Таблица деструктивных элементов. Силовики показали 74 задержанных беларусов в видеоотчетах о «зачистках» против экстремизма

Задержанных беларусов за этот период больше, чем 74. «Медиазона» обратила внимание именно на формат видео силовиков, где смонтированы несколько задержаний в одном городе и говорится о «зачистках» и «отбработках». В каналах, близких к силовиками, по-прежнему появляются видео с задержанием и «признанием» одного человека.

ОМОН, георгиевские ленты и кувалда. Сценарий видео

Все ролики, посвященные «отработке по выявлению деструктивных элементов», проходят по похожим «сценариям»: сотрудники ОМОН в бронежилетах, касках и с кувалдой в руках заходят в подъезды домов. Звонят в квартиры и, если им не открывают, вскрывают замок, заходят, кладут людей на пол и задерживают.

В роликах показано как людей задерживают и на улицах. В видео, опубликованном 23 марта видно, как силовик открывает дверь авто, показывает удостоверение, а после сотрудники ОМОН достают человека, кладут его на землю и задерживают.

У некоторых омоновцев в роликах на амуниции видны георгиевские ленты и шевроны с позывными «Бугор» и «Купер». Каждый пост об «отработке» сопровождается коллажем из фотографий задержанных.

Гомель. «Спящая ячейка экстремистов»

Больше всего видео за полтора месяца появилось с гомельчанами — 8 роликов, где «фигурируют» 53 человека. Гомельчане на видео рассказывают, за что задержаны. Среди «признаний» — распространение «экстремистских материалов», комментарии в чатах, оскорбительные посты в адрес чиновников, силовиков, военных, а таккже призывы «выходить на улицы и блокировать движение транспорта».

В публикации от 23 марта авторы поста указали, что беларусов задержали «в ходе проверки информации, поступившей через бот обратной связи» и «выявили тщательно скрывающих свою темную деятельность деструктивных элементов общества».

В одном из роликов на лице у задержанного видны гематомы, еще у одного — следы земли на щеке и лбу.

31 марта телеграм-канал опубликовал видео задержания четверых гомельчан, которые «вынашивали планы по дестабилизации обстановки в Беларуси» и «имели связи» с полком Калиновского.

Авторы канала назвали жителей Гомеля «спящей ячейкой экстремистов», которые «разжигали социальную вражду и ненависть в интернете, оскорбляли представителей власти», создали «экстремистское формирование».

«Медиазона» нашла страницы во «Вконтакте» троих задержанных — Игоря Черноусова, Дмитрия Папкова и Константина Гвоздева. На сообщения они не отвечают.

Авторы канала сообщают, что людей задерживали также в Мозыре и Калинковичах.

Брестская область. Переслал другу пост Nexta = экстремистская деятельность

О массовых задержаниях известно и в Брестской области. 20 апреля близкий к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал пост о продолжении «массовых задержаний лиц, осуществляющих "экстремистскую" деятельность».

Беларусов задержали за «картинки нацистских символик» в социальных сетях и пересылку постов друзьям из телеграм-канала Nexta-live.

«Медиазона» узнала, что двоих пинчан, показанных на «покаяльном» видео, задержали за месяц до публикации ролика — 24 марта. Их обвинили в распространении «экстремистских материалов». Одного из задержанных уволили с госпредприятия после 15 суток ареста. Второго оштрафовали после трех суток задержания.



В одном из майских видео, где смонтированы несколько задержаний, показали брестского журналиста Максима Хлебца, где он утверждает, что делал репост «экстремистских материалов». Хлебца арестовали на 7 суток более пяти месяцев назад — еще в ноябре 2022 года.

Гродно. «Зачистка региона»

27 апреля близкий к силовикам телеграм-канал «Пульс Гродно» опубликовал видео «зачистки региона». На «покаяльном» видео показали семь человек.

Один из задержанных на «покаяльном» видео — 54-летний предприниматель из Зельвы Виктор Ламеко. Его задержали 29 марта за распространение «экстремистских» материалов и назначили штраф 1800 рублей.

Позже беларуса обвинили в клевете на Лукашенко. Сейчас беларус находится в СИЗО-6 в Барановичах. Пока Ламеко находился в изоляторе, у него умерла мама.

На втором видео, опубликованном 28 апреля, один из задержанных — правозащитник Виктор Сазонов. Его задержали 7 апреля возле собственного дома. 10 апреля Сазонова осудили за распространение «экстремистских» материалов и оштрафовали на 925 рублей. После суда правозащитника отпустили.

Бывший следователь: «Это акция устрашения людей»

«Медиазона» связалась с бывшим сотрудником Следственного комитета. Наш собеседник считает, что подобные «отработки» и такой «отрыв» Гомеля по задержанным — не показатель активности силовиком именно в этом регионе, в остальных ситуаици может быть такая — «мы не знаем полной картины по стране».

— «Палочная» система устроена так, что в следующем месяце нужно дать либо больше [задержаний], либо столько же, как и в предыдущем, чтобы не портить статистику.

Наш собеседник не верит, что беларусы доносят друг друга. «Им просто важно посеять в людях страх, чтобы все жили в атмосфере этого страха. Подобная акция в медиа создана для запугивания людей», объясняет бывший следователь.