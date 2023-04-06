10 тысяч долларов за взрыв нефтебазы. Беларуса и россиянина обвиняют в теракте в Гродно, которого не было

Бежал из России, завербовал агентов

По версии пропагандистов, в 2022 году сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины «поставил задачу» российскому активисту Даниилу Кринари — тот должен был «сформировать агентурную сеть». В какой стране, в сюжете ОНТ не уточнялось, зато его авторы называли имя сотрудника украинской разведки — Вячеслав Розум.

Даниил Кринари вместе с женой приехал в Гродно в октябре 2022 года, после того как в его квартире в Санкт-Петербурге прошел обыск по делу о ложном сообщении о теракте перед акцией против мобилизации.

По заданию Розума Даниил Кринари завербовал двух человек, говорится в сюжете: россиянина Алексея Куликова и беларуса Вадима Паценко. В декабре 2022 года Кринари задержали в Гродно, как утверждается, по запросу ФСБ. Его экстрадировали в Москву и обвинили в сотрудничестве c Украиной. Перед задержанием он «передал данные двух завербованных Розуму».

По словам источника «Медиазоны», знакомого с Даниилом Кринари, он действительно знал Куликова и Паценко, у них были «рабочие отношения». В Гродно они вместе занялись ремонтом и продажей авто.

С беларусом Вадимом Паценко Кринари познакомился в Гродно, когда покупал у того жидкость для электронных сигарет. С россиянином Куликовым — чуть раньше. Он написал сообщение в бот телеграм-канала, который вел Даниил Кринари, с просьбой помочь покинуть Россию из-за мобилизации. Источник утверждает, что Кринари только «дал номер маршрутчика». То, что с отъездом Куликову помог Кринари, прозвучало в сюжете ОНТ. По приезду в Гродно Куликов несколько дней ночевал у Даниила.

С «украинским разведчиком», по словам источника, российского активиста познакомила его знакомая из Украины. С ней, как и с Розумом, Кринари общался только в интернете, рассказал собеседник. «Медиазона» связалась с украинкой: по ее словам, об «украинском разведчике» ей ничего неизвестно.

«Украинский разведчик» приказал взорвать нефтебазу. Обвинение

В сюжете ОНТ россиянин Алексей Куликов рассказал, что Розум, которого тот называет «Слава», «давал задания по разведке определенных объектов». По словам задержанного, он фотографировал и снимал на видео военкомат напротив парка Жилибера, воинскую часть, две нефтебазы — в районе Девятовка и по дороге к кладбищу Аульс, Генконсульство России. Фото и видео Куликов отправлял Розуму «в качестве отчета».

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Беларусу Вадиму Паценко «украинский разведчик» приказал «взорвать нефтебазу с помощью дрона и взрывчатки». По словам задержанного, вместе с Розумом они согласовали место, «где будет находиться оператор, дрон, и взрывать цистерну». По утверждению пропаганды, за поджог нефтебазы Куликову и Паценко обещали 10 тысяч долларов.

Авторы сюжета не рассказали, были ли попытки взорвать нефтебазу, а сам Паценко говорил только о том, что был такой план. Тем не менее, сейчас Алексея Куликова и Вадима Паценко, по утверждению ОНТ, обвиняют в совершении акта терроризма. Куликова дополнительно обвинили в совершении акта международного терроризма. Когда их задержали, неизвестно.