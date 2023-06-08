За последние три года работы — пять смертей. Что известно о заводе в Светлогорске, где вчера погибли трое рабочих

Китайский кредит и отвратительный запах

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат построили в 1968 году. Изначально предприятие занималось переработкой бумаги и картона в гофрокартон и гофроящики (упаковочный материал).

В 2010 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и китайская компания САМСЕ подписали контракт на строительство завода с линией по производству сульфатной беленой целлюлозы. Банки Китая выделили кредиты в размере 85% от стоимости проекта в 800 млн долларов.

В 2012 году жители Светлогорска и соседней деревни Якимова Слобода высказывались против строительства завода: писали письма, собирали данные специалистов, писал TUT.by.

Закончить строительство завода должны были еще в 2015 году, но срок реализации продлили. Одна из возможных причин — сотни километров бракованного кабеля, которые, по мнению надзорных органов, следовало демонтировать.

После пробного пуска завода в 2017 году жители деревни Якимова Слобода стали жаловаться на отвратительный запах, от которого «тошнит, в горле першит и вообще, невозможно ни дышать, ни жить».

К середине 2019 года предприятие работало на 60% от производственной мощности. Тогда же завод решил разорвать контракт с китайским генподрядчиком. В эксплуатацию предприятие ввели в 2020 году.

«Нарушения, повлекшие смерть человека»

В мае 2019 года работники предприятия распространили фотографии обрушившейся крыши в одном из новых цехов завода. Руководство опровергло эту информацию, сказав, что на предприятии «ведутся плановые работы по частичной замене сэндвич-панелей».

30 июля 2020 года во время проведения ремонтных работ на трубопроводе завода, в процессе заполнения трубы произошел прорыв. Пострадали находившиеся рядом сварщик и слесаря-ремонтник — их облило технологической жидкостью. 29-летний сварщик Алексей Сасновский получил 90% ожогов тела и умер 4 августа в Республиканском ожоговом центре при БСМП.

23 сентября 2021 года суд Светлогорского района признал виновным одного работника предприятия в причинении смерти по неосторожности и приговорил к 2 годам колонии-поселения. Второго сотрудника суд признал виновным в нарушении правил техники безопасности, повлекших смерть человека и приговорил к 4 годам колонии-поселения.

19 октября 2020 года на Светлогорском ЦКК загорелся резервуар. Рядом ремонтные работые проводил 40-летний сотрудник, он погиб, упав с высоты из-за взрывной волны.

7 cентября 2022 года суд Светлогорского района признал виновной ведущего инженера Светлогорского монтажного управления — филиала ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. По материалам суда, сотрудница являлась «ответственным лицом за производство работ на объекте» и допустила погибшего электросварщика к работе. Женщину приговорили к 4 годам химии.