Могут стрелять, задерживать, забирать машины. В Беларуси разработали проект «народного ополчения» на случай военного положения

Народное ополчение в деревне Гливин, 12 апреля 2023 года. Фото: vayar.mil.by
Новое вооруженное формирование может появиться в Беларуси —«Народное ополчение». «Медиазона» изучила проект закона, который депутаты приняли в первом чтении, и рассказывает, как и чем будут заниматься добровольцы этих отрядов, если введут военное положение.
Народное ополчение — вооруженные формирования, которые будут создаваться из добровольцев, желающих участвовать в «обеспечении военного положения».
В первом абзаце проекта говорится, что принять участие в ополчении смогут не только граждане Беларуси, но и иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси.
Создавать ополчения будут органы местного управления (исполкомы) и советы обороны.
«Участие граждан в деятельности народного ополчения основывается на принципах добровольности, законности, гуманизма и гласных форм действий», — сообщается в законопроекте.
Основной задачей народного ополчения указано «оказание содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении ими полномочий при обеспечении военного положения, защите собственности от преступных и иных противоправных посягательств».
Но их также могут привлекать и для решения «иных задач по обеспечению военного положения».
Финансовое и материальное обеспечение народного ополчения будет осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Также Совмин рассчитывает на «добровольные пожертвования юридических и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством».
В законопроекте говорится, что отряды народного ополчения комплектуются добровольцами, «способными по своим личным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные настоящим Законом».
В каждом отряде народного ополчения из числа добровольцев назначаются командир и его заместитель (заместители). Их кандидатуры согласовываются с руководителями местных органов внутренних дел и государственной безопасности.
Общее руководство народным ополчением ложится на местный совет обороны. А непосредственное руководство — на территориальные органы внутренних дел.
Подготовкой добровольцев и материальным обеспечением отрядов будет заниматься Совет министров. Министерство обороны будет отвечать за оружие и боеприпасы для ополченцев.
Территориальные органы внутренних дел участвуют в подготовке и определяют задачи для отрядов ополчения. Все остальное, как отбор добровольцев, выбор командиров, контроль за выполнением задач и так далее ложится на плечи местных исполкомов.