«Сильная власть не борется с инакомыслием». Редакторка TUT.by Марина Золотова написала беларусам письмо из СИЗО

«Журналисты не создают информационные поводы, они их освещают»

Ни я, ни мои коллеги не совершали преступлений, в которых нас обвиняют. Единственное наше «преступление» заключается в том, что мы честно рассказывали о происходящих в стране событиях. И именно благодаря нашей честной и объективной позиции нам удалось завоевать доверие трехмиллионной аудитории и стать самым популярным онлайн-медиа в стране.

Мы никогда никого не призывали к каким-либо противоправным действиям, не сеяли вражду, уважали разные мнения. Человеческая жизнь была провозглашена главной ценностью редакции TUT.BY, и мы всегда об этом помнили.

Ветер дует, потому что деревья качаются, уверен Пудик, герой известного детского рассказа Максима Горького. Протесты, насилие и другие события происходили, потому что о них писали журналисты — такое впечатление складывается, если следовать логике обвинения, ведь переложить вину на медиа гораздо проще.

Но журналисты не создают информационные поводы, они их освещают. А винить во всех проблемах СМИ — все равно что обижаться на зеркало, если увиденное в нем отражение тебе не нравится.

А что дальше?

Если невиновного человека посадить в СИЗО, шансы на то, что через 10−12 месяцев следствие получит признательные показания, сильно увеличиваются. А если у человека за это время резко ухудшится состояние здоровья, тяжело заболеет или даже умрет кто-то близкий, то следствию становится еще проще. Наши коллеги прошли и через такие испытания.

А еще у меня возникает вопрос: стоит ли доверять следственной группе, руководитель которой, занимавший на момент предъявления окончательного обвинения пост начальника управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата Следственного комитета, по данным СМИ, был задержан за взятку?

«Я могла бы вспомнить много чудесных историй о том, как TUT.BY кому-то помог или совершил маленькое чудо»

TUT.BY не был ни экстремистским ресурсом, ни экстремистской организацией. Мы рассказывали о событиях, которые происходили в стране, объясняли непонятное, помогали пользователям решить их проблемы. Не раз за помощью людей, свидетелей и очевидцев преступлений и происшествий к нам обращались правоохранительные органы.

Мы рассказывали мотивирующие истории о сильных, увлеченных и талантливых людях, открывали интересные места в Беларуси, писали о ее истории. Благодаря нашей публикации спустя долгие годы разлуки уже взрослая дочь отыскала своих родителей, а выжившая пассажирка разбившегося под Минском самолета встретилась со своими спасителями. Я могла бы вспомнить много чудесных историй о том, как TUT.BY кому-то помог или совершил маленькое чудо. Знаю, что многим белорусам есть за что сказать TUT.BY спасибо. <…>

«Сильная власть не борется с инакомыслием, не видит угрозу национальной безопасности там, где звучит альтернативное мнение»

Уже почти два года страница TUT.BY недоступна. Но решило ли с устранением TUT.BY и других независимых медиа государство хоть одну проблему? Противоречия никуда не ушли, ситуация усугубляется, раскол в обществе ширится. И, если об этом нельзя узнать на TUT.BY, это не значит, что этого нет.

Пробегая глазами материалы TUT.BY 2020 года, я обращала внимание на то, что многие наши собеседники — по разные стороны баррикад — говорили о необходимости диалога и недопустимости насилия. Теперь почитать об этом негде. Насилие порождает насилие. К сожалению, наша жизнь, события в стране и мире каждый день подтверждают эту истину.

Я по-прежнему вижу, как в СИЗО на Володарского регулярно «заезжают» женщины в возрасте от 18 до 70 лет по 342-й и другим политическим статьям. До этого большинство из них отбывали на Окрестина административный арест. Хорошо, если один. На полу или на голой шконке. В переполненной камере. Без передач и сменного белья. Без душа и прогулок. И, если об этом не пишет TUT.BY, это не значит, что этого нет.

Одни получают свои два с половиной года «домашней химии» за один эпизод. Другие отправляются в колонии. И что? Начинают любить власть? Проникаются к ней уважением? За что? За то, что спустя два с половиной года людей продолжают задерживать за участие в акциях протеста в 2020 году? За то, что заставляют записывать «покаянные» видео? За эти жуткие условия на Окрестина? Вряд ли. Многие уедут как только смогут. Как это сделали десятки, если не сотни тысяч человек. Молодых, умных и талантливых. Многие окажутся во внутренней эмиграции.

Сильная власть не борется с инакомыслием, не видит угрозу национальной безопасности там, где звучит альтернативное мнение, не прячет голову в песок, чтобы не видеть и не слышать правды. Сильная власть умеет прислушиваться к людям с разными убеждениями и строить диалог со всеми гражданами страны.

«Я верю, что не за горами то время, когда белорусы с разными мнениями смогут жить счастливо в своей стране»

<…> Мне больно, когда в Год мира и созидания Григорий Азаренок в своей программе «Тайные пружины политики» утверждает, что оппонентов власти «мы будем душить, душить каждый день, душить беспощадно». И эта агрессия и нетерпимость к инакомыслящим присутствует во многих госСМИ на регулярной основе. А еще мне кажется странным, что в то время, пока суд над нами проходит в закрытом режиме, по госТВ показывают фильм о TUT.BY с использованием материалов предварительного следствия.

О каком мире и созидании можно говорить? К сожалению, сегодня от народного единства мы находимся гораздо дальше, чем были в 2020 году. Но я по-прежнему верю, что не за горами то время, когда белорусы с разными мнениями смогут жить счастливо в своей стране и с уважением относиться друг к другу. Многообразие мнений обогащает государство и стимулирует его развитие.

Я уже 22 месяца нахожусь в СИЗО. За это время у моей мамы умер муж. Дочка окончила лицей, поступила в Академию искусств и круто изменила свою жизнь. Сын вырос на 10 сантиметров. Очень сложно так долго находиться вдали от родных. Но вот что придает мне сил. Много лет назад во время оккупации моя прабабушка провела несколько месяцев на Володарке, а затем — два года в плену. Когда она вернулась к дочерям — это был самый счастливый день в их жизни. И я верю, что в моей жизни тоже настанет такой день.

По дороге в суд сквозь окошко в автозаке я часто вижу желтые автобусы. Когда-то по предложению Мингорисполкома среди пользователей TUT.BY мы провели голосование — читатели должны были выбрать цвет электробусов, которые планировали пустить по улицам столицы. Пользователи выбрали желтый — и на улицы выехали желтые электробусы. TUT.BY недоступен, зато по улицам города ездят ярко-желтые автобусы и электробусы, потому что такой цвет выбрали наши читатели.

