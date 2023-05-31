Задержания за «пикет», проверки телефонов, опросы. Что происходит на беларуских границах

Усиленные проверки

Об усилении проверок на беларуской границе впервые стало известно в марте после диверсии в Мачулищах и убийства сотрудниками КГБ «террориста» в Гродно. Проверки продолжаются и сейчас, а беларуские власти с тех пор заявили об еще одной предотвращенной попытке «теракта» — на 9 мая.

«Медиазона» собрала из сообщений в чатах и своих источников наиболее яркие случаи проверок на границе. Среди собеседников были также беларусы, которые не заметили каких-то изменений при прохождении границы.

Человек, недавно пресекавший беларускую границу, рассказал «Медиазоне», что особое внимание службы уделяют украинцам и тем, у были протоколы по протестным статьям.

«При проверке паспортов смотришь в камеру и потом они говорят, что заинтересованы в дополнительной проверке. Одного парня увели, но отпустили. Женщину с украинским паспортом досматривали, проверяли телефон и вещи. При мне одного парня забрала милиция», — рассказал источник «Медиазоны».

«Наши лютуют, все машины выгружают, тотальный осмотр, много на рентген отправляют», «все вещи на стол, полный досмотр, взвешивание, подсчет алкоголя», «всю ночь стояли на нейтралке, потому что у белорусов был тотальный шмон — все машины и на красном, и на зеленом коридоре тотально досматривались и почти все на рентген», — писали пользователи в чатах о пересечении границы 28 мая.

Допросы активистов

Вопросы на границе возникают не только к активистам и «засветившимся» в протестах, но к тем, давно не был в Беларуси и имеет ВНЖ другой страны. Вот как свой опыт пересечения границы описала в фейсбуке Татьяна Зелко — активистка, ранее занимавшаяся защитой прав пенсионеров.

«Дело в том, что прошлой ночью и я прошла "фильтрацию" — знаете это такая процедура на границе, когда возвращаешься домой. Если ты есть в каких-то базах (фильтрах), то пограничники и таможенники устраивают тебе маленький ад», — написала она.

В пункте пропуска «Котловка» с Татьяной беседовал человек в штатском.

«Первым делом, он "представился" — сказал, что его зовут "Николай" и "с меня этого достаточно"… Из представления это все! То есть, не было фамилии, должности, организации, причины допроса (это был именно допрос по форме и содержанию, но без протокола). Этот человек предложил мне сесть на стул, который стоял посередине комнаты. Когда я его взяла, чтобы пододвинуть к столу, то услышала примерно следующее — "Я тебе сказал не стул двигать, а садиться!"», — пишет активистка.

По словам Татьяны, ее спрашивали о том, с кем она встречалась за границей, должна ли она что-то кому-то в Беларуси передать, пользуется ли телеграмом и сигналом, что делала в Украине 2,5 года назад (Татьяна родилась в украинском городе Ровно), привлекалась ли она к ответственности за границей и в Беларуси. «Беседа» длилась, как пишет Зелко, полтора часа, и закончилась когда женщине стало плохо из-за поднявшегося давления.

Про проверку в аэропорту изданию dev.by также рассказывал IT-специалист, прилетевший в Беларусь после того, как не был год.

«Паспортный контроль. У дамы за стеклом — список фамилий на бумажке. Каждого проверяет по этому списку. Увидела мою фамилию — сразу за телефон. Я спрашиваю: "Что за список, кому звоните?" Мне в ответ: "Какой список? Никому я не звоню!"», — рассказал он.

Мужчину и еще около 10 человек отвели в отдельное помещение, откуда каждого вызывали на разговор. По его словам, спрашивали, что делал в другой стране, бывал ли в Украине и Польше, как давно работает в IT и почему, участвовал ли в протестах, были ли контакты со спецслужбами за границей.

«Коронный вопрос: с какой целью посещаю Беларусь? (и это у гражданина РБ спрашивал)», — удивлялся он.

Задержания после пересечения границы

После проверок на границе иногда следуют задержания.

Только в мае после пересечения границы были задержаны трое участников группы faceOFF (их арестовали на 13 и 15 суток), IT-специалист и бывший силовик Евгений Тихонов, а также и девушка, вернувшаяся с отдыха в Египте.

С музыкантами из faceOFF силовики сняли «покаянные» видео, с Евгением Тихоновым пропагандистка Людмила Гладкая записала еще и «покаянное» интервью.

Задержания после пересечения границы подтверждает и телеграм-канал «Списки задержанных».

«Проводится беседа (от пары часов до суток), тщательно проверяется телефон: подписки, лайки, донаты на Facebook, фото в архивах. Зафиксированы случаи, когда людей после беседы как отпускали, так и задерживали (административный протокол составляется в ближайшем опорном пункте)», — пишут авторы канал.

Задержания водителей за «пикетирование»

«Медиазона» заметила, что периодически после границы задерживают водителей грузовиков или легковых автомобилей. Причина — флажок с бчб-флагом, вымпел с «Погоней» или другое украшения салона с «запрещенной» символикой. Такие случаи редко попадают в медиа, однако несколько примеров нашлось в банке данных судебных решений.

Суд в Островце, например, назначил на трое суток ареста водителю за рюкзак с нашивкой «Погони». Как сказано в решении суда, водитель таким образом «совершил пикетирование» в пункте пропуска.

Через несколько дней тот же суд в Островце оштрафовал водителя-международника на 10 базовых из-за ремешка в бело-красно-белой расцветке «в доступном для просмотра третьим лицам месте, а именно вблизи замка зажигания в салоне автомобиля». Это суд также посчитал одиночным пикетом.

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал водителя на 30 базовых величин за бчб-флажок на стекле. Таким образом он, по версии суда, провел массовое мероприятие и выразил свои общественно-политические взгляды.

Кто звонит в милицию и рассказывает о бчб-флажках и ремешках в машине — точно неизвестно. Однако, как сказано в решении суда Верхнедвинского района, в милицию информация о флажке на стекле машины поступила из Витебской таможни. В решении суда Ленинского района Бреста сказано, что у милиции информация о бчб-вымпеле на стекле машины появилась из «АС ОДС» (диспетчерская служба). Водителя суд тогда отправил в ИВС на 10 суток за пикет.