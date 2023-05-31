Могут стрелять, задерживать, забирать машины. В Беларуси разработали проект «народного ополчения» на случай военного положения

Что за формирование и как будет создаваться

Народное ополчение — вооруженные формирования, которые будут создаваться из добровольцев, желающих участвовать в «обеспечении военного положения».

В первом абзаце проекта говорится, что принять участие в ополчении смогут не только граждане Беларуси, но и иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси.

Создавать ополчения будут органы местного управления (исполкомы) и советы обороны.

«Участие граждан в деятельности народного ополчения основывается на принципах добровольности, законности, гуманизма и гласных форм действий», — сообщается в законопроекте.

Что могут делать добровольцы во время военного положения

применять физическую силу,

использовать оружие,

задерживать людей, совершивших преступление или правонарушение, чтобы передать их силовикам,

требовать соблюдения порядка, ограничений и запретов, введенных для обеспечения военного положения.

Совместно с милицией ополченцы имеют право:

ограничивать движение транспортных средств,

досматривать машины и багаж,

задерживать транспортные средства.

осматривать квартиры, дома, офисы,

проверять документы,

использовать автомобили юридических и физических лиц, чтобы отвезти раненных к медикам.

Кого не возьмут в ополчение

людей, которые отбывают арест, ограничение свободы с направлением или лишение свободы;

тех, кто находится под домашним арестом;

в отношении которых принято решение об интернировании;

люди, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными;

имеющие заболевания или физические недостатки, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Какие задачи должны выполнять эти отряды Основной задачей народного ополчения указано «оказание содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении ими полномочий при обеспечении военного положения, защите собственности от преступных и иных противоправных посягательств». Но их также могут привлекать и для решения «иных задач по обеспечению военного положения».

За чей счет ополчение Финансовое и материальное обеспечение народного ополчения будет осуществляется за счет средств местных бюджетов. Также Совмин рассчитывает на «добровольные пожертвования юридических и физических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством».

Кто будет командовать отрядами ополчения

В законопроекте говорится, что отряды народного ополчения комплектуются добровольцами, «способными по своим личным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи, предусмотренные настоящим Законом».

В каждом отряде народного ополчения из числа добровольцев назначаются командир и его заместитель (заместители). Их кандидатуры согласовываются с руководителями местных органов внутренних дел и государственной безопасности.

Общее руководство народным ополчением ложится на местный совет обороны. А непосредственное руководство — на территориальные органы внутренних дел.

Кто будет готовить этих добровольцев

Подготовкой добровольцев и материальным обеспечением отрядов будет заниматься Совет министров. Министерство обороны будет отвечать за оружие и боеприпасы для ополченцев.

Территориальные органы внутренних дел участвуют в подготовке и определяют задачи для отрядов ополчения. Все остальное, как отбор добровольцев, выбор командиров, контроль за выполнением задач и так далее ложится на плечи местных исполкомов.