У границы с Россией перекопаны тропы, а у выезжающих в Польшу спрашивают «карту побыта». Как беларусов проверяют пограничники и не только

Граница с Россией: появились проверки, перекопаны тропы

5 мая на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих начали проверять документы. Контроль на границе ввели в рамках ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз (иностранцы, получившие беларускую или российскую визу, смогут посещать обе страны по одной визе), объясняет «DW Беларусь».

На границе с Россией в день появления контроля образовалась очередь. По информации издания «Флагшток», 8 и 9 мая на одном из переходов на границе с Россией усилили меры контроля. Беларусов, которые ранее попадали в поле зрения «силовиков», вызывали «на разговор» и под запись на видеокамеру задавали вопросы, связанные с протестами. Также требовали разблокировать телефон для проверки — смотрели фото, подписки, лайки.

Телеграм-канал «Списки задержанных» сообщал, что волонтерам стало известно о задержаниях на границе с Россией.

В Могилевской области начали перекрывать мелкие дороги и перекапывать тропы, ведущие в Россию, писал «Магілёў. Media».

Участники чата «Граница РФ-РБ» писали, что на беларуской стороне трассы M-1 нет контроля, на российской стороне проверяют паспорта и просят открыть багажник, а в пропускном пункте «Ляды» информацию о проезжающих пограничники «записывают в тетрадку».

Сейчас на границе России и Беларуси очереди уменьшились. Пользователи чата «Граница РФ-РБ» пишут, что прохождение границы занимает до часа, а на трассе М1 сегодня нет нет машин ни со стороны России, ни со стороны Беларуси.

Граница с Литвой: «Спрашивали, знаю ли я Павла Либера»

Источники издания Hrodna Life сообщали, что на литовско-беларуской границе работали сотрудники КГБ: допрашивали и проверяли телефоны.

Один из беларусов рассказал изданию, что 8 мая ехал из Литвы в Беларусь на автобусе. На паспортном контроле багаж пассажира осмотрел таможенник, а после его повели в актовый зал, где сидели двое в гражданском.

«Сказали, что они пограничники, и начали расспрашивать: куда ездил, зачем, с кем встречался. Осмотрели телефон. Спрашивали, знаю ли я Павла Либера и еще одного человека (не запомнил фамилию). Длилось это (они назвали это "беседа") минут 40. Я робко пытался спросить, почему все это [происходит] (я не привлекался), но они ничего не объяснили», — написал он в одном из чатов, где обсуждают границу.

О проверках сообщают и другие пользователи чатов, пишет Hrodna Life. Один из них написал, что в «Каменном Логе» сотрудники КГБ выборочно допрашивали и смотрели телефоны. Другие пользователи подтвердили, что накануне 9 мая «очень сильно» проверяли въезжающих в Беларусь. В частности, тщательные проверки были в «Лоше» и «Каменном Логе» на литовско-беларуской границе, польско-белорусской и латвийско-белорусской.

Информацию о дополнительных проверках на границе подтверждает и телеграм-канал «Списки задержанных». Авторы канала зафиксировали случаи, когда людей после беседы задерживали по административным статьям.

«По данным из различных источников при въезде в Беларусь из Польши и Литвы осуществляется дополнительный контроль граждан, которые ранее были задержаны по "политическим" статьям (возможно, по базе "Беспорядки"). Это касается въезжающих на личных авто, на рейсовых автобусах и даже водителей-дальнобойщиков».

Кроме этого, у некоторых выезжающих беларуские пограничники просили предъявить «карту побыту», пишут пользователи чата «ГраницаBY».