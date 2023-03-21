Тайник с пластидом, скрытая съемка и парик. Что КГБ рассказал об операции в Гродно, где погиб «террорист»

Выстрелы, гранаты, убит «иностранный гражданин»

О задержании, которому «предшествовали выстрелы или взрывы», телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область» рассказал в воскресенье 19 марте, в 15 часов. По информации канала, задержание происходило по адресу Курчатова, 5. Видео, на котором видно скопление милиционеров около подъезда дома, опубликовал канал «Мая Краіна Беларусь».

Позже КГБ отчиталось о спецоперации «по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции» на улице Курчатова в Гродно, в ходе которой был убит «иностранный гражданин Л.». Операцию проводила группа «А».

При задержании подозреваемый оказал сопротивление: подорвал «боевые гранаты» и использовал автомат, сообщило ведомство.

Первый сюжет на ТВ: показали выбитое окно

На следующий день местный канал «Беларусь-4» выпустил сюжет, в котором показал место происшествия.

«Взрыв слышали, выстрелов никаких ничего не было. Сильный взрыв, я думала, что-то с крыши упало, такое железное. Потом приехали бусы, милиция», — рассказала сотрудникам госсми девушка с ребенком.

По словам другой местной жительницы, задержание произошло около 14 часов.

В сюжете показали выбитую оконную раму, которая продолжала лежать под подъездом и закрытое синей занавеской окно.

Высказался Лукашенко

Во вторник Александр Лукашенко впервые прокомментировал произошедшее.

«На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам, я так понимаю это подтвердилось, иностранный террорист».

По его словам, у него был изъят «целый арсенал оружия и взрывчатки», который предназначался для «громких терактов в отношении граждан и должностных лиц».

Съемка КГБ, перестрелка и «намерения беглых эстремистов»

Спустя несколько часов телеканал «Беларусь 1» опубликовал отрывки смонтированной оперативной съемки КГБ.

На ней видно, что силовики открыли дверь и с помощью дистанционной камеры осматривают помещение двухкомнатной квартиры. Комната справа была забаррикадирована шкафом и стулом. После обмена выстрелами раздается взрыв гранаты около порога.

Другой сотрудник снимал происходящее на улице. Его камера засняла момент, когда во всех комнатах квартиры на втором этаже взрывом выбивает окна.

На оперативной съемке видны последствия взрыва — поврежденная дверь, разбитый шкаф и выбоины в стенах.

По словам дикторки, «потенциальный исполнитель теракта» открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. При ответной стрельбе он был ранен.

Также она рассказал, что в феврале КГБ получил информацию о «намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников». Силовики обратили внимание на человека с российским паспортом на имя Алексея Николаевича Ломакина 1981 года рождения. По словам ведущей новостей, документы оказались поддельными.

«При проведении дальнейших штурмовых действий, подозреваемый был ранен и ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение», — рассказал в сюжете человек, которого представили как бойца спецподразделения «А».

По его словам, мужчина скончался по дороге в больницу.

Слежка, скрытая камера и «цели террориста»

Также в сюжете показали кадры скрытой съемки за подозреваемым. На них мужчина в черном пуховике идет по улице Горького мимо магазина ювелирных изделий «Кристалл» с коробками. У него черные густые волосы, на лице — очки в крупной оправе. На следующих кадрах он выходит из такси.

Также мужчину снимают в строительном магазине «Ома». Оперативник проходит рядом с мужчиной на расстоянии вытянутой руки. Подозреваемого в этот момент консультирует продавец у стенда с дверными звонками. Он ненадолго оглядывается на оперативника, смотрит в камеру и возвращается к продавцу.

По словам дикторши, в съемной квартире обнаружили автомат Калашникова, патроны к нему и гранату Ф-1. Роль убитого была в том, чтобы «совершать доразведку мест совершения предполагаемых терактов». Озвучили и цели «террориста» — здание КГБ по гродненской области и УВД гродненского облисполкома, места жительства неназванных силовиков, железнодорожный вокзал и неназванные промышленные объекты.

Тайник с пластидом и российский паспорт

В сюжете канала СТВ показали, как утверждается, поддельный паспорт убитого. В нем видна дата и место рождения — 14 августа, деревня Заболотье Людиновского района Калужской области. Позже канал ATN опубликовал фотографии последних страниц документа, на которых указано, что они выданы отделением УФМС по Калужской области 24 октября 2008 года.

В сюжете показали скриншот карты района Гродно с улицами Свердлова, Социалистической и Парижской коммуны.

На следующем скриншоте показана переписка с пользователем Asd. К фотографиям приложено описание некоего тайника на трассе P145 около городского посёлка Острино между 35 и 36 км на мосту через реку Бервенка. По фотографиям, которые были сделаны еще когда лежал снег, видно, что тайник находится под ближайшей опорой моста.

По словам сотрудницы СТВ, в этом схроне силовики обнаружили «пять килограммов пластида и электронный взрыватель».

«В квартире, арендуемой Ломакиным обнаружен и изъят автомат АК-74, два снаряженных магазина к нему, граната Ф-1, 26 кусков арматуры по 40 см каждый, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки, парик», — рассказал заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, в смартфоне убитого были фото и видео руководства КГБ Гродненской области и «схема изготовления самодельного взрывного устройства». По факту приготовления к совершению теракта следователи возбудили уголовное дело.