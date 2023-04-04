Внешние угрозы и слабый патриотизм. Страхи и фантазии властей в новой концепции безопасности Беларуси

Беларусь миролюбивая и военная экспансия в космосе. Миропорядок (рушится)

Авторы документа уверены, что весь мир находится в напряжении из-за разрушения существующего миропорядка. Мировая экономика неустойчива из-за передела сфер влияния и санкций, которые используют для влияния на «неугодные государства». Одни страны вмешиваются во внутренние дела других, несмотря на нормы и принципы международного права.

Создатели концепции указывают, что «разрабатываются новые виды вооружений с использованием квантовых, гиперзвуковых, нано- и биотехнологий и искусственного интеллекта», но какие страны ведут разработки, не уточняют. Авторы документа видят предпосылки для военной экспансии не только на земле, но и в «околоземном космическом пространстве». Еще один тревожный звоночек — все больше стран хотят стать обладателями ядерного оружия или разместить его на своей территории.

«Беларусы просто отдают территорию русским и многим рискуют». Военные аналитики — о ядерном оружии в Беларуси

Вместе с традиционным оружием все чаще используются инструменты «умной силы», с помощью которых ведется борьба за массовое сознание для «реализации технологий цветных революций», предостерегают создатели концепции.

Ждать помощи не приходится — международные организации по обеспечению безопасности разбалансированы, не обеспечивают стратегическую стабильность, а их механизмы реагирования неэффективны перед новыми вызовами и угрозами.

Беларусь готова защитить себя в «любых условиях обстановки», отмечают авторы документа — военный потенциал и оборонительные системы находятся на достаточном уровне.

В Беларуси — миролюбивом, независимом, правовом государстве с достойным уровнем жизни — нет места дискриминации (даже политической) и все граждане равны перед законом. Создатели концепции напомнили, что Беларусь последовательно реализует демократические принципы свободы слова и права граждан на получение информации.

Вред нацбезопасности, неуплата налогов, разжигание вражды. Начинается суд по делу TUT.by — в чем обвиняют сотрудников крупнейшего медиа Беларуси

Беларуская экономическая модель доказала свою жизнеспособность, но есть несколько проблем, говорится в проекте. Экономика высокозатратна и подвержена «сильному негативному влиянию внешних факторов», организации реального сектора экономики — в сложном материальном положении, уровень внешнего госдолга высокий, а золотовалютные резервы пополняются недостаточно.

Идеология и благополучие граждан. Национальные интересы

В документе представлены «стратегические национальные интересы Беларуси», в их числе — обеспечение независимости, территориальной целостности и суверенитета, незыблемости конституционного строя и идеологии, всемирная защита беларуского народа, сохранение его самобытности и укрепление духовно-нравственных ценностей.

Власти предлагают развивать «современное культурное пространство страны», защищать историческую память, заниматься патриотическим воспитанием и сохранять традиционные семейные ценности. Другие важные цели — устойчивое социально-экономическое развитие и высокая конкурентоспособность экономики, совершенствование научно-технологического и образовательного потенциалов и благополучие граждан.

В концепции сформулированы национальные интересы в нескольких сферах. Среди этих интересов — развитие гражданского общества «с учетом национальных традиций и особенностей, актуальных общественно-политических тенденций и запросов», достижение сбалансированности политических интересов граждан, общественных объединений и государства, стратегическое партнерство и особые отношения с дружественными государствами, обеспечение военной безопасности и вооруженной защиты в любых условиях военно-политической обстановки.

Патриотизм ослабел, а эмиграцию стимулируют. Угрозы

В концепции перечислены внутренние и внешние угрозы национальной безопасности и их источники. Среди основных угроз — внешние вмешательства, дезорганизация системы госуправления и нарушение безопасности работы критической инфраструктуры, «ухудшение состояния законности и правопорядка, пропаганда или оправдание правонарушений», деструктивное влияние на граждан (особенно молодежь), экстремизм, снижение доверия к государственным и прогосударственным общественным институтам, санкции, потеря внешних рынков и дестабилизация финансово-кредитной системы, депопуляция, активизация эмиграции, нерегулируемая иммиграция в страну и другие.

Источников внутренних угроз множество — это действия, направленные на дискредитацию или срыв электоральных кампаний, нагнетание напряженности и противостояния в обществе, неуважительное отношение к госсимволам, использование «экстремистской» символики и атрибутики, недостаточная эффективность госконтроля, терроризм, ослабление патриотизма и другие.

Источников внешних угроз тоже немало — это «давление отдельных государств» на Беларусь, дискриминация и дискредитация страны, «радикализация политических режимов ряда государств» и многое другое. К внешним угрозам авторы отнесли создание за границей вооруженных формирований «для осуществления военной деятельности на территории Беларуси», «стимулирование эмиграции» из страны другими государствами и даже препятствование распространению «национального контента» за рубежом.

Проверять, как беларусы доверяют государству. Профилактика

В проекте авторы перечисляют способы нейтрализации угроз. Внутри Беларуси предлагают совершенствовать «механизмы обеспечения прав и свобод», обеспечивать «законность и правопорядок», противодействовать экстремизму и неофашизму, развивать «массовое политическое сознание граждан», формировать у них активную гражданскую позицию и патриотизм. Создатели концепции планируют проводить разного рода профилактику — устранять условия и предпосылки для напряженности в обществе, мониторить доверие беларусов к государственным и прогосударственным институтам, не допускать беспорядки.

Бороться с внешними угрозами хотят в первую очередь с помощью многовекторной политики: активно участвовать в деятельности ОДКБ и ОБСЕ, развивать ЕАЭС, углублять сотрудничество с Китаем и повышать роль ШОС в мире, сохранять и укреплять Союзное государство и даже поддерживать «прагматичный диалог» с Евросоюзом и США (в том числе с целью отмены санкций).

Кроме того, создатели концепции делают ставку на предупреждение вмешательства во внутренние дела Беларуси и противодействие мерам, «направленным на ущемление прав государства», продвижение за рубежом «объективной информации» о Беларуси, защиту общества от «нетрадиционной идейной и ценностной экспансии», развитие национальной культуры, содействие беларуской диаспоре и защиту от использования ее в «деструктивных» целях.