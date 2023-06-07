«После нас хоть потоп». Как подрыв плотин стал оружием Второй мировой войны

Спасатели пытаются отбуксировать лодки с жителями, эвакуированными из затопленного района в Херсоне, Украина, 6 июня 2023 г. Фото: Libkos / AP
В ночь на 6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, территорию которой с первых дней полномасштабной войны оккупировала российская армия. В зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, спасательные службы проводят экстренную эвакуацию. Что произошло на электростанции — подрыв или разрушение из-за ранних повреждений — пока точно неизвестно. Во время Второй мировой войны плотины не раз уничтожались советской армией, британскими ВВС и немецкими войсками, чтобы помешать наступлению врага.«Медиазона» рассказывает о нескольких случаях, когда плотины становились военными целями, а в результате таких тактических решений погибали местные жители.
Во время Второй мировой войны советские войска взорвали плотину ДнепроГЭС, когда к ней подходила одна из немецких танковых дивизий. Вечером 18 августа 1941 года со стороны станции поднялась волна высотой около 30 метров. К удару по станции не было готово даже высшее командование советской армии, а историки спорят, кто же все-таки отдал приказ уничтожить плотину, сдерживающую Днепр: НКВД, командующий войсками юго-западного направления Семен Буденный или лично Сталин, рассказывал украинский «Бабель».
«Мы находились в Запорожье, когда вдруг земля качнулась под ногами — взрыв огромной силы потряс воздух», — описывал подрыв командующий Южным фронтом Иван Тюленев.
ДнепроГЭС заминировали заранее — за несколько недель до взрыва. Для этого из Москвы доставили более 20 тонн взрывчатки, рассказывал «Бабель».
Но советские войска не просто подорвали плотину, но и прежде вывели из строя оборудование станции.
В интервью «Радио Свобода» историк Борис Соколов отмечал, что немцы на место разрушенных турбин поставили свои, а брешь в плотине заделали.
«И ДнепроГЭС саму по себе эксплуатировали. А в результате взрыва плотины погибли те советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине, плюс было затоплено еще занятое в тот момент советскими войсками Запорожье, были затоплены значительные части советских войск, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен. То есть это была бессмысленная глупость», — говорил Соколов.
Тогда в области утонули от 20 до 100 тысяч человек, среди которых были и мирные жители, и солдаты.
К лету 1942 года немецкие строители восстановили плотину, а уже через полгода ситуация на фронте изменилась. Теперь советские войска перешли в контрнаступление и второй подрыв станции провела уже немецкая армия.
Им удалось уничтожить машинный зал, пульт управления, все электрохозяйство и мост. Восстанавливать ДнепроГЭС начали в 1944 году, с помощью строителей и колхозников — в основном женщин.
Рурская долина в Германии с ее электростанциями и плотинами долгое время считалась британцами важной целью. Военные полагали, что, разрушив ее инфраструктуру, они сильно повредят экономику врага.
В мае 1943 британские бомбардировщики уничтожили дамбы на реках Мене и Эдер в Германии. Летчиков, проводивших операцию под девизом «После нас хоть потоп», назвали «разрушителями плотин». 53 из 133 «дамбастеров» погибли.
Всего в долине погибли более тысячи человек, по другим источникам — более 1600 человек. Среди них — местные жители и заключенные. Германия еще долго восстанавливала инфраструктуру региона, рассказывала русская служба Би-би-си.
Плотину на реке Эдер в центральной Германии британские летчики смогли поразить только весной, поскольку тогда в дамбах собиралось большое количество воды, которую местные жители использовали в течение всего летнего сезона.
Для обстрела использовали бомбы, которые прыгали по поверхности воды как плоские камешки. После нескольких соприкосновений с рекой они касались стенки дамбы и взрывались.
Командир 617-ой эскадрильи Королевских ВВС Гай Гибсон в своих мемуарах описывал, как проходил обстрел.
«Мы видели, как вниз по долине помчались шесть огромных волн. Для начала они смели здание электростанции. Мы увидели, как тут же погасли огни в соседних деревнях, словно огромная черная тень накрыла долину. Водяная стена мчалась вперед, словно курьерский поезд. Мы знали, что в нескольких милях отсюда находится крупная тренировочная база Люфтваффе. Это был большой современный аэродром с массой построек, в том числе подземными ангарами и подземными казармами», — цитировало его Би-би-си.
Большинство погибших от этих бомбардировок были пригнанными в Германию иностранными рабочими. В лагерях долины реки Рур работали украинцы, русские, датчане, французы и представители других национальностей.
По словам одной из рабочих Антонины Ивановны, по трупам погибших не всегда можно было понять, какой национальности был человек.
«Чем мы занимались? Искали погибших в грязи. Потом отмывали их лица, чтобы можно было сфотографировать. Немецкие трупы относили в церковь, русских складывали в фургон и затем хоронили в братских могилах. Два-три месяца потом трупы находили — уже раздутые от воды. Ужасно. Я думаю, много русских было захоронено в немецких могилах, а немцев — в русских», — рассказывала она каналу WDR, пишет русская служба «Би-би-си».