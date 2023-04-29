«Думали, его выпустят, когда разберутся, что это ошибка». Гражданина Польши осудили в Беларуси за «агентурную деятельность»

«Обычный парень», влюбленный в Гродно

Первое сообщение о Живолевском появилось 24 апреля от правозащитников — о том, что Гродненский областной суд осудил его на 4 года колонии за агентурную деятельность. Суд длился два месяца: с 27 февраля по 22 марта.

Журналисты «Радыё Свабода» рассказали, что поляку 58 лет, родом он из приграничного поселка под Белостоком. Там у него осталась мама, которая не знает, что сын осужден — собеседники «Радыё Свабода» просили ей не сообщать.

В Беларуси Живолевский живет с 90-х, после женитьбы он переехал в Гродно. Жена Елена тогда работала в магазине duty free на границе. У пары есть сын Артур. Семья занималась мелким бизнесом: в Гродно у них был магазин и точка на рынке с детскими товарами.

Друг семьи рассказал «Радыё Свабода», что Живолевский — «обычный, нормальный, работящий парень», любит Беларусь и не хотел переезжать. Еще один друг вспоминает, что поляк делал хорошие экскурсии по Гродно для приятелей, «потому что был влюблен» [в этот город]. Друзья вспоминают, что он любил ездить за грибами, поиграть в футбол, встретиться с друзьями. Коллекционировал винтажные вещи: картины, скульптуры, посуду, искал их на барахолках.

Друзья говорят, что он держал связь с польским консулом, посещал мероприятия «в этих кругах», политикой не интересовался.

Год в заключении, закрытый суд

Задержали Живолевского около года назад — по словам собеседников «Радыё Свабода», в марте 2022 года. Близкие почти ничего не знали о следствии, а суд проходил в закрытом режиме. Супруга впервые смогла увидеть мужа, когда его вели на суд. Судья — Анатолий Заяц, который известен политическими приговорами.

Мирослав, друг Живолевского, рассказал, что статью ему изменили. Изначально максимальное наказание было до 15 лет колонии, а статья о шпионаже, по которой судили гражданина Польши, предполагает до 7 лет.

В заключении Ежи «держался хорошо», несмотря на ужасные условия содержания. Близкие были уверены, что это ошибка и его выпустят, «когда разберутся».

Друг Мирослав в материале «Радыё Свабода» говорит, что Лукашенко хорошо управляет страной, но ехать теперь в Гродно опасается. Жена и отец отказались комментировать что-либо изданию.