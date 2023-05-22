Экстремист? Террорист? Формирование? Разбираемся, кто есть кто, где смотреть списки и что грозит

Республиканский список экстремистских материалов появился в 2008 году. Его пополняет Министерство информации по решению судов, там он и размещен — на сайте Мининформа. Из-за границы список доступен через VPN, а чтобы проверить обновления, нужно скачать документ по ссылке. За 14 лет в перечень вошли более 1 600 решений. Основная часть была добавлена после протестов 2020 года.

Что внутри

Список состоит из всего, что беларуские суды признают экстремистским. От книг, фильмов, музыкальных клипов, страниц блогеров и СМИ до «броши серого цвета».

Наказание

За распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции из списка грозит штраф, общественные работы или арест. Штрафы для физлиц — до 30 базовых величин, ИП — до 100 базовых, для юрлиц — до 500 в зависимости от части статьи.

В этих случаях применяется cтатья 19.11 административного кодекса. Лайки, репосты, пересылка экстремистских материалов в личных чатах тоже может трактоваться, как административное правонарушение.

Чтобы проверить, относится ли канал, чат, сайт, СМИ, логотип, книга и прочее к экстремистским материалам, нужно скачать документ здесь, список постоянно пополняется. Если вы находитесь в Беларуси, подписка на «экстремистский» инстаграм или телеграм можно попасть на сутки.

Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности появился в апреле 2021 года. Список можно скачать на сайте МВД, решение о включении в него принимает МВД или КГБ.

Список появился на основании поправок в закон «О противодействии экстремизму» и постановления Совмина «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». На 19 мая в списке 128 экстремистских формирований.

Что внутри

Политические движения стачкомовцев, силовые инициативы оппозиции, городские и новостные паблики и группы, СМИ, фонды солидарности, музыкальная группа Tor Band.

Наказание

В Уголовном кодексе предусмотрены четыре статьи, связанные с «экстремизмом»: о создании экстремистского формирования либо участии в нем, финансирование экстремистской деятельности, содействие экстремистской деятельности и прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности.

Наказание по каждой статье включает себя либо химию (максимально — до 5 лет), либо колонию (максимально — до 10 лет). По статье о финансировании самое «легкое» наказание — арест, по ней же предусмотрено лишение свободы до 5 лет — как решит суд.

По статье о создании экстремистского формирования либо участии в нем была осуждена многодетная мать Ольга Золотарь — за создание чата района. За работу на «Радыё Свабода» — журналист Андрей Кузнечик.

По статье о содействии экстремистской деятельности за два интервью «Еврорадио» к 5 годам колонии приговорили военного эксперта Егора Лебедка, а за интервью спортивному изданию Tribuna осудили адвоката Александра Данилевича.

Перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности появился на сайте МВД 23 марта 2022 года на основании того же постановления Совмина от 12 октября.

МВД включает в перечень тех, в отношении кого имеется вступивший в силу приговор суда по статьям «экстремистской направленности».

За полгода составители внесли в список 1 469 фамилий и начали вести вторую часть в отдельном документе. На 19 мая в списках находится 2 800 человек.

Что внутри

Полное имя осужденного на кириллице и латинкой, гражданство, дата рождения, дата приговора, место пребывания и статус — отбывает человек наказание, имеет он непогашенную судимость или освобожден от ответственности за истечением срока давности.

Наказание

В течении пяти лет после погашения или снятия судимости внесенным в список запрещается:

заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

педагогической деятельностью,

издательской деятельностью,

занимать государственные посты

и проходить воинскую службу.

Кроме того, их финансовые операции подлежат «особому контролю». По словам правозащитников из «Вясны», это значит, что если попавшему в список переведут на счет деньги, то банк сообщит об этом в Комитет государственного контроля.

Для иностранцев и лиц без гражданства включенных в список, приговор суда является основанием для отказа в выдаче визы для въезда в Беларусь или отказ во въезде.

КГБ вел перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, и до 2020 года. Туда включались граждане КНДР, Йемена, Ирака, Афганиста, Пакистана из санкционных перечней Совбеза ООН.

После 2020 в список включают обвиняемых и осужденных по «экстремистским» статьям. В основном в списке перечислены статьи о теракте, теракте в отношении государственного или общественного деятеля, угрозе совершением теракта и создание или участие в организации для осуществления терактов, а также о массовых беспорядках, разжигании вражды и действиях против нацбезопасности.

На 22 мая в список включены 1065 фамилий, из них — 311 беларусы. Первыми беларусами в списке в ноябре 2020 года стали основатель телеграм-канала Nexta Степан Путило и экс-главред Роман Протасевич.

Что внутри

Имя на русском языке и в латинской или международной транслитерации, гражданство, дата рождения, адрес и основание для включения в перечень.

Наказание

По информации правозащитников, заключенному, которого внесли в «список террористов», запрещено переводить деньги в СИЗО и колонию.

На людей, которые находятся на свободе, накладываются финансовые ограничения. Например, они не могут продать квартиру.