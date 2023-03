«Я вызваляю Беларусь праз вызваленне Украіны». 10 антивоенных треков беларуских музыкантов

«Воля — це невпинна, вулканічна лава»

Первыми беларусами, кто выпустил трек в поддержку Украины, стали Лявон Вольский вместе с Юрием Стыльским, Александром Помидоровым и польским музыкантом и композитором Томашем Органэком. Песня под названием «Героям слава!» на украинском языке появилась на канале Вольского почти год назад.

«Самы час для салідарнасьці, для згуртаванасьці, для мабілізацыі ўсіх сілаў ды рэсурсаў. Гэта неабходна для дапамогі Украіне ў ейнай барадзьбе супраць імпэрыі-агрэсара. І вось наш музычны ўнёсак у гэтую барадзьбу», — указано в описании под треком.

«Воля — це невпинна, Вулканічна лава. Слава Україні! Героям слава!» — так звучит припев песни. Автором текста песни на музыкальном сервисе Spotify указан Лявон Вольский.

Позже Лявон Вольский опубликовал кавер-версию песни «Where Have All The Flowers Gone» американского барда Пита Сигера, написанной в 1955-м году. Это антивоенная песня, которую в Европе исполняла Марлен Дитрих. Кавер-версия Лявона Вольскага называется «Дзе кветкі?».

«Нам падаецца, што ў цяперашні неспакойны час зьмест гэтай антываеннай песьні асабліва актуальны. Замест таго, каб слухаць мілітарысцкія заклікі, якія пастаянна гучаць у тэлевізары і інтэрнэце, паслухайце лепей гэтую песьню, і ёсьць надзея, што вы нешта зразумееце».

«Я вызваляю Беларусь праз вызваленне Украіны!»

Лидер группы «Дай Дарогу» Юрий Стыльский записал трек на стихи Родиона Батулина «Праз вызваленне Украіны!». Песню Стыльский посвятил полку Калиновского и добровольцам из Беларуси, которые «сражаются за освобождение Украины от русских оккупантов».

«Як Каліноўскі наш Кастусь

Мне прыклад, так і лёс Ліцьвіна.

Я вызваляю Беларусь

Праз вызваленне Украіны!».

«Боль — вот вся твоя награда»

AP$ENT — электронный проект Арсения Кисляка. В детстве он с мамой переехал из Харькова в Могилев.

Арсений основал проект AP$ENT в 2018 году. Более известен проект стал в 2020 году, после участия в «Карантиновидении» — альтернативном конкурсе, который появился после отмены «Евровидения». Трек AP$ENT «Мылю и молюсь» прошел в финал.

Музыкант вместе с женой Марией покинул Беларусь после суда. За комментарий в телеграм-канале Марию приговорили к одному году химии по статье об оскорблении президента РБ.

В песне AP$ENT «передает» российским оккупантам, что «единственной наградой за их вторжение будет боль».

«Ты хотел земли и славы да, но вот земля и в ней лежит твой взвод

Думал, хлеб и соль тебя тут ждут, но если честно, ничего не ждет…»

«Але прийшли собаки. Вітчизна лиш одна є»

Группа «Ляпис Трубецкой» перевела две старые песни на украинский язык. Лидер проекта Сергей Михалок давно живет в Украине.

Первым «Ляпис» перевел свой хит «Воины света». Песня обрела большую популярность в Украине во время Евромайдана 2013-2014 годов, и даже стала его неофициальным гимном. «Воины света» звучали и на беларуских протестах 2020 года.

Перевод песни сделал известный украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан. Для песни-перевода группа сняла клип в Эстонии.

Спустя четыре месяца «Ляпис Трубецкой» выложил клип на переведенную на украинский язык песню «Гаррi». Песня была написана в 2015 году на русском языке. Михалок в ней рассказывает об обычном парне, который защищает своих родных от диких собак.

«Но дикие собаки,

На родину напали,

Пошел в солдаты Гарри,

Вернется ли? Едва ли».

Перевод для «Гарри» написал тоже Сергей Жадан. «Ляпис Трубецкой» представил клип на обновленный трек — в видео снялась семья Сергея Михалка.

«Тот прав, кто защищает свой дом»

Антивоенные песни записал также Макс Корж. В тексте песни «Свой дом» музыкант говорит, что «война — это плохо». Понять, что речь идет о войне в Украине, можно по некоторым фразам: «Весна рыдает, Украина пылает, мир не менялся, мир таков», «Кому, нахуй, хотелось повторить? Так вот, смотри, блядь, и ставь на повтор», «Стреляют — стреляй, все врут, но знают, тот прав, кто защищает свой дом»

Спустя месяц на канале Коржа появился еще один трек с похожим посылом про войну. Правда, слово «война» в песне звучит лишь единожды. «Украина» — ни разу.

«Растоптали, растянули злобные нас времена

Рано утром за стеной в ужасе кричат: "Война"

В череде простых событий, как мы оказались тут?

Сантиментов от судьбы не жди к нам не придут».

Последняя песня Макса Коржа «Береги ее» тоже продолжает антивоенную повестку.

«На экране бесится зверьё

Братик, не бери чужое — это не твоё

Впереди мелькает чья-то жизнь

Не мы её давали, и не нам губить».

«Этой весной город охвачен войной»

Олег Савченко, он же ЛСП, певец из Витебска, также аккуратно высказался в своем творчестве про войну в Украине и выпустил трек «Ураганы». Савченко успел сделать «совместки» с Oxxxymiron, Pharaoh, Yung Trappa и другими. В 2020 году высказывался против насилия со стороны силовиков на протестах в Беларуси.

Его трек «Ураганы» рассказывает про «Страну Слёз», откуда хочет убежать главный герой. После выхода клипа ЛСП обещал отправить доход в фонд поддержки украинских беженцев.

«Этой весной

Город охвачен войной

Мирные жители мрут

А я смотрю в два твоих крупных изумруда».

Видео открывается таким дисклеймером:

«Я написал эту песню в конце 2021 года, когда все мы ещё жили в другом мире. На тот момент из Беларуси уже выехали десятки тысяч человек. И кто бы мог подумать, какой мелочью это будет выглядеть на фоне нынешних событий, когда в соседней Украине более десяти миллионов людей вынуждены находиться вдали от дома, без ясных перспектив и средств к существованию. Это число превышает всё население моей страны на сегодняшний день».