10 лет колонии за юридические советы и интервью. Что известно о деле адвоката Александра Данилевича

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, бывший преподаватель факультета международных отношений БГУ. В феврале прошлого года Данилевич подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. Адвокат рассказывал, что после этого в университете его попросили отозвать подпись — он отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.

Спустя месяц Данилевича задержали по уголовному делу. Суть обвинений против него СК раскрыл в январе: адвокату вменяли пособничество в призывах к действиям против нацбезопасности и содействие экстремистской деятельности.

Дело против Данилевича состоит из пяти томов, значительную часть которых занимают рапорта КГБ и распечатки переписки, не имеющей отношения к содержанию обвинения, пишет в своем телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский, присутствовавший на заседаниях.

Помогал составить письма

По версии обвинения, юридические советы Данилевича содействовали в подготовке обращений, которые Александра Герасименя и Александр Апейкин направили международным спортивным организациям — в частности, Международному олимпийскому комитету и Международной федерации лыжного спорта.

В этих обращениях, как утверждало обвинение, распространялась ложная информация о президентских выборах, ситуации в социальной, экономической и политической сферах жизни общества, нарушениях прав человека, «якобы совершенных представителями и сторонниками действующей власти». Кроме того, в письмах были призывы к переносу спортивных мероприятий и введению санкций против Беларуси, Национального олимпийского комитета Беларуси и должностных лиц. Таким образом адвокат «пытался политизировать спорт в Беларуси, помешать беларуским спортсменам участвовать в международных первенствах», писал СК.

Также адвокат давал юридические советы «неустановленным лицам», которые после выборов создали стачком «Беларуськалия», считает обвинение.

По версии прокуратуры, Данилевич помогал составлять письма в адрес норвежской компании Yara, которая закупала продукцию «Беларуськалия». В этих обращениях содержалась ложная информация и призывы к прекращению сотрудничества с беларуской компанией, уверено обвинение.

Дмитрий Лаевский отмечает, что ни в тексте обвинения, ни в процессе не прозвучало, какие именно сведения являются недостоверными и почему. Также обвинение не указало, какие документы подготовил Данилевич в адрес компании Yara.

Обвинение считает, что в результате обращений Yara прекратила закупать продукцию «Беларуськалия» 7 февраля 2022 года. Лаевский отмечает, что это было обусловлено не письмами, которые отправляли в 2020-2021 году, а санкциями ЕС и США в банковской сфере.

Содействие «экстремистам» в интервью

Следственный комитет писал, что в марте прошлого года Данилевич открыто общался с «экстремистскими» ресурсами для «создания деструктивной информационной повестки». Позже правозащитники сообщили, что речь идет об интервью изданию «Трибуна».

На самом деле адвокат дал интервью телеграм-каналу «О спорт! Ты — мир!», которого нет в списке «экстремистских» материалов, а «Трибуна» его перепечатала.

— Это дело об окончательном погребении гарантий адвокатской деятельности. В этом процессе можно наблюдать одновременно все формы недопустимого вмешательства в адвокатскую деятельность — прослушка разговоров адвоката, прочтение переписки адвоката с клиентами и коллегами, изучение договоров адвоката, его рабочих файлов (в том числе и того, что не имеет отношения к обвинению), допрос адвоката и помощника адвоката, арест адвоката, — написал Дмитрий Лаевский в своем телеграм-канале.