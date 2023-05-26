Присяга, марш‑броски и «любовь к отечеству». Как православная церковь в Беларуси занимается военной подготовкой подростков

50 километров пешком, чтобы получить берет

Православный военно-патриотический клуб «Пересвет» в Могилеве создали в 2000 году. Цель, как указано на сайте клуба — «отвлечь подростков от улицы, привить любовь к отечеству и воспитать чувства почетности и необходимости службы в армии».

Набирают в клуб по собеседованию, во время которого выясняют отношение подростков к православной вере и службе в армии. Зачисляют в клуб после прохождения испытательного срока и с разрешения родителей.

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На эмблеме изображен шлем московского князя Дмитрия Донского и две скрещенные ветки лавра и дуба. Шлем символизирует защиту отечества, ветка дуба — духовную и физическую силу, лавровая ветка — воинскую славу.

У клуба есть своя форма, которую подростки получают не сразу, а за отличное поведение и успехи в учебе. Высшая форма отличия у «пересветовца» — берет. Чтобы его получить, нужно пройти испытание. Например, преодолеть за день пешком 50 километров и в нужное время вернуться на базу.

Среди выпускников клуба — офицеры спецназа, МЧС, МВД и обладатель крапового берета, пишет сайт «Пересвета». Руководит им Сергей Лобода — протоиерей Могилевской епархии, возглавляющий отдел по сотрудничеству с вооруженными силами и МВД.

На личной странице Лободы во «Вконтакте» можно встретить репосты с патриотическим клипом на песню Виталия Аксенова, новость о гибели протоиерея Михаила Васильева (священник, посоветовавший российским женщинам больше рожать) и подписки на паблики «Спецназ России», «Братишка» (с символом российской агрессии в Украине буквой Z), телеканалы «Спас» и «Царьград».

Участники клуба изучают законы православия, основы рукопашного боя, проходят начальную военную подготовку, встречаются с офицерами и ветеранами, ходят в походы и принимают участие в патриотических акциях.

«Кисейным барышням тут не место»

Православный военно-патриотический клуб «Дружина» появился в Щучине в 2007 году. Год назад клуб отметил свое 15-летие, на праздновании которого был бывший министр внутренних дел Юрий Караев.

«Я был на ваших летних сборах. По интенсивности тренировок они действительно на уровне. Спасибо офицерам Вооружённых Сил и милиции, духовенству, поддержке районной власти за то, что растите достойных сыновей Отечества», — сказал Караев.

«Дружина» появилась при поддержке Щучинского райисполкома и при взаимодействии с инспекцией по делам несовершеннолетних. Первым духовником клуба был священник Евгений Павельчук.

Воспитанники клуба принимают присягу под знаменем Александра Невского, «учатся на традициях веры, чести и отваги своих предков, шагают во взрослую жизнь не только с полученными навыками, но и с духовным стержнем, твёрдыми жизненными ориентирами», пишет газета «Дзянніца».

У воспитанников «Дружины» есть и свой знак отличия — черный берет. За право его носить подростки сдают экзамен на выносливость, силу духа и взаимовыручку.

Обучают подростков в лагерях инструкторы. В 2015 году среди них были Петр и Сергей Зубацкие — представители движения «Неманские казаки». На личной странице во «Вконтакте» Петр Зубацкий постит видео о том, что украинской нации не существует и репостит записи из пророссийских групп (Слышен ZOV, Великая Русь).

О Петре и Сергее Зубацких написала «Наша Ніва» в 2015 году. Издание обратило внимание на инструкторов с пророссийскими взглядами и обратилась за комментарием к наставнику «Дружины» Евгению Павельчуку.

«Мы учим детей патриотизму, патриотизму беларускому, и если вы оцениваете эту работу только по картинкам в интернете, то это неправильно. Нужно знать работу клубов изнутри. Нам обидно, что вы обвиняете нас в том, в чем мы не виноваты. Мы готовим верующих граждан Беларуси», — рассказывал Павельчук.

Несколько раз в неделю подростки изучают рукопашный бой, проходят общефизическую подготовку. Также воспитанникам преподают военное дело, строевую подготовку, учат оказывать первую медпомощь, читают лекции по истории. Большое внимание уделяют духовному воспитанию: подростки изучают Библию, ходят в церковь и общаются со священниками. В клубе состоят не только православные, но и католики.

На вопрос, кого берут в «Дружину», руководители клуба ответили, что «кисейным барышням тут не место». По их словам «здесь воспитывают так, чтобы мальчишки были мужчинами не только по паспорту».

Литургия по воскресеньям и «рукопашка» три раза в неделю

Кроме «Дружины» в Гродненской епархии были созданы еще пять православных военно-патриотических клубов: «Славяне», «Витязь», «Братство», «Воеводы» в Гродно и «Белая Русь» — в поселке Вертелишки. «Воеводами» и «Славянами» руководил Евгений Павельчук — один из создателей «Дружины».

Православное военно-патриотическое движение Гродненской епархии началось с создания ПВПК «Витязь» при Свято-Владимирской церкви в Гродно. Руководителем клуба стал священник Аркадий Косьяненко. В 2003 году Беларуская православная церковь подписала соглашение о сотрудничестве с пограничными войсками. Спустя год аналогичное соглашение церковь подписала с министерством обороны. У Гродненской епархии появился отдел по взаимодействию с вооруженными силами и другими воинскими формированиями Беларуси.

У военно-патриотических клубов Гродненской епархии прописаны цели и задачи, среди которых возрождение православных традиций христолюбивого воинства и популяризация службы в армии.

Штатная структура каждого клуба состоит из духовника (священник Гродненской епархии), командира клуба (силовика) и тренеров по общефизической подготовке и рукопашному бою.

Курсанты клубов обязаны посещать литургию по воскресеньям и праздникам. Раз в неделю в клубах проводятся занятия по военному делу и три раза — по рукопашному бою и физической подготовке. Ежегодно проводятся слеты и сборы, а также представители от каждого клуба выезжают на чемпионат России по рукопашному бою среди похожих клубов.

«Подъем в 7 утра. Зарядка сначала: бег, отжимание, пресс. Если бежим и кто-то отстает, принимаем упор лежа и отжимаемся, пока не догонит. Перед каждым приемом пищи была молитва обязательна. Вообще молились пять раз в день: три раза перед едой, утренняя и вечерняя молитва», — рассказывал бывший воспитанник клуба «Витязь» о ежегодных летних сборах.

«Медиазона» насчитала около 20 православных военно-патриотических клубов по всей Беларуси. Подобные клубы существуют в Минске, Пинске, Гомеле, Бресте, Витебске и т.д. Например, в 14-м военно-патриотическом слете православной молодежи в 2022 году приняли участие 150 человек.