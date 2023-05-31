Могут стрелять, задерживать, забирать машины. В Беларуси разработали проект «народного ополчения» на случай военного положения
Евгений Корнеевец
Могут стрелять, задерживать, забирать машины. В Беларуси разработали проект «народного ополчения» на случай военного положения
Евгений Корнеевец
31 мая 2023, 17:28
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Народное ополчение в деревне Гливин, 12 апреля 2023 года. Фото: vayar.mil.by

 
 
 
 
 

Новое вооруженное формирование может появиться в Беларуси —«Народное ополчение». «Медиазона» изучила проект закона, который депутаты приняли в первом чтении, и рассказывает, как и чем будут заниматься добровольцы этих отрядов, если введут военное положение.

Что за формирование и как будет создаваться

Народное ополчение — вооруженные формирования, которые будут создаваться из добровольцев, желающих участвовать в «обеспечении военного положения».

В первом абзаце проекта говорится, что принять участие в ополчении смогут не только граждане Беларуси, но и иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси.

Создавать ополчения будут органы местного управления (исполкомы) и советы обороны.

«Участие граждан в деятельности народного ополчения основывается на принципах добровольности, законности, гуманизма и гласных форм действий», — сообщается в законопроекте.

Что могут делать добровольцы во время военного положения

  • применять физическую силу,
  • использовать оружие,
  • задерживать людей, совершивших преступление или правонарушение, чтобы передать их силовикам,
  • требовать соблюдения порядка, ограничений и запретов, введенных для обеспечения военного положения.

Совместно с милицией ополченцы имеют право:

  • ограничивать движение транспортных средств,
  • досматривать машины и багаж,
  • задерживать транспортные средства.
  • осматривать квартиры, дома, офисы,
  • проверять документы,
  • использовать автомобили юридических и физических лиц, чтобы отвезти раненных к медикам.

Кого не возьмут в ополчение

  • людей, которые отбывают арест, ограничение свободы с направлением или лишение свободы;
  • тех, кто находится под домашним арестом;
  • в отношении которых принято решение об интернировании;
  • люди, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными;
  • имеющие заболевания или физические недостатки, при наличии которых противопоказано владение оружием.

    Какие задачи должны выполнять эти отряды

    Основной задачей народного ополчения указано «оказание содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении ими полномочий при обеспечении военного положения, защите собственности от преступных и иных противоправных посягательств».

    Но их также могут привлекать и для решения «иных задач по обеспечению военного положения».

    За чей счет ополчение

    Финансовое и материальное обеспечение народного ополчения будет осуществляется за счет средств местных бюджетов.

    Также Совмин рассчитывает на «добровольные пожертвования юридических и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством».

Кто будет командовать отрядами ополчения

В законопроекте говорится, что отряды народного ополчения комплектуются добровольцами, «способными по своим личным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные настоящим Законом».

В каждом отряде народного ополчения из числа добровольцев назначаются командир и его заместитель (заместители). Их кандидатуры согласовываются с руководителями местных органов внутренних дел и государственной безопасности.

Общее руководство народным ополчением ложится на местный совет обороны. А непосредственное руководство — на территориальные органы внутренних дел.

Кто будет готовить этих добровольцев

Подготовкой добровольцев и материальным обеспечением отрядов будет заниматься Совет министров. Министерство обороны будет отвечать за оружие и боеприпасы для ополченцев.

Территориальные органы внутренних дел участвуют в подготовке и определяют задачи для отрядов ополчения. Все остальное, как отбор добровольцев, выбор командиров, контроль за выполнением задач и так далее ложится на плечи местных исполкомов.

     
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