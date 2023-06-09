Раскол BYPOL. Что происходит в объединении бывших силовиков, где все «уволили» друг друга

У Азарова потребовали отчет, а он уволил людей и пропал

— Социальные сети BYPOL никогда не принадлежали фонду, а Азаров не имел к ним доступа — написанием постов он не занимался. Соцсети принадлежали объединению силовиков BYPOL, где Азаров был просто членом инициативы.

Купрейчик утверждает, что соцсетями и платформами BYPOL сейчас управляют те же сотрудники, что и раньше, а заявление Азарова, что это он «захватил» доступы — ложь.

Инициатива BYPOL появилась в октябре 2020 года. Это объединение силовиков, ушедших со своих постов в 2020 году. Проект среди прочего занимается расследованиями «преступлений, совершенных режимом Лукашенко», разрабатывает план «Перамога», проводит силовую подготовку беларусов за границей. В мае 2021 года у объединения появилось юрлицо — фонд BYPOL — для оплаты аренды, зарплат и других расходов, потому что объединение не имеет право вести финансовую деятельность.

В управлении фонда, как указано в реестре, числятся четыре человека: глава фонда Александр Азаров, Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик и Станислав Лупоносов.

Купрейчик говорит, что позавчера его вместе с Владимиром Жигарем и еще несколькими бывшими силовиками, фамилии которых держатся в секрете, по почте уведомили об увольнении из фонда.

Все уволенные несколько недель назад подали Азарову официальные запросы о предоставлении им финансового отчета — после того, как Купрейчик с коллегами заметил «что-то не то с финансами» фонда, а Азаров на устные просьбы об отчете не ответил, хотя доступ к финансовой информации для всех членов правления фонда был прописан в статуте фонда BYPOL.

«Радыё Свабода» со ссылкой на источники писало, что «сотрудники BYPOL не получали зарплаты несколько месяцев». Это подтвердил источник «Медиазоны».

Матвей Купрейчик говорит, что они с коллегами не могут встретиться с Азаровым уже 4 дня — в офисе он не появляется, приглашения на собрание фонда игнорирует, а сегодня стало известно, что в помещении сменили замки.

Команда разделилась

Бывший силовик рассказывает, что Станислав Лупаносов — единственный из правления фонда, кто отказался отправлять запрос Азарову.

— Он почему-то считает, что финансовая прозрачность организации не важна, и можно на слово доверять одному человеку, — уточняет Купрейчик.

Команда проекта разделилась и, по словам Купрейчика, с Азаровым остался Станислав Лупоносов и еще один человек. В команде Купрейчика сейчас «90% коллектива с учетом спецподразделения "Атом"».

Оппонент Азарова говорит, что они с единомышленниками «вынесли этот вопрос»: направили письмо о ситуации в офис Светланы Тихановской и Объединенный переходный кабинет.

— Мы хотели этот вопрос решить максимально цивилизованно, чтобы репутация никого из демократических сил не пострадала. Наше главное требование: если у тебя все хорошо, просто покажи. Однако Азаров решил вынести эту информацию в паблик и начать об этом кричать, естественно, делая ложные заявления.

Сам себе полиграф

В своем заявлении Азаров утверждал, что Купрейчик отказался проходить проверку на полиграф, за что был уволен. Купрейчик же говорит, из BYPOL никого никогда не увольняли из-за полиграфа.

— Я проходил полиграф 2 раза у иностранных специалистов, и у специалистов страны нашего пребывания — все проверки я прошел на «отлично», нареканий не было. Нынешний полиграф, который заказал Азаров, естественно, ангажированный, и его использовали как элемент давления, чтобы скрыть финансовую отчетность.

Купрейчик говорит, что все уволенные из фонда также отказались проходить полиграф в очередной раз.

— Мы начали задавать вопросы, потом он [Азаров] сказал всем, кто задаёт их, идти на полиграф. Мы не против, но не у того человека, которого привел Азаров. И после ответов на наши вопросы.

Коллега Купрейчика, бывший сотрудник мозырьского РОВД Владимир Жигарь, предполагает, что Азаров может подделать результаты проверки на полиграфе «в контексте происходящего», поэтому не согласился на нее. Это может стать манипуляцией и причиной увольнения, по его словам.

— Не идёшь [на проверку] — будешь уволен, потому что не пошел.

Кто главный?

Бывший милиционер Купрейчик заявляет, что Азаров не являлся руководителем BYPOL, несмотря на то, что он так себя называл в сообщениях для СМИ.

— На фотографии в первой публикации нашего телеграм-канала Азаров не присутствовал. И, естественно, основателем объединения Азаров никогда не являлся.

Это подтверждает его коллега Жигарь, который также является одним из четырех учредителей фонда BYPOL.

— Мы понимали, что Азаров это делает [называет себя руководителем BYPOL в СМИ], чтобы потешить свое ЧСВ. Но в коллективе он себя так себя не называл. Только после того, как начались вопросы, он сказал что «он тут начальник и уволит всех кто не согласен с ним».

То, что Азаров, не являясь руководителем BYPOL, возглавил фонд объединения, Купрейчик объясняет доверием и его инициативой.

— Когда это делалось, мы все доверяли друг другу максимально. И в тот момент никто не захотел этим заниматься. Азаров говорит: «Давайте я буду этим заниматься». Ну давай. Вот так это было на самом деле.

Сейчас команда BYPOL, которую «уволил» Азаров, до понедельника решила объявить «режим тишины», рассказал «Медиазоне» один из участников объединения. Далее они планируют решать конфликт с участием Светланы Тихановской.

Тихановская заявила «Белсату», что пока «не бачыла ні аднаго доказа, ні аднаго дакумента аб нейкіх, як там кажуць, злачынствах», поэтому не может принять решение об отстранении Александра Азарова от работы в Объединенном переходном кабинете.