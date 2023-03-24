Ломакин — Захаров — Семенов. У предполагаемого «террориста» из Гродно обнаружили еще один поддельный паспорт

По версии BYPOL, убитый «иностранец» — действующий сотрудник КГБ Алексей Захаров, который проходит службу в оперативно-поисковом отделе УКГБ по Витебской области. Захарову 41 год, родился в Городке Витебской области.

В объединении бывших силовиков заявили, что единственная верная информация в версии, представленной госСМИ, — поддельный паспорт гражданина России на фамилию Ломакин.

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Киберпартизаны подтвердили «Медиазоне», что фото с поддельного паспорта Ломакина на 99,96% совпадает с фотографией кагэбэшника Захарова. Также они указали, что у сотрудника КГБ есть еще один паспорт на имя Алексея Семенова.

По утверждению «Киберпартизан», этот паспорт — поддельный, так как запись о паспорте закрыта в базе «АИС». Активисты говорят, что так обычно делают для сотрудников милиции и агентов. Кроме этого, у Семенова в базе нет истории смены паспортов и отсутствует свидетельство о рождении. Идентификационные номера Семенова и Захарова отличаются на 2 цифры, совпадают даты рождения и имя-отчество.

«Медиазона» попросила «Киберпартизан» проверить фото людей, похожих на Захарова, которые мы нашли через сервис поиска двойников. ПО, которым пользуются «Киберпартизаны», не показало их сходства с сотрудником КГБ.

Информацию о том, что Захаров работает в КГБ, BYPOL передали источники внутри Беларуси. Они помогли установить личность силовика.

— Это сотрудник, который работает в Витебском областном управлении КГБ в оперативно-поисковом отделе. Задача отдела — вести наружное наблюдение, — рассказал «Медиазоне» руководитель BYPOL Александр Азаров.

По словам Азарова, операция КГБ — инсценировка. Собеседник говорит, что группа захвата не стала бы штурмовать квартиру, зная, что в ней находится вооруженный человек.

— Если силовики предполагают, что человек вооружен, его задерживают на выходе из квартиры или подъезда. В случае штурма квартиры КГБ должны задействовать милицию, которая эвакуирует людей и оцепит дом. В обязанности КГБ не входит охрана общественного порядка.

Руководитель BYPOL отмечает, что после задержания жителей дома должен опросить участковый. По словам Азарова, у них нет информации, о том, что соседей допрашивали после «операции». Также Азаров обратил внимание, что силовики не вызвали скорую, а увезли раненого задержанного на служебном автомобиле.

Руководитель BYPOL считает, что «операция» КГБ — способ запугать беларусов перед «Днём Волі».