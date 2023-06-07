«После нас хоть потоп». Как подрыв плотин стал оружием Второй мировой войны

Что произошло В ночь на 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Украинская и российская стороны обвиняют в подрыве друг друга. OSINT -аналитики предположили, что станция могла разрушиться из-за полученных ранее повреждений. В Херсонской области проводят эвакуацию людей из затопленных мест. Из-за подрыва Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории эвакуации подлежат более 17 тысяч человек, на оккупированной Россией — около 25 тысяч, рассказала заместительница генпрокурора Украины Виктория Литвинова в эфире национального телемарафона. Восстановить ГЭС невозможно, она почти полностью разрушена, сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Журналист Financial Times Кристофер Миллер обратил внимание, что, согласно снимкам, между 28 мая и 5 июня часть проходящей над плотиной дороги и шлюзовых ворот были повреждены или разрушены. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что плотина была разрушена напором воды.

«Бессмысленная глупость». Подрыв ДнепроГЭС

Во время Второй мировой войны советские войска взорвали плотину ДнепроГЭС, когда к ней подходила одна из немецких танковых дивизий. Вечером 18 августа 1941 года со стороны станции поднялась волна высотой около 30 метров. К удару по станции не было готово даже высшее командование советской армии, а историки спорят, кто же все-таки отдал приказ уничтожить плотину, сдерживающую Днепр: НКВД, командующий войсками юго-западного направления Семен Буденный или лично Сталин, рассказывал украинский «Бабель».

«Мы находились в Запорожье, когда вдруг земля качнулась под ногами — взрыв огромной силы потряс воздух», — описывал подрыв командующий Южным фронтом Иван Тюленев.

ДнепроГЭС заминировали заранее — за несколько недель до взрыва. Для этого из Москвы доставили более 20 тонн взрывчатки, рассказывал «Бабель».

Но советские войска не просто подорвали плотину, но и прежде вывели из строя оборудование станции.

В интервью «Радио Свобода» историк Борис Соколов отмечал, что немцы на место разрушенных турбин поставили свои, а брешь в плотине заделали.

«И ДнепроГЭС саму по себе эксплуатировали. А в результате взрыва плотины погибли те советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине, плюс было затоплено еще занятое в тот момент советскими войсками Запорожье, были затоплены значительные части советских войск, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен. То есть это была бессмысленная глупость», — говорил Соколов.

Тогда в области утонули от 20 до 100 тысяч человек, среди которых были и мирные жители, и солдаты.

К лету 1942 года немецкие строители восстановили плотину, а уже через полгода ситуация на фронте изменилась. Теперь советские войска перешли в контрнаступление и второй подрыв станции провела уже немецкая армия.

Им удалось уничтожить машинный зал, пульт управления, все электрохозяйство и мост. Восстанавливать ДнепроГЭС начали в 1944 году, с помощью строителей и колхозников — в основном женщин.

«Разрушители платин». Рурская Долина

Рурская долина в Германии с ее электростанциями и плотинами долгое время считалась британцами важной целью. Военные полагали, что, разрушив ее инфраструктуру, они сильно повредят экономику врага.

В мае 1943 британские бомбардировщики уничтожили дамбы на реках Мене и Эдер в Германии. Летчиков, проводивших операцию под девизом «После нас хоть потоп», назвали «разрушителями плотин». 53 из 133 «дамбастеров» погибли.

Всего в долине погибли более тысячи человек, по другим источникам — более 1600 человек. Среди них — местные жители и заключенные. Германия еще долго восстанавливала инфраструктуру региона, рассказывала русская служба Би-би-си.

Плотину на реке Эдер в центральной Германии британские летчики смогли поразить только весной, поскольку тогда в дамбах собиралось большое количество воды, которую местные жители использовали в течение всего летнего сезона.

Для обстрела использовали бомбы, которые прыгали по поверхности воды как плоские камешки. После нескольких соприкосновений с рекой они касались стенки дамбы и взрывались.

Командир 617-ой эскадрильи Королевских ВВС Гай Гибсон в своих мемуарах описывал, как проходил обстрел.

«Мы видели, как вниз по долине помчались шесть огромных волн. Для начала они смели здание электростанции. Мы увидели, как тут же погасли огни в соседних деревнях, словно огромная черная тень накрыла долину. Водяная стена мчалась вперед, словно курьерский поезд. Мы знали, что в нескольких милях отсюда находится крупная тренировочная база Люфтваффе. Это был большой современный аэродром с массой построек, в том числе подземными ангарами и подземными казармами», — цитировало его Би-би-си.

Большинство погибших от этих бомбардировок были пригнанными в Германию иностранными рабочими. В лагерях долины реки Рур работали украинцы, русские, датчане, французы и представители других национальностей.

По словам одной из рабочих Антонины Ивановны, по трупам погибших не всегда можно было понять, какой национальности был человек.

«Чем мы занимались? Искали погибших в грязи. Потом отмывали их лица, чтобы можно было сфотографировать. Немецкие трупы относили в церковь, русских складывали в фургон и затем хоронили в братских могилах. Два-три месяца потом трупы находили — уже раздутые от воды. Ужасно. Я думаю, много русских было захоронено в немецких могилах, а немцев — в русских», — рассказывала она каналу WDR, пишет русская служба «Би-би-си».