не был.

На встрече с верующими в 2021 году Андрею Лемешонку задали вопрос о вакцинации, среди прочего он ответил: «Мы не за и не против… лично я, как наш Александр Григорьевич, не буду вакцинироваться. Я смотрю по нашему подворью. У нас переболело много людей, но я им сказал, что наша вакцина, прививка — это тело и кровь Христа».

В начале 2023 года в рождественской проповеди Андрей Лемешонок озвучил свое отношение к Лукашенко и Путину, видео опубликовал проект «Хрысціянская візія».

«К нам вчера еще и президент приезжал. И для нас это праздник. Вы знаете, я посмотрел на него — это личность. Понимаете, это личность. Несмотря на мое уважение к Владимиру Владимировичу, но мне кажется, этот повыше. На самом деле, понимаете. Вот так не знаешь, но это же чувствуется, когда рядом с человеком, когда он что-то говорит. Так что мы под надежным руководством», — говорил Лемешонок.