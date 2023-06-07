«Люди сидят на крышах, чердаках, с котами, с собаками». Поговорили с близкими жителей затопленных районов после прорыва Каховской ГЭС

Олешки. «Помогите, там моя бабушка осталась»

«Помогите! Как спасти людей в Олешках. Вся улица Красноармейская сидит на крышах, просят о помощи. Животные тонут, воют», «Олешки. Улица Одесская 54, шесть человек, из них двое пожилые и мужчина на коляске. Помогите, пожалуйста, эвакуироваться, они уже не выходят на связь», «Улица Горького, дом два, сразу на углу, серые ворота. Пожалуйста, помогите, там моя бабушка осталась».

Подобные сообщения в чате «ОЛЕШКИ — організуємо евакуацію разом!!!» появляются буквально каждую минуту. Сейчас в нем состоит больше четырех тысяч человек.

В чате пишут в основном выехавшие, у кого есть возможность искать помощь для соседей и близких. В Олешках уже нет электричества и практически нет связи.

«Вода пришла мгновенно»

Ирина выехала из города в начале полномасштабной войны. В Олешках остались ее пожилые родители, вчера их дом затопило.

«Их вывезли на лодках из дома, осталось несколько улиц повыше, где нет еще воды. Они пока находятся у каких-то людей, но связи с ними почти нет. Но вообще там тонут, там многие просто тонут», — говорит Ирина.

У ее родителей есть и российская, и украинская сим-карты. На российскую, по словам женщины, звонок не проходит, а при звонке на украинскую можно услышать лишь отдельные слова.

«Ночью удалось разобрать, что они вроде как ходили там по улицам, где сухо, искали, где им можно было бы остаться. На еще не затопленных улицах сейчас очень много людей. Их размещать негде. И вот они ходят, ищут себе какое-то пристанище.

Родственники брата выехали в [село] Железный порт. [В Олешках] у них дом повыше нашего стоит. Родители хотели у них остаться, но побоялись — вода во дворе по колено и уже поднимается выше».

Ирина переживает за родителей и боится звонить им лишний раз — может сесть телефон. Она не знает, взяли ли они с собой документы. По ее словам, когда все только случилось, родители видели, как река поднимается, и готовились, в случае чего, выехать на машине, и все нужные вещи перенесли туда. А сейчас их машина в стоит в гараже, который ушел под воду.

«Они рассказывали, что вода пришла мгновенно. У нас же с одной стороны река, с другой ставки, лиман. И вот они просто в какой-то момент оказались в кольце».

«Кто мог — выбрался сам, остальные остались заблокированы»

Людмила вместе с дочкой выехала в Европу после начала войны, в Олешках остались заблокированными родственники: мама мужа, ее дочь и внучка. По словам Людмилы, еще вчера у них была связь — они вместе с соседями собрались в одном доме, решили группой из восьми человек переночевать на втором этаже. Когда проснулись — первый этаж уже был затоплен.

«Связи с ними почти нет. Я в Риге, дочка в Польше, ей как-то иногда удается дозвониться. А телефоны садятся, электричества у них нет. На левом берегу очень много людей, сидят на крышах, чердаках, с котами, с собаками. Централизованной эвакуации с левого берега не было, кто мог — выбрался сам вчера. А пенсионеры, остальные — остались заблокированными. В МЧС звонили, военным каким-то звонили, они сказали что ничего не могут, потому что идут бои», — говорит она.

«Все близкие сидят в чатах и пытаются органиозовать помощь оставшимся»

Яна ищет в чате эвакуации из Олешек помощь для своей подруги. Сама она в ноябре прошлого года выехала в Скадовск Херсонской области, находящийся под оккупацией. Звала туда и подругу Оксану с ее тремя детьми, но та отказалась.

«Мы сколько ее пытались вывезти, еще вчера звонили, когда была связь, говорили — выезжай. А она ни в какую — говорит, пронесет, у нас все под контролем. Последний раз ночью ей смогла позвонить — они уже сидели на крыше у кого-то с детьми, я даже адреса не узнала», — говорит Яна.

По словам Яны, сейчас все, у кого остались близкие в Олешках, Голой пристани, Солонцах и других населенных пунктах в затопленном районе, сидят в чатах, и пытаются узнать о своих близких, организовать им помощь. Очень ждут от волонтеров списков спасенных, и надеются найти в них знакомые фамилии.

Мем от Сальдо

Родственники оставшихся в Олешках говорят, что организованной эвакуации из города не проводилось.

Назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо 6 июня записал видеообращение, которое стало мемом. Он уверял, что Олешки, Голая пристань и другие населенные пункты «живут» и «люди спокойно двигаются по улицам». При этом ролик записывали в здании напротив Дома культуры в Новой Каховке, в котором во время выступления Сальдо практически затопило первый этаж.

Херсон. Некоторые районы ушли под воду полностью

Районы Херсона тоже уходят под воду. По данным областной военной администрации, из города эвакуировано больше 1700 человек, затоплено почти две тысячи домов. Известно как минимум о трех пропавших без вести во время затопления.

По словам херсонского журналиста Ивана Антипова, в городе есть районы, которые ушли под воду полностью. В городе на моторных и надувных лодках работают волонтеры и экстренные службы.

«Там, где я сейчас, там есть пятиэтажки, тут вода подходит к первому этажу. Несколькими улицами ниже вода затопила уже и первые этажи. Еще ниже — там уже только водным транспортом можно перемещаться», — рассказывает он «Медиазоне».

По словам Антипова, многие из тех, до чьих домов вода не дошла, остаются в Херсоне. Наблюдают за ситуацией и ждут, что уровень воды начнет снижаться.

«Кого затопило — те спасаются конечно, питомцев спасают. Собаки, кошки, я даже людей с попугаями видел», — говорит он.

В городе никто не ожидал затопления, говорит Антипов, поэтому сейчас процесс эвакуации идет «трохи хаотично, але без паніки».