«Температура и кровотечения». Задержанной девушке, которой вызывали скорую в РОВД, становится хуже в СИЗО

С выпускного бала в РОВД

20-летнюю Алину Гореву задержали 27 марта — в день, когда она получила диплом геодезиста на выпускном в борисовском филиале БНТУ. Накануне она сдала госэкзамены.

Гореву уже вызывали в Круглянский РОВД 17 марта «для дачи "объяснений"». Знакомые Алины рассказали, что сотрудники милиции задавали ей вопросы о событиях августа 2020 года и показывали видео и фото с маршей в Минске. Тогда после «беседы» студентка вернулась в Борисов и готовилась к выпускным экзаменам, которые начинались 20 марта.

— Перед вторым «госом» ей начал звонить следователь: «Вам нужно явиться для дачи показаний». Она отвечала, что уже была. Следователь: «Это были объяснения, а это — показания», — рассказывают знакомые Горевой.

Ей дали время сдать экзамены — Горева сказала, что не сможет приехать раньше. Следователь согласился подождать до выпускного. В день выпускного следователь названивал девушке целый день, поэтому ей пришлось после получения диплома сразу ехать в Круглое. Следователь уточнил время прибытия электрички из Борисова, на которой Горева должна была приехать и встретил ее на вокзале. Через 10 минут студентка смогла позвонить близким и сообщить, что задержана.

— У них [силовиков] готовилась облава, — считают знакомые семьи.

Как сообщают правозащитники, в этот день в Круглом прошло несколько задержаний. Были задержаны бывший главный санитарный врач Алексей Цыганов, Влад Лагутенко и Алина Горева.

«Пиелонефрит? Ну и что?»

Гореву отправили Круглянский ИВС на 72 часа. Вечером 30 марта перед переводом в Могилевское СИЗО ей вызывали скорую, сообщает MAYDAY TEAM.

Знакомые Алины позже узнали, что у нее была высокая температура в изоляторе, случилось обострение хронического пиелонефрита. У девушки также есть хронические гинекологические заболевания, мочекаменная болезнь, межпозвоночные грыжи. Из-за холода в камере все заболевания обострились. Медики скорой помощи предлагали госпитализировать Гореву, но она якобы отказалась, обьяснив это тем, что ее переводят в СИЗО, а там есть фельдшер.

— Три дня ни адвокат, ни родственники не знали, где она находится. Перевод в Могилев выпад на выходные. И только в понедельник выяснилось, что она в могилевской «четверке» .

Алина долгое время лечила хронические заболевания, но после трех суток в ИВС лечение придется начать с нуля, рассказали знакомые семьи.

Фельдшеру тюрьмы были переданы документы из медкарты Горевой с диагнозами и результатами последних обследований. Однако, по словам знакомых семьи, фельдшер ответил: «Пиелонефрит? Ну и что? С ним люди живут. Антибиотики не положены». В СИЗО девушке сделали анализы, которые показали воспалительный процесс. Однако лечение так и не было назначено.

По словам знакомых Алины, близкие планируют передать в СИЗО медицинские документы, которые доказывают, что Горевой нужно лечение и госпитализация. На днях стало известно, что ей «становится хуже», начались кровотечения, воспаление прогрессирует.

На 10 сутки заключения следователи предъявили обвинение: грубое нарушение общественного порядка. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 4 лет.