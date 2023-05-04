10 диверсий за 10 дней. Что происходит в России, где нет войны, но горят нефтебазы и взрываются дроны

Атака беспилотников на оккупированный Севастополь

В ночь на 24 апреля Севастополь атаковали дроны. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев. По словам чиновника, один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали», — написал Развожаев.

Утром 29 апреля в Севастополе вспыхнул пожар на хранилище топлива.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1 000 кв м, пожару присвоен 4-й класс», — сообщил глава оккупационной администрации Развожаев.

Также он рассказал, что хранилище, вероятно, атаковали два беспилотника, потому что «в двух разных частях произошло возгорание».

Еще одна атака дронами произошла в Севастополе 1 мая. По словам Развожаева, один беспилотник сбила ПВО при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй — над территорией Крыма.

5 дронов в Московской области

В Москве и Московской области за 23-24 апреля обнаружили пять беспилотных летательных аппаратов «неизвестного происхождения».

Утром 24 апреля рядом с Ногинском нашли дрон UJ-22 Airborne. По данным Shot, на нем было 17 килограммов взрывчатки. Позже в двух километрах обнаружили квадрокоптер, оборудованный камерой.

В 20 километрах от этого места, в Павло-Посадском городском округе, как сообщал Shot, нашли беспилотник с размахом крыльев в два метра, на котором были два парашюта.

По данным Baza, утром 23 апреля сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне увидели упавший квадрокоптер с видеокамерой, рядом лежал перцовый баллончик.

Вечером 24 апреля сообщалось, что несколько рейсов из Внуково были задержаны после поступления информации о неизвестном беспилотнике. Пресс-служба аэропорта объявила, что транспортный узел работает «в штатном режиме».

Обстрелы Белгородской области

27 апреля обстреляли приграничное село Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По версии чиновника, это сделали ВСУ. В результате обстрелов женщина получила осколочное ранение, ее доставили в больницу.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате обстрела была повреждена крыша сельхозпредприятия и выбиты окна.

Обстрелы Брянской области

В ночь на 30 апреля дважды обстреляли поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По версии российских властей, поселок обстреляли ВСУ.

В результате обстрела поселка, по словам Богомаза, погибли четыре человека, двое ранены.

Подрыв поездов в Брянской области

1 мая в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел локомотив грузового поезда, тепловоз которого числится в парке локомотивного депо Гомеля.

В поезде находилась локомотивная бригада Гомеля, никто не пострадал. «На 136 километре перегона Унеча — Рассуха в 50 метрах от грузового поезда №2528 формирования Беларуской железной дороги сработало "неустановленное взрывное устройство". Поезд направлялся из Гомеля в Брянск, в его составе было 78 вагонов, с рельс сошло восемь», — сообщила пресс-служба Минтранса.

На следующий день, вечером 2 мая на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сообщила Российская железная дорога.

По информации РЖД, пострадавших нет, на участке демонтируют поврежденное железнодорожное полотно и готовятся к укладке нового пути.

Возгорание нефтебазы в Краснодарском крае

В ночь на 3 мае в кубанском поселке Волна на Таманском полуострове загорелся резервуар с топливом компании «Таманьнефтегаз». Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Площадь пожара оценили в 1,2 тысячи квадратных метров. Причину пожара чиновники не назвали.

Атака беспилотников на Кремль

По утверждению российских властей, в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию Владимира Путина. Такое сообщение опубликовали на сайте Кремля.

Российские власти пишут, что дроны вывели из строя. Путин не пострадал, его рабочий график не изменился, добавляют в Кремле.

— Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, — говорится на сайте.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал BBC, что у Украины нет информации о «так называемых ночных атаках на Кремль».

В пророссийских каналах появились видео атаки, но их достоверность не подтверждена; источники записей неизвестны. Один из роликов появился в телеграм-канале Zergulio, который ведет российский провоенный блогер Сергей Колясников.