Запрещенный барабанщик. В фильме про «Песняров» замазали лицо актера, который в 2020 году ушел из Купаловского театра

Вырезали актера с плаката, заблюрили в сериале

О байопике о Владимире Мулявине «За полчаса до весны» стало известно в июле 2020 года. На сайте сервиса Start он описан как «эпичный сериал о Владимире Мулявине — создателе советских битлов». Фильм является совместным проектом Первой киновидеокомпании, Минкульта Беларуси и онлайн-кинотеатра Start для Первого канала.



На следующий день после выхода первой серии канал о беларуском кино «Священный Белавуд» сравнил рекламные постеры сериала. На постере канала Start, опубликованном 4 марта, пропали персонажи Георгия Петренко и Дмитрия Есеневича, которые играли участников ВИА. На старой версии постера, которую выложил Петренко, все есть.

После выхода первой серии зрители, в том числе и канал «Священный Белавуд», заметили, что лицо барабанщика, которого играл купаловец Енесевич, оказалось заблюренным.

По словам администратора канала, которому удалось посмотреть «неподцензурную версию», с лицом актера было все в порядке, более того, его указывали в начальных титрах.

Посмотрев три первые серии, «Медиазона» заметила, что в нескольких сценах, лицо барабанщика размыто или скрыто. Еще в одном эпизоде, в то время, когда барабанщик произносит реплики, камера показывает крупные планы его рук, а не лицо говорящего. При этом в эпизоде, где герой Есеневича встречается с Петром Машеровым, лицо не заблюрено.

В третьей серии, чтобы закрыть лицо барабанщика, пририсовали «лишнюю» барабанную тарелку. Когда группа выходит на сцену, ее нет. Зато тарелка появляется на общих планах группы, а когда камера ныряет за плечо Мулявина тарелка на долю секунды пропадает. На других кадрах вместо тарелки прибегают к старому приему и вновь размывают лицо персонажа Есеневича.

Цензура как микстура!

Актер Дмитрий Есеневич — один из 58 сотрудников Купаловского театра, которые ушли в августе 2020 из солидарности с уволенным руководителем Павлом Латушко.

Вместе со своим коллегой, актером Михаилом Зуем они создали канал «ЧинЧинЧенэл», где от лица двух вымышленных чиновников «разоблачали» протестующих у телеканала ОНТ и забастовку, объявленную Светланой Тихановской. Самый популярный ролик на их канале — клип «Шчучыншчына» от «восходящей звезды» Елены Желудок, которую воплотила актриса Елена Зуй-Войтеховская.

Есеневич в телеграм-канале проекта прокомментировал цензуру своего лица и предложил действенные меры, которые описал в записанном кружке в телеграме:

— Цензура, как микстура — ничего плохого в ней нет! А вот самоцензура это качество, которыми должны обладать работники культуры на нашей территории, особенно артисты. Чтобы потом на вас не пришлось тратить бюджетные деньги и на специалистов, которые бы вас заблюрывали, замазывали, переозвучивали. Выход найден! Из народных средств — пример аналоговой самоцензуры, — заявляет актер.

Далее он надевает на голову прозрачный полиэтиленовый пакет и тяжело дышит.

Михаил Зуй тоже снялся в сериале о «Песнярах», его персонаж появляется в четвертой серии. Он говорит, что его роль маленькая — он сыграл музыканта одного из ансамблей. В титрах к первой серии он обозначен как «Коля (пианист в ресторане г. Томск).»

— Уся наша каманда адрэагавала, што гэта вельмі смешна, гэта вельмі абсурдна, гэта зноў дно, якое прабіта. Мы рабілі скрыншоты, слалі адно адному і не маглі паверыць, што гэта адбываецца насамрэч. Жартавалі, што ў прынцыпе, каб ўсе акторы былі такія неблаганадзейныя, можна было б убачыць серыял, дзе ўсе героі, весь ансамбль «Песняры» — гэта нейкія заблюраныя твары, — рассказывает Зуй.

По словам Михаила, актеры на канале «тэрмінова правялі вучэнні па самацэнзуры». В инстаграме актеры опубликовали пост, в котором также заблюрили лицо Есеневича.

Зуй рассказал, что два года назад он не мог найти работу в Беларуси, из проектов актеров «выпиливали», а этот сериал — пример, в котором не получилось их удалить сразу. Михаил сравнил обе версии сериала и отметил, что в одной из сцен кажется, будто персонаж разговаривает со стеной или привидением. В оригинальной версии сцены без цензуры в ней было два действующих лица, но одно из них убрали.

— Гэта ж не нейкі гурт шараговы, пра які робіцца фільм. Гэта наш гонар. Гонар наш трошкі заблюрылі, часткова, — говорит Зуй.

Есеневич также снялся в фильмах «Авантуры Пранціша Вырвіча» и «Купала». Оба фильма, несмотря на то, что были сняты, так в широкий прокат не вышли и в Беларуси показаны не были.

«Медиазона» направила письмо в видеосервис Start с просьбой прокомментировать манипуляции с лицом актера в сериале. Мы опубликуем ответ как только получим его.