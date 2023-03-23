«Выворачивали карманы, смотрели подписки». Силовики в штатском досматривали беларусов, выезжающих в Польшу

«Это был полный досмотр»

Николай пересекал границу на маршрутке Минск-Варшава в ночь с 20 на 21 марта. Перед паспортным контролем со стороны Беларуси, по его словам, стояли «молодые люди» в штатском, которые проводили проверку.

— Это был полный досмотр. Выворачивали карманы, смотрели все вещи. Попросили разблокировать телефон. В нем проверяли содержимое мессенджеров, соцсетей, подписки, — рассказывает Николай.

У Николая спросили, куда и с какой целью он едет, везет ли запрещенные предметы. По словам собеседника, тщательно досматривали как пассажиров микроавтобуса, на котором он ехал, так и водителей. После проверки всех отпустили на паспортный контроль.

— Что меня насторожило: как только мы прошли контроль и зашли на нейтральную территорию, силовики стали недалеко от нас и прислушивались к нашим разговорам.

«Ничего чрезвычайного нет, это рабочие моменты»

Информацию о проверках подтверждают также читатели «Зеркала». По их словам, «люди в гражданском» задавали много вопросов. Спрашивали, сколько денег везут, куда едут и так далее. Проверяли личные вещи, выборочно телефоны, смотрели лайки и подписки.

Одного парня с подпиской на экстремистский ресурс продержали полчаса и после отпустили.

Другие собеседники издания подтвердили, что силовиков интересовало все содержимое багажа, телефоны проверяли не у всех. У некоторых дополнительно проверяли паспорт и спрашивали, есть ли польские документы.

Журналистка «Зеркала» позвонила в Госпогранкомитет и представилась «обычной беларуской». Там ей ответили, что переживать не стоит и массовой проверки нет. «Ничего чрезвычайного нет, это обычные рабочие моменты, когда в пункте пропуска проводятся какие-то мероприятия. Просто кто-то не обращает внимания, а кто-то впечатлительный. Не переживайте», — ответили пограничники.

Несколько собеседников «Медиазоны» сообщили, что вчера и сегодня проверок не было при выезде из Беларуси. Еще одна беларуска рассказала, что таможенники досматривали багаж лишь некоторых пассажиров, «только два-три чемодана в начале [очереди]».