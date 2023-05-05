Таблица деструктивных элементов. Силовики показали 74 задержанных беларусов в видеоотчетах о «зачистках» против экстремизма

Иллюстрация: Соня Владимирова / Медиазона
С 18 марта по 4 мая телеграм-каналы, близкие к силовикам, опубликовали 12 роликов с задержаниями беларусов из Гомеля, Бреста и Гродно. На видео показаны 74 человека. В постах авторы отчитываются о «комплексной отработке лиц, занимающихся "экстремистской" деятельностью». «Медиазона» изучила видео силовиков, нашла некоторых задержанных и узнала подробности, что стоит за такими «отработками».
Все ролики, посвященные «отработке по выявлению деструктивных элементов», проходят по похожим «сценариям»: сотрудники ОМОН в бронежилетах, касках и с кувалдой в руках заходят в подъезды домов. Звонят в квартиры и, если им не открывают, вскрывают замок, заходят, кладут людей на пол и задерживают.
В роликах показано как людей задерживают и на улицах. В видео, опубликованном 23 марта видно, как силовик открывает дверь авто, показывает удостоверение, а после сотрудники ОМОН достают человека, кладут его на землю и задерживают.
У некоторых омоновцев в роликах на амуниции видны георгиевские ленты и шевроны с позывными «Бугор» и «Купер». Каждый пост об «отработке» сопровождается коллажем из фотографий задержанных.
Больше всего видео за полтора месяца появилось с гомельчанами — 8 роликов, где «фигурируют» 53 человека. Гомельчане на видео рассказывают, за что задержаны. Среди «признаний» — распространение «экстремистских материалов», комментарии в чатах, оскорбительные посты в адрес чиновников, силовиков, военных, а таккже призывы «выходить на улицы и блокировать движение транспорта».
В публикации от 23 марта авторы поста указали, что беларусов задержали «в ходе проверки информации, поступившей через бот обратной связи» и «выявили тщательно скрывающих свою темную деятельность деструктивных элементов общества».
В одном из роликов на лице у задержанного видны гематомы, еще у одного — следы земли на щеке и лбу.
31 марта телеграм-канал опубликовал видео задержания четверых гомельчан, которые «вынашивали планы по дестабилизации обстановки в Беларуси» и «имели связи» с полком Калиновского.
Авторы канала назвали жителей Гомеля «спящей ячейкой экстремистов», которые «разжигали социальную вражду и ненависть в интернете, оскорбляли представителей власти», создали «экстремистское формирование».
«Медиазона» нашла страницы во «Вконтакте» троих задержанных — Игоря Черноусова, Дмитрия Папкова и Константина Гвоздева. На сообщения они не отвечают.
Авторы канала сообщают, что людей задерживали также в Мозыре и Калинковичах.
О массовых задержаниях известно и в Брестской области. 20 апреля близкий к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал пост о продолжении «массовых задержаний лиц, осуществляющих "экстремистскую" деятельность».
Беларусов задержали за «картинки нацистских символик» в социальных сетях и пересылку постов друзьям из телеграм-канала Nexta-live.
«Медиазона» узнала, что двоих пинчан, показанных на «покаяльном» видео, задержали за месяц до публикации ролика — 24 марта. Их обвинили в распространении «экстремистских материалов». Одного из задержанных уволили с госпредприятия после 15 суток ареста. Второго оштрафовали после трех суток задержания.
В одном из майских видео, где смонтированы несколько задержаний, показали брестского журналиста Максима Хлебца, где он утверждает, что делал репост «экстремистских материалов». Хлебца арестовали на 7 суток более пяти месяцев назад — еще в ноябре 2022 года.
27 апреля близкий к силовикам телеграм-канал «Пульс Гродно» опубликовал видео «зачистки региона». На «покаяльном» видео показали семь человек.
Один из задержанных на «покаяльном» видео — 54-летний предприниматель из Зельвы Виктор Ламеко. Его задержали 29 марта за распространение «экстремистских» материалов и назначили штраф 1800 рублей.
Позже беларуса обвинили в клевете на Лукашенко. Сейчас беларус находится в СИЗО-6 в Барановичах. Пока Ламеко находился в изоляторе, у него умерла мама.
На втором видео, опубликованном 28 апреля, один из задержанных — правозащитник Виктор Сазонов. Его задержали 7 апреля возле собственного дома. 10 апреля Сазонова осудили за распространение «экстремистских» материалов и оштрафовали на 925 рублей. После суда правозащитника отпустили.
«Медиазона» связалась с бывшим сотрудником Следственного комитета. Наш собеседник считает, что подобные «отработки» и такой «отрыв» Гомеля по задержанным — не показатель активности силовиком именно в этом регионе, в остальных ситуаици может быть такая — «мы не знаем полной картины по стране».
— «Палочная» система устроена так, что в следующем месяце нужно дать либо больше [задержаний], либо столько же, как и в предыдущем, чтобы не портить статистику.
Наш собеседник не верит, что беларусы доносят друг друга. «Им просто важно посеять в людях страх, чтобы все жили в атмосфере этого страха. Подобная акция в медиа создана для запугивания людей», объясняет бывший следователь.