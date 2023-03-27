«Беларусы просто отдают территорию русским и многим рискуют». Военные аналитики — о ядерном оружии в Беларуси

Зачем России размещать ядерное оружие в Беларуси

— Россия содержит около четырех ядерных хранилищ вблизи Украины. Можно сказать, ядерные боеголовки хранятся и рядом с Беларусью, так что размещать их в Беларуси нет необходимости.

Мы видим две причины, почему это происходит. Первая — еще больше приблизить Беларусь к российской сфере влияния и увеличить российское военное присутствие в Беларуси. А вторая причина — в том, чтобы заставить США сесть за стол переговоров и поговорить об архитектуре безопасности в этой части Европы, об Украине и так далее. Но это вряд ли принесет желаемые результаты.

Какое именно это оружие

— 10 самолетов были модернизированы, чтобы нести ядерное оружие. Вероятно, речь идет о Су-25. Другой очевидный выбор — ракетный комплекс «Искандер», который Беларусь получила несколько месяцев назад. У них, вероятно, есть около четырех машин. «Искандер» имеет двойное назначение, поэтому он может выполнять как конвенциональные, так и ядерные задачи.

Где нужно хранить ядерное оружие

— Путин сказал, что хранилище будет готово к 1 июля. Я скептически к этому отношусь, потому что мы не видели ни одного участка в Беларуси, где бы в настоящее время велись такие работы. И я думаю, чтобы построить объект такой важности, потребуется больше трех месяцев.

В Калининграде есть одно хранилище, на которое, я думаю, будет похоже хранилище в Беларуси. Вокруг объекта два или три забора, пост охраны. Небольшая часть объекта может быть спрятана под землей. Часть земли может быть насыпана поверх крыши, чтобы накрыть и сделать ее более устойчивой во время воздушного или ракетного удара.

Управлять объектом будет 12-е Главное управление российского Министерства обороны: оно будет отвечать за хранение, обслуживание и перемещение ядерных боеголовок. Таким образом, хотя объект будет находиться в Беларуси, именно россияне будут отвечать за выполнение всей работы.

С оперативной точки зрения — беларусы, скорее всего, не будут иметь доступа к этому оружию. Они будут находиться под российским контролем. Именно россияне будут решать, когда его использовать. Беларусы просто отдают территорию русским и получают очень мало взамен. И рискуют многим.

Можно ли узнать, когда привезут боеголовки

— Честно говоря, это за гранью разведки из открытых источников, потому что Россия уделяет много внимания тому, чтобы такое оружие перемещать тайно. Скорее всего, оружие перевезут по железной дороге на близлежащий военный объект, а затем переместят на грузовик и отвезут к месту хранения. Вероятно, национальные разведывательные службы, например, Соединенных Штатов, смогут получить информацию об этом.

Как рискует Беларусь

— С точки зрения НАТО, если будет война между Россией, Беларусью и НАТО, и если будет применено ядерное оружие, то на Беларусь, скорее всего, тоже придутся удары. Даже если это будет тактическое и ограниченное применение ядерного оружия, Беларусь, скорее всего, будет поражена — это главная опасность.

Вторая опасность заключается в том, что если вы разместите российское ядерное хранилище на своей территории, то будет довольно сложно заставить русских забрать его обратно. То же самое касается любого другого военного объекта. Так что если в Беларуси произойдет смена режима, и новое правительство решит разорвать связи с Москвой, то нет, им будет невероятно трудно заставить русских вернуть свое оборудование.

Наличие такого хранилища в Беларуси — это скорее политическое заявление, чем военная необходимость.

Готовится ли Беларусь вступить в войну в ближайшее время

— Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, то они усиленно тренируются. Они не покидали тренировочные полигоны с апреля прошлого года. Интенсивность подготовки была самой высокой со времен окончания холодной войны, и она постоянно продолжается. Они подготовили свою резервную систему к приему резервистов.

С мобилизационной точки зрения, все, вероятно, уже готово, но никаких решений объявлено не было. Не было намеков о планируемой широкомасштабной мобилизации беларуских граждан. Но суть в том, что система готова.

Все, что им нужно, это политическое заявление: «Да, мы это делаем». Но пока мы не видим никаких свидетельств того, что это действительно планируется на политическом уровне.

Что говорят другие эксперты

Артем Шрайбман: «Лукашенко создает базу, чтоб беларусы хотели избавиться от него»

Политолог Артем Шрайбман пишет на «Зеркале», что беларусы в Беларуси не поддержат размещение ядерных ракет в стране.

— Социологи много спорят о том, в какой степени можно доверять опросам в военное время в условиях диктатуры, но есть некоторые темы, в которых наличие национального консенсуса (или чего-то очень похожего на него) никто не оспаривает. <﻿…﻿> Так вот с ядерным оружием и идеей разместить его в Беларуси ситуация похожа. Лишь каждый пятый опрошенный в серии опросов Chatham House с марта по август 2022 года был готов поддержать такое решение, а около 80% выступали против этого. У нас нет более свежих данных, но учитывая, как стабильна была эта цифра первые полгода войны, нет оснований подозревать какой-то коренной перелом позже.

Политолог считает, что Лукашенко сам создает базу для того, чтобы беларусы хотели от него избавиться не потому, что экономика не едет или силовики беспределят, а именно по той причине, по которой когда-то выбрали его. Чтобы в стране были мир и стабильность.

Во внешней политике размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — еще один качественно новый шаг в сторону более глубокого участия в российской войне.

Аркадий Мошес: «Москва пытается показать, что она не шутит»

Кремль «понял, что угрозы применить ядерное оружие перестали работать», отмечает директор программы «Восточного партнерства» ЕС и России в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес.

— Москва пытается показать, что она не шутит, не блефует. Тот, кто способен испугаться, испугается. Кто не способен — не испугается. Тактическое ядерное оружие — вещь неприятная, но есть большая психологическая проблема с его применением.

Максим Старчак: «Беларусь ядерной державой не становится»

— Реакция США говорит о том, что они не собираются играть в игры Путина, обращает внимание эксперт по российской ядерной политике Максим Старчак. Он отмечает, что «понимание, что ядерные ракеты окажутся в Беларуси появилось еще в феврале 2022 года». Тогда в конституцию внесли поправки, после которых Беларусь перестала быть нейтральным и безъядерным государством.

Изменилась последняя строка в Статье 18 Конституции.

Было: Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.



Стало: Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Также Максим Старчак обращает внимание на то, что Беларусь не становится ядерной державой:

— Важно понимать, что больше ядерного оружия в мире не становится — оно просто перемещается из России в Беларусь. И пока речь идет о том, что Москва будет копировать свою же практику: ядерные боеголовки хранятся отдельно от носителей, а носители существуют без ядерного оружия.

Россия, судя по всему, сохраняет контроль над ядерным оружием и создает в Беларуси специальное хранилище ядерных боеголовок, которые будут полностью под контролем 12-го главного управления Минобороны. То есть режим нераспространения формально не нарушается. Беларусь ядерной державой не становится.

Андрей Рыженко: «С военной точки зрения размещать ядерное оружие в Беларуси нет смысла "

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины в эфире телеканала Freeedom заявил, что размещении ядерного тактического оружия на территории Беларуси — полностью политический шантаж со стороны Владимира Путина.

По словам эксперта, если в Кремле примут решение применить тактическое ядерное оружие, то его могут применить и с территории России:

— С военной точки зрения размещать его в Беларуси смысла нет. Это, скорее всего, такой политический шаг, такой политический шантаж для того, чтобы показать, что мы можем такое сделать.