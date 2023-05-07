Был членом БНФ, вел блог, осужден за мем. Что известно о политзаключенном Николае Климовиче, умершем в колонии

Николай Климович родился 27 сентября 1961 года. В 1991 году он закончил институт культуры в Москве. Климович утверждал, что там познакомился с Леонидом Агутиным, которого он «раскручивал» в начале 90-х.

В соцсетях Климов указывал, что в конце 80-х работал администратором в телекомпаниях «РТР» и «Останкино» в Москве, а с 2003 по 2013 — менеджером по продажам мороженого в «Морозпродукте», торговым представителем «ЮниПрессМаркет».

Климович вел свой блог под псевдонимом Николай Верасень. Последняя публикация в блоге появилась за день до суда над блогером — 27 февраля 2023 года. Посвящена она Сергею Дудко — капитану 2 ранга, погибшем на подлодке «Курск». Несколько постов до этого он писал о задержаниях беларусов и войне в Украине.

В июле 2020 Климовича госпитализировали в городищенскую психбольницу, из которой он вышел через 21 день.

«В психушке не был ни разу и никогда не стоял на учёте. Только там мне один из врачей намекнул, что если бы я поменьше раскрывал рот в интернете, то сидел бы дома. Я у врачей хотел выяснить, почему на 21 день меня поместили в больницу, а не на 14. Здесь находились клиенты по второму и третьему разу, а им на 14 дней пребывания. На что мне ответили: "21 день. Выйдешь после выборов"», — рассказывал Климович в интервью «Першаму рэгіёну».

В этом же интервью Климович предполагал, что в больницу его положили, потому что он — независимый блогер, который освещает «в своих постах политические события и социальные проблемы Пинска». Также блогер рассказал, что состоял в партии БНФ с момента ее основания, а его членский билет подписан Зяноном Позняком.

В декабре 2022 года Климовича задержали за «антивоенный пост» и доставили в ИВС, откуда его в больницу забрала скорая помощь (у Климовича вторая группа инвалидности по сердцу).

До суда, который прошел 10 февраля 2023 года, блогер был на свободе. Климовичу вменили распространение нацистской символики. В «Одноклассниках» он поставил реакцию «смешно» под карикатурой на Владимира Путина, изображенного в нацистской форме. Судья Андрей Бачило назначил ему штраф в размере 111 беларуских рублей.

28 февраля над Климковичес прошел еще один суд. В этот раз его судили по уголовной статье. Судья Пинска Андрей Бачило приговорил Климовича к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко. Как пишут правозащитники, поводом стал сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в социальной сети.

Беларуса арестовали в зале суда и для отбывания срока перевели в исправительную колонию №3 в поселке Витьба Витебской области.

7 мая стало известно, что Николай Климович умер в колонии в возрасте 61 года. Дежурный в колонии ответил журналисту «Медиазоны», что никакой информации по телефону предоставить не может. Один из знакомых Климовича сообщил «Медиазоне», что тело блогера смогут забрать только после 10 мая из-за больших выходных.