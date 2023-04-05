Взрывчатка из тайника, агентура и 500 долларов, чтобы спрятать диверсанта. ГосТВ рассказало, как именно все произошло в Мачулищах

Крымчанин, доброволец, завербован

Главный фигурант дела по версии канала ОНТ — Николай Швец с позывным «Гаспар». Он — гражданин Украины, переехал из Крыма в Киев, но успел там получить российский паспорт.

По версии канала, около года назад в Киеве он вступил в добровольческое подразделение. Там он познакомился с человеком, который обучил его работать с дронами и «свел» с представителем СБУ, тот его и завербовал. В декабре Швец получил задание на подрыв российского борта А-50 в Мачулищах.

В Беларусь через Варшаву, Лодзь, Ригу и Псков

15 января Николай Швец выехал из Киева в Варшаву. Сотрудники СБУ, как сказано в фильме, подготовили документы, чтобы его пропустили на границе — в Украине мужчины призывного возраста не могут покидать страну.

В Варшаве его должен был встретить Виталий Якутик, которого в фильме называют «координатором беларуских протестов». Якутик уехал из Беларуси в Киев, а позже перебрался в Варшаву. С переездом ему помогли украинские спецслужбы, как утверждает в фильме задержанный приятель Якутика, Денис Соколов.

У Якутика не выходит встретить Швеца в Варшаве, и Швец приезжает к нему в Лодзь, там Якутик забирает у Швеца два дрона китайского производства. После этого Николай Швец возвращается в Варшаву и садиться на автобус до Минска.

На пограничном переходе Бобровники из Польши его выпускают, а вот в Беларусь попасть не удается — не пускают беларуские пограничники. Как сказано в сюжете, их смутило, что гражданин России показал только внутренний паспорт, а не заграничный. Потом, как показано в фильме, Швец и вовсе зачем-то продемонстрировал украинский, и попросил не ставить туда штамп о пересечении границы — из-за того, что он позже планирует возвращаться обратно в Украину.

В итоге Швец едет в Ригу, а оттуда в Псков. Российские пограничники не сразу пускают его — долго проверяют документы, интересуются отношениями с СБУ и даже выписывают штраф за отсутствие загранпаспорта.

В это же время, по версии пропагандистов, Якутик переправляет дроны — везет их из Лодзи в Вильнюс, где один из них забирает и везет в Минск Денис Соколов. Там он передает их, по словам авторов сюжета, «работнику» Швецу. В фильме рассказали, что Соколов ранее по просьбе Якутика оформил Дмитрия Швеца архитектором в свою компанию «Комплекснае кіраванне праектамі» в Минске.

Трое задержаны за то, что сдали квартиру диверсанту

Швец в это время приезжает на автобусе из Пскова в Минск, ночует в гостинице и начинает искать квартиру. С этим, как утверждают в ролике ОНТ, ему помогают беларусы из-за границы, связанные с СБУ.

Уже в феврале он поселится в Минске по адресу Краснослободская, 9. Квартиру ему нашел Андрей Степурко, через своих родителей Андрея и Ингу Степурко и их знакомую Ларису Кучинскую. Сейчас и родителей Степурко, и Ларису Кучинскую обвиняют в совершении акта терроризма. Что с Андреем Степурко — не ясно, в фильме его не показали.

Из фильма ОНТ непонятно, знали ли эти люди о том, кому и для чего ищут и сдают квартиру.

Собрать дрон, прикрепить взрывчатку из тайника и купить авто

В начале февраля Николай Швец получает дроны: один из них Якутик передает через Соколова, второй — через службу «Яндекс.Доставка».

В тайнике возле деревни Леонтьевичи под Минском он забрал аккумулятор и взрывчатку, все это нужно было прикрепить на дрон. Кто сделал тайник, в фильме не сказано. Однако Швец говорит, что получил от кого-то инструкцию, как найти тайник. Дрон, по его словам, он собирал под руководством СБУ по видеосвязи.

Все это время он живет в Чижовке, открывает счет в Альфабанке, куда ему переводят деньги, однако кто — не сообщается.

В СБУ говорят Швецу купить с рук и без документов автомобиль Дэу Нубира. Цена — три тысячи рублей. Так появилась машина, которую потом покажут в ориентировках. На ней Швец выезжает на пробные полеты, во время которых понимает, как уверяют авторы сюжета, что нужен ретранслятор, потому что сигнал от пульта к дрону слабый.

С покупкой ретранслятора помогает Якутик, а привозит ретранслятор в Беларусь Михаил Дёмин. Последние годы он жил в Украине, как утверждает ОНТ, был завербован и приехал с заданием в Беларусь. Оборудование он передал через «такси-доставку». Непонятно, задание заключалось в том, чтобы доставить ретранслятор, или в чем-то еще, не ясно, что с Дёминым сейчас.

День X

Как утверждают авторы ролика, 26 февраля Николай Швец приехал к месту диверсии. Машину оставил «на дороге», сам дошел до нужной точки пешком. Все приготовил, запустил и в итоге наконец приземлил дрон на самолет А50 в Мачулищах. После этого картинка с его камеры пропала, он испугался и бросился бежать через лес обратно к машине, потерял что-то из оборудования.

После этого Николай Швец доехал на своей машине до какой-то деревни, где бросил ее и пересел в другую машину. За рулем которой был Дёмин (тот, кто ранее привез ему ретранслятор). Оттуда ни поехали в Столин, где должна была состояться встреча с Аллой Яцутой. Она приехала в Беларусь, чтобы помочь Швецу ее покинуть.

План эвакуации агента. Провалился

Как сказано в ролике, когда Швец и Дёмин приехали в Столин, все силовые службы страны уже были подняты по тревоге, были перекрыты все дороги и тропы на юг. Кроме того, над границей в воздухе находился Байрактар, «который мониторил Столинский район в поисках лазейки для Швеца».

Как утверждают авторы фильма, СБУ организовало штаб по эвакуации Швеца. Для этого задействовали сотрудника СБУ Евгения Смирнова, который ранее работал в Донецком и Черкасском управлениях. Смирнов позвонил своему брату Климовичу, таксисту из Минска, и попросил «повозить куда тот скажет» Швеца. Но как сказали в фильме, «водитель не смог этого сделать».

В сюжете также показали видеозапись звонка таксиста Климковича, где тот звонит предположительно брату-сбушнику сообщает, что «тут ищут таксиста, который подвозил кого-то». Кто снимал Климковича в этот момент — непонятно. Дальше авторы утверждают, что Смирнов брата подставил, но каким именно образом — не ясно. Непонятно также, задержан ли Климович.

За день до событий в Мачулищах в Беларусь из Варшавы приехала Алла Яцута, гражданка Украины. Она живет в Ровенской области и ехала навестить в Столин свою сестру Лилию Шарай. Как утверждается в ролике, Яцута действовала по заданию СБУ и должна была помочь Николаю Швецу «затеряться в полесских лесах и незаметно перейти границу». Почему он не мог сделать это сам, и как она могла ему помочь — не сообщается.

В СБУ Яцуте скажут где-то поселить Николая Швеца, квартиру ему найдут по адресу улица Терешковой, 13. Алла Яцута и Дёмин после этого выедут в направлении польской границы, в Брест. А Николай Швец получил указание переночевать в квартире и поехать в Пинск, где его должен был кто-то встретить и организовать коридор в Украину.

В ролике ОНТ есть фрагмент видео, снятого, вероятно, на телефон Шарай. Там она в слезах говорит о том, что ждала приезда сестры три года, однако та «приехала и сделала проблем мне, Юре, Сашке, Вадим — в армии». Кто эти люди, и что сейчас с Лилией Шарай — не известно.

Выехать из Столина самому Швецу становится проблемно. В сюжете появляется Максим Лопатин, сейчас задержанный и обвиняемый в совершении акта терроризма. Он говорит, что с ним связалась Евгения Точицкая и попросила забрать Швеца и отвезти его «на логойскую трассу».

Точицкая, как сообщили в сюжете, после 2020 года вместе с мужем Сергеем Лопаревым выехала за границу и помогала с эвакуацией тем, кого в Беларуси преследовали по «экстремистским» статьям. Как считают авторы ролика, она получила задание по эвакуации Швеца от СБУ, либо от польского Агентства внутренней безопасности, либо ЦРУ США.

500 долларов за схрон и задержание

Максим Лопатин забирает Швеца в Столине и за пять часов довозит в Минский район, в коттедж в садовом товариществе «Березовая роща-1», владелец которого — еще один задержанный сейчас и обвиняемый в совершении акта терроризма Олег Сычев. К нему обратился Сергей Лопарев. Там Швеца планировалось «приютить на недельку». В фильме утверждается, что и Сычев, и Лопатин понимали, что делают и кому помогают.

Евгения Точицкая, как сообщают авторы фильма, обещала заплатить Сычеву за его услуги 500 долларов. Деньги она ему передала через посредника недалеко от минского бара «Синяя коза».

Задержали Николая Швеца в доме под Минском. Как утверждается в ролике, СБУ перестало выходить с ним на связь еще в Столине.

Авторы ролика про диверсию в Мачулищах подчеркивают, что «максимальная санкция» по предъявленным статьям беларусам — смертная казнь.