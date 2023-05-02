«Брестская Нина Багинская», диссидентка со стажем. Кто такая 66-летняя Елена Гнаук, которую повторно судили в колонии

«Мемориал», знакомство с Позняком и Беляцким

Елена родилась в деревне Псыщево в Ивановском районе. Сразу после школы вышла замуж. Закончила Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), сейчас это Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, позже получила и второе высшее образование — закончила факультет международной экономики МГИМО, пишет «Брестская газета».

«Там училось много партийных руководителей. И тогда я, простая девушка из деревни, увидела всю суть советской системы. И этот институт сделал из меня диссидента, потому что я увидела, что власть говорит одно, а делает другое. И когда началась перестройка, начал создаваться Народный Фронт, я была в первых рядах», — рассказывала Елена об учебе в ВЮЗИ в интервью «Белсату».

У Елены трое детей, как она сама говорила, очень дружных и поддерживающих ее в протестных акциях. Сейчас дети Елены ведут инстаграм-аккаунт, посвященный новостям о маме. А в 2020 году сына Елены задерживали вместе с ней.

Еще в 90-х годах Елена активно участвовала в политической жизни страны, занималась правозащитной деятельностью, вместе с основателем правозащитного центра «Вясна» Алесем Беляцким участвовала в конференции «Мемориала», была знакома с академиком Андреем Сахаровым. Позже вступила в БНФ, познакомилась с Зяноном Позняком. Однако из-за переезда и работы в Москве на некоторое время деятельность в БНФ прервалась.

Как рассказывала Елена «Белсату», с 1993 по 2000 год она жила в Москве, там у нее была своя компания, но в итоге ей пришлось вернуться в Беларусь. Бизнес, по ее словам, у нее «отжала» российская власть, за короткий срок Елена потеряла и офис, и квартиру.

«Экстремистка» с 2011 года

В 2011 году в Беларуси Елена написала и напечатала 200 экземпляров брошюры «Особое мнение, или обращение христианки», и разослала ее в различные министерства и ведомства. Как пишет «Брестский курьер», в управлении КГБ по Брестской области книгу тогда определили как «издание апологетического характера религиозной организации, относящейся к типу нетрадиционных культов (неокульт), известной под названиями "Церковь Последнего Завета", "Община единой веры", секта "Виссариона"».

В других инстанциях реакция была иная. В Министерстве культуры, например, как пишет издание, Гнаук поблагодарили за подаренный экземпляр и сообщили, что передадут его в Национальную библиотеку.

Однако позже Суд Брестского района все же признал книгу экстремистскими материалами.

Больше 10 задержаний, пять уголовных статей

В 2020 году Елену Гнаук задерживали на акциях протеста, перезадерживали после судов, назначали штрафы, но она, несмотря на это, каждое воскресенье продолжала приезжать в Брест на марши. В медиа ее называли «брестской Ниной Багинской».

В мае 2021 года Гнаук приговорили к двум годам домашней химии по «хороводному делу», а через четыре месяца активистку осудили на три года домашней химии за оскорбление президента, которое произошло во время рассмотрения предыдущего дела. Суммарно Гнаук нужно было отбыть три года домашней химии.

Во время отбывания наказания активистку задерживали и отправляли в ИВС. Однажды, например, поводом для задержания стало фото в инстаграме с тремя платками белого и красного цветов.

17 июня суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 200 рублей по статье о клевете в отношении Лукашенко и дискредитации Беларуси. Как пишет правозащитный центр «Вясна», ссылаясь на материалы дела, поводом стали посты в инстаграме и фейсбуке про курдские семьи, положение мигрантов в Беларуси, а также обращения в постах к Лукашенко.

Гнаук после оглашения приговора перевели из Пружан в барановичский СИЗО-6, в котором ее на более чем полтора месяца поместили в карцер. Власти также включили Елену Гнаук в «список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Уже в колонии в декабре прошлого года активистку помещали в ПКТ более, чем на два месяца. Кроме того, ее лишили передач, звонков, свиданий и сократили отоварку с трех базовых величин до одной.

28 апреля активистке добавили один год к основному сроку за злостное неповиновение администрации колонии, сообщают родственники. На суд по этому делу Гнаук не допустили.