За 10 долларов пересадят в автобус поближе, за 100 — привезут телевизор. Как беларусы зарабатывают на (закрытой) границе

Продают места в автобусах и горячий кофе

По выходным, когда перед шлагбаумом погранпункта «Брест» собирается много пассажирских автобусов, среди них можно заметить человека, который ходит между авто и продает кофе с молоком: два рубля за стаканчик.

В чатах «ГраницаBY», «Граница Польша-Беларусь», «Граница PL/BY» пишут, что пройти границу на автобусе сейчас занимает в среднем 15-20 часов. Многие ищут варианты пройти контроль побыстрее и переходят из своих автобусов в те, что стоят ближе к шлагбауму. Там пассажиры пытаются договориться с водителями.

«Принимают любую валюту. Средняя такса — 100 злотых/50 рублей [за посадку]» — написали в одном из чатов, где обсуждают прохождение границы. За такую сумму обещают довезти до Варшавы.

Схема перехода следующая: человек из своего автобуса подходит к тем, что первыми стоят у шлагбаума и просит у водителя пересесть. Если есть свободные места, водитель озвучивает цену — в среднем до Тересполя или Бялой-Подляски такая «подсадка» обойдется в 10 евро или в 25 рублей.

Таких пересадок на границе может быть несколько. Например, если человек опаздывает, он может пересесть в автобус перед беларуской границей, а пройдя ее, на мосту перейти в автобус, который ближе всех стоит к польской границе.

Занимают очередь на авто и продают ее

Пересечь границу с Польшей на авто сейчас занимает от суток и больше. Все владельцы авто оплачивают электронную очередь перед въездом в зону ожидания. Перед шлагбаумом стоит будка, где проходит регистрация.

Основная очередь скапливается перед шлагбаумом, где и происходит купля/продажа мест в «колейке». Всплеск такого вида заработка пришелся на август 2022 года. «В профильных группах люди предлагают как купить, так и продать место, а также могут за вас постоять в очереди. Цены — от 50 рублей до 100 евро, все зависит от близости к накопителю перед границей», писал сайт pogranec.by в августе 2022 года.

Сейчас в чатах сообщения о продаже мест в очередях банят администраторы, а на вопросы «у кого можно купить очередь» люди отшучиваются и отправляют к будке у шлагбаума, где за 11 рублей водителя легкового авто регистрируют в системе электронной очереди.

«Медиазона» нашла одного желающего, готового постоять в очереди на своем авто и отдать его потом в пункте пропуска «Привалка» на границе с Литвой. Обойдется эта услуга в 10 рублей за час и дополнительно 15 рублей на бензин. Другой собеседник был готов был продать свою очередь на границе с Польшей за 10 долларов.

Покупают технику в Польше и продают в Беларуси

Беларусы продолжают покупать технику в Польше как для себя, так и на продажу. Например, Александр летом 2022 года на разнице стоимости приставок Sony Playstation 5 и Nintendo Switch зарабатывал по 400 рублей с одной продажи.

— Как привез приставки в Беларусь, выставил их на «куфар». С ценой не «жестил», поэтому звонки начались через 15-20 минут после публикации объявления. Мог заработать и больше, но решил поставить адекватную цену, рассказывает он.

Сейчас разница в цене между приставками Sony Playstation 5 составляет 339 долларов (678 долларов в Mediaexpert и 1017 в «5 Элементе»).

Теперь Александр хочет заняться перепродажей комплектующих для компьютера. По словам собеседника, вырос спрос на мощные видеокарты и процессоры, в том числе и б/у.

Оформляют на себя чужие товары

В чате ГраницаBY можно встретить объявления людей, которые согласны привезти технику, алкоголь, парфюм, шины и т.д. Стоимость такой услуги зависит от товара, который вы хотите привезти. Например, телевизор диагональю в 42 дюйма доставят за 100 долларов.

В тех же чатах можно найти предложения заработать: например, привезти шины для авто или другой товар. За провоз одной шины продавцы готовы заплатить 30 долларов.

Кроме этого, нередко водители ищут пассажиров на подсадку, только вместо оплаты за попросят их «взять» на себя часть купленных товаров, чтобы уложиться в таможенные ограничения.

За символическую плату — от 5 до 20 долларов — пассажиры и водители помогают привезти документы, лекарства и небольшие передачи.