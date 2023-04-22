Цитаты Сталина и «русский мир». Что это за патриотический центр в Бресте, куда пойдут деньги от республиканского субботника

45 млн рублей для начала

Министр обороны Виктор Хренин заявил о планах создать республиканский центр патриотического воспитания в Брестской крепости в ноябре 2020 года. «Доверить БРСМ участие в создании республиканского патриотического центра и объявить будущий объект всебеларуской молодежной стройкой» — такая «просьба» прозвучала во время послания Александра Лукашенко от студента БГТУ Семена Люльковича.

Проект будущего центра предполагает реконструкцию зданий и сооружений на Кобринском укреплении крепости. Власти планируют облагоустроить около 3 гектаров территории. По предварительным подсчетам на реализацию первой очереди проекта понадобится около 45 млн рублей.

— Если сейчас центр принимает порядка 450 человек ежегодно, то с развитием инфраструктуры можно будет принимать до 500 человек ежемесячно. Мы сможем охватывать всю молодежь республики. Это будет, если хотите, такой патриотический лагерь «Зубренок», рассказал «Белте» директор Брестского областного центра молодежи и творчества Виктор Иванов.

В феврале 2022 года за три недели до войны в Украине в Брестскую крепость приезжали министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин. Они ознакомились с планами развития патриотического центра.

Восстановили цитаты Сталина

Один из создателей действующего центра — брестчанин Петр Пицко. На момент открытия учреждения в 2018 году Пицко занимал должность второго секретаря городского комитета БРСМ. После стал руководителем патриотического центра.

Пицко — сторонник идей «русского мира». В 2018 году он был организатором акции «Бессмертный полк», на его странице во вконтакте посты из «патриотических» пабликов «Русский дом в Бресте», «Горячие точки», «Великая Россия — эту страну не победить». Месяц назад он опубликовал пост о Ларисе Гениюш, где назвал поэтессу «врагом народа».

В 2018 году Пицко решил восстановить казарму рядом с патриотическим центром. Тогда они вместе с единомышленниками спилили кусты и деревья вокруг заброшенных казарм, а разбитые окна закрыли баннерам с фотографиями военных реконструкторов в униформах солдат Красной армии и вермахта. На стенах казармы воссоздали советские лозунги — например, «Да здравствует партия Ленина-Сталина — вдохновитель и организатор наших побед!» или сталинская цитата «Изучать противника, улучшать разведку, глаза и уши армии, помнить, что без этого нельзя бить врага наверняка».

На эти лозунги обратили внимание активисты брестской инициативы «За свой город». Они посчитали, что подобная «реконструкция» навредила историко-культурной ценности Брестской крепости. Министерство культуры согласилось с активистами и потребовало убрать все надписи и баннеры с фасада казармы. Пицко оштрафовали на 10 базовых величин.

После этого случая Пицко ушел с должности руководителя патриотического центра. В интервью «Реальному Бресту» он заявил, что никуда не уходит и продолжает работать с детьми. Пицко уточнил, что сам решил «перейти на несколько другую работу» и его «напрягает администрирование». На какую должность перешел Пицко, он не уточнил.

Сейчас активист организовывает субботники, проводит экскурсии и занимается физической подготовкой детей. Руководит центром Виктор Радомский — бывший начальник штаба 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Обучают строевой подготовке и рукопашному бою

Учреждение размещается в здании 1933-1935 годов постройки на Кобринском укреплении Брестской крепости. После войны здесь размещался 111-й гвардейский артиллерийский полк, а с 2003 года здание пустовало.

Летом патриотический центр организовывает лагеря, а в школьное время принимает детей на учебно-тренировочные сборы. На них детей обучают строевой подготовке, рукопашному бою, навыкам по сборке и разборке оружия. В ноябре 2018 года центр вместе с российском центром науки и культуры организовали лагерь «Единство». Участниками лагеря стали подростки из Чечни и Беларуси.

На международный лагерь добровольцев «Хранители», который центр открыл вместе с российским центром науки и культуры, в 2018 году в Брест приехали подростки из России, а на открытии присутствовал Роман Масан — главный специалист-эксперт Российского центра науки и культуры в Бресте.

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На странице центра во вконтакте много репостов из группы центра молодежного творчества. Например, 1 апреля в Бресте прошел областной турнир «Братство» по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Дня единения народов Беларуси и России. В октябре 2022 года делегация Брестской области участвовала в марафоне «Багратион», который проходил в Курской и Брянской областях России, Гомельской, Минской и Брестской областях Беларуси.

Идея создать патриотический центр возникла в 2008 году у членов военно-исторического клуба «Гарнизон» при городском комитете БРСМ.

— Публично идею озвучили в 2013 году на форуме «Молодость. Традиции. Будущее». Проект впервые показали президенту. Спустя два года концепцию создания молодежного патриотического центра мы выдвинули на 42-м съезде БРСМ. Глава государства поддержал наше предложение и дал поручение часть средств, заработанных на республиканском субботнике, направить на строительство центра, рассказывает директор Брестского областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.

По словам Иванова в создание центра власти вложили около двух миллионов рублей, а в строительстве поучаствовало более двух тысяч беларусов в составе добровольческих отрядов.