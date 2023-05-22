«Я это очень ценю. Опыт офигенный». В Минске судят бизнесмена Эдуарда Бабарико, который провел в СИЗО почти 3 года

Три года назад, вместе с отцом. Задержание

18 июня 2020 года претендента на президентский пост и бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико задержали по пути в Центризбирком и поместили под стражу в СИЗО КГБ. Вместе с политиком задержали и его сына Эдуарда, руководившего сбором подписей в избирательном штабе.

В октябре Александр Лукашенко провел встречу с находящимися в СИЗО КГБ политиками и активистами — в их числе были Эдуард и Виктор Бабарико. Как рассказывала присутствовавшая на встрече член Координационного совета Лилия Власова, Лукашенко тогда назвал условия освобождения банкира.

Этого не случилось. В июле 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере и легализацию средств, полученных преступным путем. В колонии он успел поработать сперва истопником, а затем пекарем. В конце апреля 2023 года Виктор Бабарико попал в больницу. По состоянию на 22 мая о местонахождении политика неизвестно.

33-летний бизнесмен Эдуард Бабарико — один из основателей краудфандинговой платформы «Улей», запущенной в 2015 году при участии «Белгазпромбанка». В конце марта 2019 Эдуард основал фандрайзинговую платформу MolaMola.

В июне 2020 года счета обоих проектов Бабарико заблокировали, и они фактически прекратили свою деятельность.

Почти три года сын политика оставался в СИЗО под следствием. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды или розни.

Практика английского и йоги. СИЗО

В конце января 2022 года штаб Бабарико опубликовал отрывок письма Эдуарда из СИЗО — он писал, что «любовь ко всем и вся» придает ему сил, а поддержка единомышленников доказывает, что «все будет хорошо».

«Мои дни действительно наполнены оптимизмом, добрыми мыслями и позитивными ощущениями. Не шучу и не лукавлю. Буквально каждый день наполнен новыми открытиями и восторгами. Конца и края им нет. Да и люди прекрасны, все без исключения, даже чьи поступки нельзя назвать хорошими», — писал Эдуард.

Переписку с Эдуардом Бабарико, как рассказывают его друзья, наладить очень трудно — письма приходят редко и с большим опозданием. Бывшая коллега по «Улью» Надежда Путято вспоминает: писать Эдуарду она начала вскоре после его задержания, а первый ответ ей пришел только в декабре 2021 года.

В одном из писем Путято арестант признавал, что в изоляторе «периодически бывает тоскливо», но при этом рассуждал об аресте как о вызове, который можно и нужно преодолеть.

— Я это очень ценю. Опыт офигенный. Хотя рекомендовать его никому не буду, так как многое зависит от состояния ума, в котором сталкиваешься с подобными испытаниями, — писал Бабарико-младший.

В другом письме он сам удивлялся своему оптимизму: «Блин, если бы мне однажды сказали, что я буду таким бодрым спустя два года безвыходного нахождения в маленькой комнате без малейшего намека на срок заключения, я бы не поверил».

В июле 2022 года Бабарико дал первое интервью с момента задержания. На вопрос о том, что ему позволяет держаться в СИЗО, он ответил:

«Весь секрет в смыслах, которые я нахожу в своем бессрочном заключении. Тюрьма может быть местом, ворующим жизнь, а может стать уникальной возможностью для развития себя».

По словам бывшей девушки Бабарико Александры Зверевой, Эдуард в СИЗО много читает, занимается йогой и учит английский.

В 2023 году о Бабарико-младшем практически не было новостей. Бывший политзаключенный Александр Демидович рассказывал, что знакомство с Эдуардом повлияло на его «характер и отношение ко всем тюремным приключениям». В 2022 году они несколько месяцев провели в одной камере СИЗО.

«Эдик сразу взял шефство надо мной, как надо относиться ко времени, которое проводишь в заключении, — говорил Демидович. — Нельзя настраиваться суперпозитивно, нужно оценивать происходящее реально и максимально эффективно использовать время. Сам он активно занимается самообразованием, много читает, уделяет внимание духовному развитию. Инициирует дискуссии на какие-то темы. Это сильно помогает настроиться, спокойно перенести это».

«Его интересовала тема развития телевидения. Обсуждали тему отношения к женщинам и их роль в обществе, образование, практиковали английский язык. Каждый вечер час размышляли на английском».

Почему Эдуарда Бабарико продержали в СИЗО почти три года?

Адвокат Владимир Пыльченко объяснял, что сначала уголовное дело Бабарико-младшего расследовал КГБ. В следственном изоляторе этого ведомства Эдуарда и содержали первые 17 месяцев, а в ноябре 2021 года перевели в СИЗО МВД на улице Володарского в Минске.

— Эдуарду регулярно, почти каждые два месяца, продлевали срок содержания под стражей. Но когда 18-месячный срок содержания подходил к концу, по удивительному стечению обстоятельств другой орган уголовного преследования — Следственный комитет — пришел к выводу, что Эдуард совершил другие преступления по другим статьям. Соответственно, его снова поместили под стражу (физически из-под стражи его и не освобождали), но это сделал другой орган по другому делу, — рассказывал адвокат.