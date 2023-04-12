Военные сборы в Беларуси. Кого призывают, сколько могут длиться и что будет, если не поехать

Что такое военные сборы

Это вид воинской службы, где военнообязанные «совершенствуют знания в военной области», тренируются работать с новым оружием и техникой, обслуживают вооружение «неприкосновенного запаса», также военнообязанных готовят для назначения на высшие воинские должности.

Если власти объявят мобилизацию, введут военное положение или сообщат о наступлении военного времени, военнообязанные, находящиеся на военных или специальных сборах, становятся военнослужащими, проходящими военную службу по мобилизации.

Сборы делятся на 5 категорий, как указано в положении о порядке прохождения военных и специальных сборов.

Учебные сборы приписного состава. Проходят на штатных воинских должностях, на которые военнообязанные предназначены для прохождения военной службы в военное время. Длительность сборов — до 25 дней.

Учебные сборы по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям. Длительность — до 60 дней.

Учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса. На них военнообязанные обслуживают и изучают вооружение, военную технику и другие материальные средства неприкосновенного запаса. Длительность — до 25 дней.

Проверочные сборы. Сборы по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований. Длительность — до 35 дней.

Специальные сборы. Вид воинской службы, во время которой военнообязанные ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Длительность — до двух месяцев.

Кого могут призвать на сборы

Всех военнообязанных беларусов. Согласно закону о воинской службе, военнообязанный — человек, состоящий в запасе Вооруженных сил или других воинских формирований. В запас зачисляют, в том числе, мужчин, признанных негодными к службе в мирное время. Беларусам, не проходившим срочную службу в армии, при зачислении в запас присваивается звание «рядовой». Предельный возраст нахождения в запасе — 65 лет.

От прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются:

военнообязанные, забронированные за республиканскими органами государственного управления, другими государственными органами и иными организациями;

судьи и прокурорские работники;

депутаты Палаты представителей и члены Совета республики;

руководители и сотрудники, занимающиеся ремонтом авиации и железнодорожной техники;

члены экипажей судов речного флота — в период навигации;

военнообязанные при наличии оснований для отсрочки — например, если военнообязанный воспитывает троих детей до 18 лет; Повестки

Военнообязанным, отобранным для прохождения всех сборов, кроме проверочных, не позднее чем за 10 дней до их начала должны вручить повестки, где указан срок явки в военкомат. В день прибытия военнообязанных в военкомат их призывают на сборы и отправляют в воинские части.

Оповещение, призыв и отправка военнообязанных на проверочные сборы проводятся «в порядке и в сроки, установленные специальными планами». В этом году повестки на сборы выдавали прямо на работе. Например, жителя Баранович вызвали по повестке ночью в субботу.

— Меня вызвали на 3 часа ночи в субботу в Ледовый дворец. Беспокоит, что сборы ночью, не указан их точный срок, а также то, что в повестке указана цель «мобилизация, мобилизационные сборы, специальные сборы», но нужное не подчеркнуто, рассказывал один из призывников.

В Лунинце, по рассказам читателей «Медиа-Полесье», мужчин «забирают из дома, с улицы, рабочих мест, кому-то вручая повестки, а кому-то — нет. Их увозят автобусами от Дома культуры». Одного из сотрудников предприятия райцентра, по словам собеседника издания, на сборы забрали «прямо из постели».

В военкоматах Ивацевичей и Лунинецкого и Ганцевичского районов журналистке «Зеркала» подтвердили, что мужчин отправляют в Слоним.

— Чтобы с автобуса в автобус перегрузили и повезли — такого у нас нет. Так что не верьте никому и не переживайте. Это раньше могли предупредить за месяц, человек готовится, семью настраивает. А тут, видите, по тревоге поднимают и все. Но это то же самое, — заверил дежурный военкомата Лунинецкого и Ганцевичского районов.

Что будет, если не поехать

Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы наказывается штрафом, арестом или исправительными работами до одного года. Уклонение от сборов путем причинения себе телесных повреждений, симуляции болезни или подделки документов наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Как проходят сборы

3 апреля в Беларуси власти объявили о начале проверки боевой готовности в армии. «Зеркало» писало, что сборы проходят в авральном режиме, людей забирали прямо с работы. А раздавать повестки привлекли военнообязанных из запаса, которые думали, что идут за своей повесткой, а придя, попали на «задание».

Один из собеседников издания рассказал, что только при нем в Бресте «человек 400 посадили в автобусы и отправили куда-то в направлении Гродно». Беларус отметил, что у людей при себе ничего не было, в том числе средств гигиены. 8 апреля Министерство обороны отчиталось, что всех военнообязанных экипировали и выдали необходимые вещи.

Собеседники издания рассказывали, что на сборах в 2022 году большое внимание уделяли теории: готовили командиров территориальной обороны, обучали работе по обслуживанию техники.

— У нас не было занятий по огневой или физической подготовке. На практических просто показывали технику, которую мы изучали в классе, рассказывал один из беларусов.

Еще один собеседник отметил, что темой сборов был «ремонт, обслуживание и снятие с хранения техники». Но в реальности назвал сборы «халявной рабочей силой»:

— Копали, перемещали по складам ящики и прочую ерунду. Ни одного занятия как такового. Бытовые условия у нас были сносные, особенно если сравнивать с палатками в полях. В комнате жили 40 человек. По возрасту: младшим 20-22, старшему — 59. А вот форма у нас вписывалась в понятие «армия бомжей».

Тема войны в Украине, по словам беларусов, поднималась в виде пропагандистских фильмов, авторских программ с беларуского телевидения и лекций:

— Нам показывали технику НАТО и ту самую карту с четырьмя позициями, откуда на Беларусь готовилось нападение, отметил собеседник издания.