Как отправить перевод, письмо, посылку и подарок политзаключенному. Поддерживаем репрессированных беларусов из любой точки мира

По списку правозащитного центра «Вясна» в Беларуси сегодня 1 525 политзаключенных. Правозащитники из dissidentby считают политическими заключенными 1 786 человек. У инициатив отличаются критерии признания человека политзаключенным, поэтому их количество по подсчетам разных правозащитных инициатив тоже различается.

Письма

До начала полномасштабной войны в Украине общая ситуация с корреспонденцией была лучше, отмечают правозащитники. С февраля 2022 года переписку для политзаключённых начали блокировать, но «прорваться» можно. Письма в заключении — это очень важно. Политзаключённые называют их «глотком свежего воздуха».

На странице инициативы «Вольныя Паштоўкі» и онлайн-музея «Летят Письма» можно прочесть много трогательных слов от заключенных о важности переписок.

Письма от руки

Письма заключённым могут отправлять любые люди из любых стран — по законодательству нет никаких ограничений. Этот способ поддержки доступен всем, только нужно немного упорства. Потому что на практике в Беларуси право заключённых на корреспонденцию часто нарушается. Во многих колониях, например, в основном передают письма только от родственников, внесенных в личное дело.

Можно отправить обычное бумажное письмо в обычном конверте, в конверте 1 класса или заказное. При последних двух вариантах отправляющий может отследить вручение письма в колонию и в последующем использовать эти данные для написания жалоб в ДИН, если вдруг письмо не дошло до адресата.

В конверт можно вложить марки, открытки-раскраски, наклейки (это особенно ценно, но их не всегда пропускают), календарик, раскраски, рисунки, квизы, викторины, другие конверты и многое другое.

Сервисы для написания писем

Письма из-за границы начали доходить хуже, но иногда весточки всё же пробиваются. Если вы пишете политзаключенному из-за границы, вложите марку, чтобы он мог ответить вам, или можно воспользоваться сервисами для написания писем.

«Майстэрня паштовак салідарнасці». Это волонтёрский проект, где волонтёры и волонтёрки переписывают письма из формы, заполненной вами, и отправляют их «под беларускими марками» в места лишения свободы. Это бесплатный сервис, но не забывайте донанить. Если указать обратный адрес в Беларуси, откуда вам передадут письмо, есть шанс получить ответ.

dissidentby. Бесплатный сервис от правозащитников из dissidentby. Тут можно отследить доставку письма через бот. Если будет получен ответ, он также придет в установленный бот фотографией. В сервисе также есть возможность написать письмо близким политзаключеннхы.

politzek.me. Это проект штаба Виктора Бабарико. На сайте инициативы есть конструктор писем, который позволяет создать свое письмо и отправить его нескольким политзаключенным сразу.

«письмо.бел». Это платный сервис, в котором можно купить открытки и конверты, создать свой список контактов с адресами политзаключённых и делиться в соцсетях фактам отправки письма. Преимущества этого сервиса в том, что там можно отправлять много фото — их распечатывают как цветные открытки.

Телеграммы и открытки

Не стоит забывать про быстрый и короткий способ поддержки политзаключённого — телеграммы. Их можно отправить из отделения почты или городского телефона по номеру 166. Не забудьте подписаться, если хотите, чтобы заключённый знал, от кого пришла весточка.

Так отзывается о телеграммах один из заключенных: «Твоя телеграмма — две строки, 82 буквы — вместила огромное количество тепла и даже немножечко вдохновила меня на поступки в будущем».

Родственники политзаключенных говорят, что открытки в колонии доходят лучше, чем письма. У правозащитников такой статистики нет. Но логика в этом все же есть: чем меньше в отправлении слов, тем больше шанс, что оно пройдет цензора.

Денежные переводы

Сегодня денежные переводы — эффективный способ поддержать политзаключённого. До того, как приговор вступит в силу, то есть пока человек находится в следственном изоляторе, сделать денежный перевод может любой человек на почте или с беларускай карты через интернет-банкинг. К сожалению, такой возможности нет с карт других государств.

Во все СИЗО, кроме СИЗО-1 и СИЗО КГБ, доступны переводы через банкинг только с беларуской карты. Реквизиты можно найти на сайтах dissidentby и «Вясны».

При переводе через почту необязательно указывать свои ФИО — по закону о защите персональных данных вы не обязаны предоставлять свой паспорт при отправке. Но вернуть перевод, если политзаключенный его не получил, можно только по паспорту.

Если указать свое имя, то заключённый увидит, кто его поддержал, и будет знать о вашей солидарности. На деньги, которые придут на личный счет, заключенный сможет приобрести в «отоварке» (тюремном магазине) необходимые ему вещи или что-то приятное для себя. Например, конверты и марки, сгущёнку или кетчуп.

Плюс такой поддержки также в том, что, если человека этапируют в колонию, то эти деньги с личного счета в СИЗО перейдут на его счет в колонии. Поэтому правозащитники часто призывают поддержать политзаключённых перед апелляцией, чтобы он поехал в колонию с деньгами на счету, которые мог бы там расходовать на личные нужды.

Обратите внимание, что людям, которые внесены в «список террористов», денежные переводы запрещены. Хотя при переводе через службу банкинга «Беларусбанка» иногда все же удается выслать им помощь.

Передачи

Передачи для заключённых в изоляторе могут передавать любые лица, предъявившие паспорт. Но из-за того, что установлен весовой лимит передач — 30 килограмм в месяц — правозащитники очень просят согласовывать передачи с родственниками.

Случается, что близкие не могут передать то, что полизаключенному действительно нужно и о чем он просил, потому что кто-то уже принес 30 килограмм того, что человек не просил.

В колонию передачу осуждённому может передать только родственник, которого внесли в личное дело. Здесь можно напрямую помогать родственникам собрать передачу — у семей на это уходить много денег.

Посылки

Политзаключенные, приговор в отношении которых не вступил в силу, имеют право получать бандероли и посылки в неограниченных количествах. Нужно учесть ограничения: например, нельзя посылать книги и скоропортящиеся продукты. В посылку можно класть то же, что и в передачу, только добавить опись-пересчет в произвольной форме. Согласовывать посылки с родными политзаключенного не нужно, но, если есть связь, то можно узнать, что любит человек.

Количество и весовые ограничения для посылок не определены — только те, что вам сообщат на почте. Но есть исключение для заключенных, которые находятся в брестском СИЗО-7 и для некоторых узников барановичского СИЗО-6. Администрация этих изоляторов засчитывает вес посылок в общий вес передач. В Бресте эти ограничения касаются почти всех политзаключенных, а в Барановичах — только некоторых. Поэтому политзаключенных из этих изоляторов можно поддерживать письмами, телеграммами и денежными переводами.

С недавнего времени заключённым, содержащимся под стражей в СИЗО, по новому указанию ДИН запретили медицинские передачи и бандероли. Теперь им разрешено передавать только витаминно-минеральные комплексы (не более одной упаковки) и инсулин иностранного производства. Другие медикаменты якобы есть в наличии в медицинских частях изоляторов, поэтому передавать их или отправлять бандеролью запрещено.

Доходят посылки и из-за границы. Только помните, что отправленное вами может задержаться на таможне на месяц, поэтому не отправляйте скоропортящиеся продукты.

Для осужденных отправлять передачи могут только близкие родственники.

Помощь семьям заключенных

Из-за границы на помощь семьям заключённым и бывшим политзаключённым можно донатить через несколько инициатив — все они собраны в мобильном приложении Digital Solidarity. Также в приложении «Новая Беларусь» их можно найти в разделе «Узаемадапамога». Вот некоторые из них:

«ПАЛІТВЯЗЫНКА» рассказывает про политзаключённых женщин, отправляет им посылки в тюрьмы и помогает беларускам, которые освободились после политических сроков;

BYSOL организовываеет общие и индивидуальные сборы под каждую семью или бывшего заключенного;

DISSIDENTBY собирает на передачи и переводы политзаключенным, а также на помощь их семьям — можно выбрать одного или несколько адресатов или их семью, и стать их «хранителем»;

в «СТРАНЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» можно жертвовать как на общий сбор, так и на нужды конкретной семьи по проекту «Друг семьи»;

POLITZEK.ME собирает средства на оплату адвокатов и передач;

INEEDHELPBY закупает продуктовые корзины для тех, кто столкнулся с репрессиями;

BY_HELP помогает репрессированным и семьям деньгами.

«ВОЛЬНЫЯ ПАШТОЎКI» выпускают мерч и открытки с рисунками и стихами политзаключенных — их можно получить в обмен на донат, средства идут проекту DISSIDENTBY для оплаты передач политзаключённым.

Главное — ни в коем случае не использовать для донатов беларуские карты.

Поддержка «химиков» и «домашних химиков»

Не забывайте поддерживать политзаключённых, находящихся в исправительных учреждениях открытого типа. Им можно заказывать доставку еды или подарки, но заранее согласовав с ними время. На «химиях» осуждённым можно пользоваться телефонами, поэтому можете держать связь с ними напрямую. Также можете отправить обычную посылку — ограничений на ее содержание нет. Денежные переводы не предусмотрены.

«Химики» советуют отправлять письма «до востребования» — так они смогут сами забрать их на почте и прочитать.

Также в поддержке нуждаются и осужденные по политическим мотивам к «домашней химии». Это большой стресс, поэтому важно поддерживать людей, оставшихся отбывать её в Беларуси. Поддерживать их проще, так как эти люди пользуются социальными сетями и связываться можно непосредственно с человеком.

Правозащитники говорят, что форм солидарности очень много в рамках ваших возможностей. Поддержка словом — это уже будет великим делом. Можно оформить доставку еды или того, что необходимо человеку, например, инструментов для работы. Сделать это можно и из-за границы. Также можно выписывать интересную прессу или заказывать книги. У многих осуждённых на «домашнюю химию» есть дети, поэтому хорошей поддержкой будет помощь в сборах к школе или подготовке к праздникам. Много «домашних химиков» занимаются ремесленничеством — заказывайте их изделия.