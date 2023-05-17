Кажется, что в Беларуси зачистили все инициативы. Но есть проект «КОТОС», который решает местные проблемы, — он до сих пор работает

«Мільёны беларусаў застаюцца ўнутры краіны, яны водзяць дзяцей у школы, яны карыстаюцца грамадскім транспартам, дарогамі і ў іх ёсць запатрабаванне, каб павялічваўся ўрозвень якасці жыцця. Каб грошы накіроўваліся на іх патрэбы, таму што мы ўсе плацім падаткі», — объясняет Змитер Кухлей, основатель проекта «КОТОС».

«КОТОС» консультирует жителей беларуских городов по решению местных проблем: плохие дороги, неотремонтированные поликлиники, отсутствие детских площадок и других.

«КОТОС» появился в 2020 году на волне дворового движения и работает до сих пор. По словам Змитра Кухлея, который сейчас живет в Польше, во время протестов беларусы хотели вместе организовывать активности — и у них появилась возможность объединиться вокруг решения местных проблем.

По наблюдения Кухлея, несмотря на то, что политическая активность беларусов угасает, желание решать насущные проблемы остается, поэтому консультации команды остаются востребованными.

Змитер Кухлей рассказывает, что «КОТОС» помог отремонтировать дороги в Бресте и в деревне Ивьевского района, благоустроить двор и детскую площадку в Слуцке. Сейчас активисты добиваются установки детской площадки в Минском районе и занимаются экологическими вопросами. Он не рассказывает подробно о решенных проблемах в целях безопасности. По словам Кухлея, проект помогает только опосредованно и без опубличивания.

В конце 2020 года и в начале 2021 «КОТОС» организовывал офлайн-мероприятия в областных центрах: активисты проводили тренинги по развитию самоуправления, рассказывали о выборах в территориальное общественное самоуправление. По его оценкам, мероприятия посетили около 500 человек.

Весной 2021 встречи перешли в онлайн, за два года их посетили около 300 человек.

«У асноўным наша аўдыторыя гэта людзі, якія жывуць у Беларусі ў вялікіх гарадах, але таксама часам далучаюцца і з вёсак, просяць пракансультаваць», — говорит Кухлей.

Депутатка уехала из Беларуси, но продолжает помогать горожанам

После запуска проекта «Это наш город» вместе с уехавшей из Беларуси депутаткой Мингорсовета Ольгой Тесаковой «КОТОС» начал поднимать вопросы не только детских площадок и плохих дорог, но и распределения бюджетных средств.

Например, Тесакова выпустила видео о том, каким образом распределяются деньги на перевод Минска на артезианские источники. По ее словам, сметная стоимость проекта выросла почти в два раза, потому что Мингорисполком и Мингорсовет получили «полный карт-бланш на освоение бюджета» и назначение генеральных подрядчиков, минуя тендеры.

«Меня очень возмутило, что как то без особого шума прошел закон "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", который дает какие-то невероятные льготы городу Минску в назначении подрядчиков. И, простите меня за сленг, это неприкрытый распил бабла. А мы уже этому не удивляемся», — говорит Тесакова.

По словам депутатки, на сайте проекта «Это наш город» есть библиотека кодексов и законов, которые помогут составить обращение к властям.

«Сделали много шаблонов уже готовых обращений. У нас есть чат-бот обратной связи, где можно описать свою проблему, и мы поможем составить обращение к властям», — рассказывает Ольга Тесакова.

Она говорит, что это «не политический контекст, а исключительно местная проблематика». Депутатка делится недавним успехом: в одной деревне проект помог местным жителям добиться ремонта дороги.

«Просто когда происходят такие события, начиная с 20-го года, очень важно помнить о норме. Вот мы ко всему привыкшие, но понятие о норме должно постоянно напоминать, что "это ненормально, так не работает". И мы пытаемся адаптироваться, но при этом продолжаем напоминать, как это все должно функционировать», — говорит депутатка.

Летом она будет консультировать граждан о том, как они могут влиять на местный бюджет и продвигать в государственные инвестиционные программы необходимые объекты — например, поликлиники.

«У нас бывает, люди написали, объяснили проблему, мы шаблон обращения направили, получили свое "спасибо" и все. И дальше не всегда люди продолжают нас держать [в курсе]. Мы не настаиваем, мы на этом не пиаримся. Тактика мелких дел», — объясняет Тесакова.

По словам депутатки, это такой нарратив, что детские площадки, дороги, устройство поликлиник — «типа не политика, это вот "уладкаванне жыцця"». По мнению Тесаковой, решать такие проблемы «сейчас безопасно».

Она предполагает, что перед выборами власти не хотят «недовольных граждан», поэтому сейчас появилось окно возможностей: «Если из-за того, что яму на дороге не чинят пять лет, на улицу выйдут недовольные люди, то начнутся вопросы — а так ли [хорошо] мы живем?»

«Кочанова каждый месяц проводит единый день приема. Последний длился 12 часов. Судя по ответам, которые периодически публикуют, там действительно просто вопросы ЖКХ, неправильно начисленной зарплаты. То есть не то, чем должен заниматься Совет Республики. Если даже они сейчас этим занимаются, это очевидные возможности, которые мы не можем проигнорировать», — считает Тесакова.

Недавно Мининформ заблокировал сайты «КОТОС» и «Это наш город». В ближайшее время проекты проведут вебинар по цифровой безопасности, где расскажут о подходящих VPN.