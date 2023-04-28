Беларус выехал из Грузии в Турцию «обнулиться», обратно его дважды не пустили. Юрист считает это нарушением

25 апреля активист отправился в Турцию через пограничный пункт Сарпи, чтобы «обнулиться», так как иностранцам без ВНЖ в Грузии нужно выезжать из страны раз в год. На обратном пути Гацаку отказали во въезде в страну «по иным причинам», как указали в выданном документе.

Беларус попытался заехать в Грузию на следующий день — на границе он запросил международную защиту. Пограничники записали видео, где он рассказал об этом. Спустя 5 часов ожидания активисту выдали документ с отказом во въезде «по иным причинам».

Правозащитник Роман Кисляк считает, что отказ — это нарушение конвенции «О статусе беженцев» 1951 года, а также закона Грузии «О статусе беженца и гуманитарном статусе».

В Статье 11 закона Грузии сказано, что «требованием предоставления убежища является прямо или косвенно выраженное в устной или письменной форме желание лица получить правовую защиту в Грузии». Одним из оснований для предоставления «гуманитарного статуса» является опасность и нарушение прав человека, если он вернется в страну происхождения.

Отказать в статусе беженца могут людям, «в отношении которых есть обоснованное предположение о том, что они создадут угрозу государственной безопасности, территориальной целостности, общественному порядку и публичному правопорядку в Грузии». Также тем, кто совершил тяжкие преступления за пределами Грузии не политического характера, имеют статус беженца другой страны и т.д.

Юрист считает, что после того, как активист заявил о намерении податься на международную защиту, его должны были впустить в Грузию. Также Кисляк отметил, что существует практика Европейского суда по правам человека, когда действия госуорганов могут признать нарушающими европейскую конвенцию «О статусе беженцев».

Сейчас Гацак находится в Турции, недалеко от границы. В Грузии у беларуса остались жена и дочь. Активист планирует легализоваться в одной из европейских стран и сейчас ищет возможность получения визы. Как только прояснится вопрос с легализацией, беларус планирует забрать с собой семью.